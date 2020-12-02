Bakan Akar: Orduyla 'satılmış' kelimesini yan yana koymak akla ziyan bir husus

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki gösterdi.

GÜNDEM CHP’li Başarır: 'Türk ordusu satılmıştır' demedim

"Birilerinin egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış"

Başarır'ın sözlerinin akla ziyan bir husus olduğunu dile getiren Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus. Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



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OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Satılık vekil

GÜNDEM İYİ Partili Yücel: Türk ordusunu hedef alan şahıs derhal özür dilemeli