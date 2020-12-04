Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem RTÜK Başkanı Şahin suskunluğunu bozdu Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok
POLİTİKA

RTÜK Başkanı Şahin suskunluğunu bozdu: Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur. Verilen ceza, haber kanalının geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa ilişkindir." ifadesini kullandı. İki gündür RTÜK'ü ve şahsını hedefe koyan tartışmaları dikkatle ve ibretle izlediğini ifade eden Şahin, "Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin açıklama yaptı.

RTÜK'ün, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayımlayan Habertürk televizyonuna 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulamasına dair yaptığı yazılı açıklamada Şahin, Üst Kurul'da bir tek kişi tarafından alınması mümkün olmayan kararların yargıya açık olduğunu belirtti.

Şahin, başkanlığını yürüttüğü Üst Kurul'un 2 Aralık'taki toplantısında bir izleme uzmanının raporunu gündemine alarak yayına ilişkin kararını verdiğini ve gerekçesinin kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

  • İki gündür RTÜK'ü ve şahsını hedefe koyan tartışmaları dikkatle ve ibretle izlediğini ifade eden Şahin, "Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok. Bir kişi, herkesin izleyebileceği bir yayında Türk Silahlı Kuvvetlerine söylemekten imtina ettiğim şekilde dil uzatıyor, yayının sorumlusu ise adeta izlemekle yetiniyor. Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur. Verilen ceza haber kanalının geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK’ten CHP'li vekilin Türk ordusunu hedef aldığı yayına ceza
GÜNDEM
RTÜK’ten CHP'li vekilin Türk ordusunu hedef aldığı yayına ceza

"Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz"

Şahin, RTÜK üyeleri ve çalışanlarının kanunun verdiği yetkiyle görevlerini yerine getirdiklerini, özveriyle görev yapan Üst Kurul uzmanlarını diline dolayarak haksızlık edenlerin, çalışma arkadaşlarının kişilik haklarına saldırdığını belirtti.

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi
GÜNDEM
CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

Üst Kurul denetiminde olan bir mecrada, RTÜK aleyhinde, görevini yerine getirerek aldığı kararı acımasız bir üslupla eleştiri sınırlarını aşarak, tezyif eden yayınların dikkatlerinden kaçmadığını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK’ün hasmı değildir, olamaz da. Bu kapsamda ilgili kanalın RTÜK’ü hasmı gibi gösteren bir yayın politikası yürütmesi kabul edilemez. Kanal hakkında verilen kararla ifade özgürlüğüne müdahale edilmiş gibi algı oluşturmak maksatlı bir yaklaşımdır.

  • Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez.

Satılık vekil
GÜNDEM
Satılık vekil

Yayın kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soru ise Türk ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklarıdır? Keşke RTÜK aleyhine yapılan bu planlı yayınlar, kahraman askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi. RTÜK olarak halkımızın göz bebeği olan ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz."

Bakan Akar: Orduyla 'satılmış' kelimesini yan yana koymak akla ziyan bir husus
GÜNDEM
Bakan Akar: Orduyla 'satılmış' kelimesini yan yana koymak akla ziyan bir husus

Kepazelik
GÜNDEM
Kepazelik

Türk ordusuna yönelik sözlerine ilişkin CHP’li Başarır’dan yeni açıklama: Bana iftira atıldı
GÜNDEM
Türk ordusuna yönelik sözlerine ilişkin CHP’li Başarır’dan yeni açıklama: Bana iftira atıldı

Zıvanadan çıktılar
GÜNDEM
Zıvanadan çıktılar

Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma
GÜNDEM
Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi
OYNAT 03:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi
AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz teröristlerle savaşırken, bunların millet vekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. İşte geçenlerde gördünüz. Cenaze namazında bile, bu ahlaksız, bu terbiyesiz adam sırıtıyor. Pişmiş kelle gibi' ifadelerini kullandı.

Dernek başkanından, Kılıçdaroğlu'na 'Sezgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır' tepkisi
OYNAT 01:27
Dernek başkanından, Kılıçdaroğlu'na 'Sezgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır' tepkisi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla yapacağı toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, CHP'li bazı milletvekillerinden rahatsız olduklarını dile getirerek şu ifadelerde bulundu. Er, 'Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, resim çektirdiğini görüyoruz. Mutlaka tavrınız oluyordur, mutlaka soruşturuyorsunuz, disiplin kurulunda ceza vermek için girişimlerde bulunuyorsunuzdur. Son zamanlarda Mersin milletvekilinizin belki de maksadını aşan konuşması bizleri gerçekten incitmiştir. Sizlerden kesinlikle bunu bekliyorum. Birlik olma vaktinin geldiği bu günlerde, ülkenin gerek içeride gerek dışarıda sıkıntılar yaşadığı bu dönemde birliğimizi bozucu konuşmalardan uzak kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahir Bey'in son konuşmasını talihsiz buluyorum, kınıyorum. Sizlerin de gereğini yapacağınıza hiç şüphem yok.' dedi.

Türk Harb-İş Genel Başkanı Soydan'dan CHP'li Başarır'a tepki: Kabul edilemez vahim bir ifade
OYNAT 01:15
Türk Harb-İş Genel Başkanı Soydan'dan CHP'li Başarır'a tepki: Kabul edilemez vahim bir ifade
Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan yaptığı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk ordusu satılmıştır' şeklindeki sözlerini 'kabul edilemez, vahim bir ifade' olarak değerlendirdi. Soydan, 'Türk Harb-İş sendika olarak Sakarya tank palet fabrikamız üzerinden söylenen 'Türk Ordusu satılmıştır.' sözünü kınıyoruz. Fabrikamız bahane edilerek siyasi tartışmalara alet edilmesini istemiyoruz' dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
OYNAT 04:41
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


Abone Ol Google News
Dört il ihya olacak

Dört il ihya olacak

Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan kabul etti.
46 köydesokağa çıkmak yasaklandı

46 köyde
sokağa çıkmak yasaklandı

​Bitlis'te PKK'ya yönelik dev operasyon.
Muharrem İnceden CHPdeki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı

108 gün<br>sonra evinde

108 gün
sonra evinde

Sosyal medya hesabından paylaştı.
Gecenin sürprizi

Gecenin sürprizi

Leicester City'i Fenerbahçeli futbolcu yıktı.

ADVERTORİAL 2

ADVERTORİAL 2

​Otomobil firmaları bir bir açıklıyor..
Polisi şehit<br>eden zanlı öldü

Polisi şehit
eden zanlı öldü

Kahramanmaraş'ta üç çocuk babası Barış Göl'ü şehit etmişti.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Üç ilde<br>eş zamanlı baskın

Üç ilde
eş zamanlı baskın

Silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Çok sayıda<br>atama kararı

Çok sayıda
atama kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Kovid-19 aşısı güvenli

Kovid-19 aşısı güvenli

​Uzmanlar vatandaşlardan tereddüt etmemelerini istedi.
BM Temsilcisi uyardı

BM Temsilcisi uyardı

​İsrail, Mescid-i Aksa'da oldu bitti peşinde.
Bu adama<br>dersini verin

Bu adama
dersini verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara çağrıda bulundu.
Korkunç<br>infaz dalgası

Korkunç
infaz dalgası

Sisi 2 ayda 57 kişiyi idam etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.