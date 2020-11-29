Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesini kullanmıştı.