RTÜK Başkanı Şahin suskunluğunu bozdu: Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok

RTÜK'ün, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın konuk olduğu programda, Türk ordusuna yönelik ifadelerini yayımlayan Habertürk televizyonuna 5 kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulamasına dair yaptığı yazılı açıklamada Şahin, Üst Kurul'da bir tek kişi tarafından alınması mümkün olmayan kararların yargıya açık olduğunu belirtti.

Şahin, başkanlığını yürüttüğü Üst Kurul'un 2 Aralık'taki toplantısında bir izleme uzmanının raporunu gündemine alarak yayına ilişkin kararını verdiğini ve gerekçesinin kamuoyuna açıklandığını anımsattı.

İki gündür RTÜK'ü ve şahsını hedefe koyan tartışmaları dikkatle ve ibretle izlediğini ifade eden Şahin, "Üzülerek görüyorum ki kahraman ordumuza yapılan hakareti konuşan yok. Bir kişi, herkesin izleyebileceği bir yayında Türk Silahlı Kuvvetlerine söylemekten imtina ettiğim şekilde dil uzatıyor, yayının sorumlusu ise adeta izlemekle yetiniyor. Sıfatı ne olursa olsun hiç kimsenin bir yayında ordumuza hakaret etmeye hakkı yoktur. Verilen ceza haber kanalının geneliyle ilgili değil, söz konusu ismin beyanlarının yer aldığı programa ilişkindir." değerlendirmesinde bulundu.

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"Ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz"

Şahin, RTÜK üyeleri ve çalışanlarının kanunun verdiği yetkiyle görevlerini yerine getirdiklerini, özveriyle görev yapan Üst Kurul uzmanlarını diline dolayarak haksızlık edenlerin, çalışma arkadaşlarının kişilik haklarına saldırdığını belirtti.

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Üst Kurul denetiminde olan bir mecrada, RTÜK aleyhinde, görevini yerine getirerek aldığı kararı acımasız bir üslupla eleştiri sınırlarını aşarak, tezyif eden yayınların dikkatlerinden kaçmadığını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Hiçbir yayın kuruluşu RTÜK’ün hasmı değildir, olamaz da. Bu kapsamda ilgili kanalın RTÜK’ü hasmı gibi gösteren bir yayın politikası yürütmesi kabul edilemez. Kanal hakkında verilen kararla ifade özgürlüğüne müdahale edilmiş gibi algı oluşturmak maksatlı bir yaklaşımdır.

Bağımsızlığımız ve egemenliğimizin güvencesi olan ordumuza uzatılan dil kesinlikle ifade özgürlüğünün bir parçası olamaz, zaten böyle bir konuda ifade özgürlüğünden de bahsedilemez.

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Yayın kuruluşunun ekranlarına çıkan seçme isimlere sormak istediğim bir soru ise Türk ordusuna olmadık hakaret eden programı ve hakaret sahibini ne zaman kınayacaklarıdır? Keşke RTÜK aleyhine yapılan bu planlı yayınlar, kahraman askerlerimize hakaret edilirken de yapılabilseydi. RTÜK olarak halkımızın göz bebeği olan ordumuz başta olmak üzere milli ve manevi değerlerimizi korumaya devam edeceğiz."

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OYNAT 03:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz terörle uğraşırken bunların milletvekilleri terörist cenazelerine omuz verdi AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bay Kemal, senin milletvekilin askerime hakaret edecek, senin ağzından bununla ilgili olumsuz ifade çıkmayacak. Bu millet seni affetmeyecek. Biz teröristlerle savaşırken, bunların millet vekilleri onların tabutlarına omuz vermek suretiyle ortaya çıktılar. İşte geçenlerde gördünüz. Cenaze namazında bile, bu ahlaksız, bu terbiyesiz adam sırıtıyor. Pişmiş kelle gibi' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:27 Dernek başkanından, Kılıçdaroğlu'na 'Sezgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır' tepkisi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhtarlarla yapacağı toplantıda konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Kayseri İl Başkanı Yakup Er, CHP'li bazı milletvekillerinden rahatsız olduklarını dile getirerek şu ifadelerde bulundu. Er, 'Sezgin Tanrıkulu Güneydoğu'da PKK cenazelerine katıldığını, resim çektirdiğini görüyoruz. Mutlaka tavrınız oluyordur, mutlaka soruşturuyorsunuz, disiplin kurulunda ceza vermek için girişimlerde bulunuyorsunuzdur. Son zamanlarda Mersin milletvekilinizin belki de maksadını aşan konuşması bizleri gerçekten incitmiştir. Sizlerden kesinlikle bunu bekliyorum. Birlik olma vaktinin geldiği bu günlerde, ülkenin gerek içeride gerek dışarıda sıkıntılar yaşadığı bu dönemde birliğimizi bozucu konuşmalardan uzak kalmamız gerektiğini düşünüyorum. Mahir Bey'in son konuşmasını talihsiz buluyorum, kınıyorum. Sizlerin de gereğini yapacağınıza hiç şüphem yok.' dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:15 Türk Harb-İş Genel Başkanı Soydan'dan CHP'li Başarır'a tepki: Kabul edilemez vahim bir ifade Türk Harb-İş Genel Başkanı Alaattin Soydan yaptığı açıklamada, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın 'Türk ordusu satılmıştır' şeklindeki sözlerini 'kabul edilemez, vahim bir ifade' olarak değerlendirdi. Soydan, 'Türk Harb-İş sendika olarak Sakarya tank palet fabrikamız üzerinden söylenen 'Türk Ordusu satılmıştır.' sözünü kınıyoruz. Fabrikamız bahane edilerek siyasi tartışmalara alet edilmesini istemiyoruz' dedi. BiP'te paylaş

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