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POLİTİKA

Bakan Akar: Orduyla 'satılmış' kelimesini yan yana koymak akla ziyan bir husus

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

Sivil toplum örgütleri ve meslek kuruluşlarının temsilcileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesine destek ziyaretinde bulundu. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Akar, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki gösterdi.

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"Birilerinin egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış"

Başarır'ın sözlerinin akla ziyan bir husus olduğunu dile getiren Akar, "Hangi sebeple olursa olsun birilerinin orduyu özne olarak kullanıp onu 'satılmış' kelimesiyle yan yana koyması gerçekten akla ziyan bir husus. Birilerinin çıkıp kendi amaçları, ihtiyaçları, egosu doğrultusunda böyle cümleler kullanması çok yanlış. Tabii ki adalet bunun cevabını verecek ama keşke o kişi çıkıp da 'Ben bunu demek istemedim. Yanlış bir şey yaptıysam özür dilerim' deseydi çok daha anlamlı olurdu diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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