Türk ordusuna yönelik sözlerine ilişkin CHP’li Başarır’dan yeni açıklama: Bana iftira atıldı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın, bir televizyon programında söylediği “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” sözleri büyük tepki toplamıştı.

OYNAT 04:41 CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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Eleştirilerin odağında olan Başarır, sözlerinin ardından “Benim ağzımdan ‘Türk Ordusu satılmış’ cümlesi çıkmış mı?” diyerek canlı yayındaki ifadelerini inkar ederken, şimdi de kendisine iftira atıldığını söyledi.

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"İftirayı atanları Allah'a havale ediyorum"

Partisinin TBMM grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başarır, 'Devletin ordusu Katar’a satılmış' sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Söylenecek her şey söylendi. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Ordumla, Mehmetçikle ilgili söylemlerim çok net. Bu iftirayı atanları önce halka, sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.