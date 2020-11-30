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POLİTİKA

​Satılık vekil: CHP'li vekilin skandal sözleri

Satılık vekil

Mehmetçik’in Suriye’deki terör kuşağını parçalamasından, Libya ve Doğu Akdeniz’deki denklemi değiştirmesinden rahatsız olan CHP’liler nefretlerini artık gizleyemiyor. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Katar’ın yatırımlarını bahane ederek, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” gibi aşağılık bir ifade kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik kullandığı “satılmış” ifadesine tepki yağdı. Daha önce “Akdeniz’de petrol aramayı bırakalım” sözleriyle Yunan Dimokratia gazetesine manşet olan CHP’li Başarır’ın son sözleri tam skandal. Habertürk’teki “Gerçek fikri ne?” programına katılan CHP’li Başarır, “Öyle bir noktadayız ki Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar’a satılmış” ifadelerini kullandı. Başarır’a devletin zirvesi ve AK Parti’den sert tepki geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ordumuz milletimizin göz bebeği, bağımsızlığımızın teminatıdır. Ne bugün ne de binlerce yıllık şanlı tarihimizde Türk ordusunun alındığı, satıldığı bir dönem olmuştur. Olmayacaktır da. Kahraman ordumuza hadsizce dil uzatıp, hakaret eden kendini bilmezliği esefle kınıyorum” dedi.

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi
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CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

Afrin’i PKK’dan temizleyen Mehmetçik zafer pozunu hilal oluşturarak vermişti.

ESKİDEN ORDUYLA İKTİDARA GELİRLERDİ

  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Ordumuza desteğimiz tamdır” derken; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Ordumuz, milletimizin gözbebeğidir. Bu millet bazı konularda ihtilaf edebilir ama ordumuz söz konusu olunca tek yürek olur. Milletimizin hiçbir ferdi ordumuza hakaret etmez, ettirmez. Hakaret sözlerinin bir milletvekilinin ağzından çıkmış olması esef vericidir. Kınıyorum” ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da “Şerefli ordumuza hakaret edenleri lanetliyorum! Ordumuz, birilerinin siyaseti baskılamak için istedikleri zaman göreve çağıracakları bir vesayet odağı değildir” açıklamasını yaptı.

"Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki
GÜNDEM
"Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine AK Parti Sözcüsü Çelik'ten sert tepki

DERHAL ÖZÜR DİLE

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin gösterdiği üstün başarı ve adanmışlığı bazı şahsiyet yoksunlarının attıkları iftiralar asla gölgeleyemez. Milletimizin ortak değerlerinden ordumuza karşı kullanılan hastalıklı dili ve arkasındaki kirli anlayışı şiddetle kınıyorum” derken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise “Muhaberat artığı, Esed aşığı bir CHP milletvekilinin katıldığı TV programında kahraman ordumuza karşı kullandığı çirkin ifadeler ne kadar canlarının yandığını gösteriyor. Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemeli” ifadelerini kullandı. Sosyal medyadan Başarır’ın ‘satılmış’ dediği Tank-Palet Fabrikası hakkında Milli Savunma Bakanlığı’nın 2019’da kamuoyu ile paylaştığı bilgi notunu da aktaran Ünal, şunları kaydetti: “Çirkefliği karakter haline getirenler, hakikatle ilgilenmezler. Yalan ve iftiralarınızın hesabını hukuk önünde vereceksiniz. Ortada satılma yok. Satılmış olan sizsiniz.”

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MSB: Mehmetçiğe hakaret eden bu gayr-i millî dili şiddetle kınıyoruz

BAŞARIR HALT ETTİ

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “‘Türk ordusu satılmış’ diyen Başarır şuursuz ve zehirli bir dil kullanıyor. CHP yöneticileri öğretmenlerimizden askerlerimize kadar tüm değerlerimizi saygısız bir dille hedef alıyor. Bu zihniyete karşı en güçlü cevabı vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Muhammet Emin Akbaşoğlu da CHP’li Başarır’a tepki gösterdi. Başarır’ın “halt ettiğini” belirten Muş, “Türk milleti için ordu, bayrak, vatan kutsaldır, alınıp satılmaz. Böyle bir iftirayı aklından geçirmesi bile kendisinin bu değerlere ne kadar yabancı olduğunu gösteriyor” derken, Akbaşoğlu ise kimsenin şanlı Türk ordusuna “satılmış” diyemeyeceğini vurguladı: “Bu hadsizliği yaptınız, özür dileme erdemi bile göstermeden, laf kalabalığı ile konuyu saptırarak bu hadsizlikten sıyrılamazsınız. Şerefli Türk ordusundan ve aziz milletimizden özür dile CHP.”

Soruşturma açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı “Türk ordusu satılmış” diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, TCK’nin 301. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama” suçlarından resen soruşturma başlattı. RTÜK de Habertürk’teki yayınla ilgili harekete geçti. Kahraman Türk ordusuna yönelik çirkin ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi: “Dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır.”

Hesabını soracağız

  • Milli Savunma Bakanlığı, CHP’li Ali Mahir Başarır’ın skandal sözleri üzerine açıklama yaptı. Daha önce gerekçeleri ve kapsamı defalarca açıklanmış olan bir projeden hareketle milletin ordusuna milletin önünde hakaret edildiği vurgulanan açıklamada, “Şahsi ihtiras ve hevesleri için TSK’ya, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sorulacağını, konunun takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.
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