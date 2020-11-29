Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarıra soruşturma
POLİTİKA

Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası CHP Milletvekili Başarır'a soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi AA
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Katıldığı bir televizyon programında 'Türk ordusu satılmış.' diyen 27. Dönem Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK'nin 301. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır."

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı bir televizyon programında "Devletin ordusu Katar'a satılmıştır" ifadesini kullanmıştı.

MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz
GÜNDEM
MSB'den hakaret söylemine videolu gönderme: Asil milletimizin hizmetindeyiz

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi
GÜNDEM
CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
OYNAT 04:41
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.
Abone Ol Google News
Mesut Özile bunu yapan Uygurlara ne yapmamıştır?

Mesut Özil'e bunu yapan
Uygurlara ne yapmamıştır?

​Komünist Çin, ata yurdumuzun son bekçilerini yok ediyor.
Korona gezmesi

Korona gezmesi

Kısıtlama kalktı, vatandaşlar sahillere akın etti.
Soruşturma başlatıldı

Soruşturma başlatıldı

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk ordusuna yönelik sözleri sonrası harekete geçti.

Pazara giden eli boş dönüyor

Pazara giden eli boş dönüyor

Araç sahipleri otomobilleri için rekor fiyat istiyor.
Sevindiren gelişme

Sevindiren gelişme

Vural'ın sağlık durumu hakkında yeni açıklama.

Eyfel Kulesi'ni geçti

Eyfel Kulesi'ni geçti

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak.

Akılalmaz tuzak!

Akılalmaz tuzak!

​Zehirli baklavayla misafir gibi geldiler...
"Bunun hesabı sorulacak"

"Bunun hesabı sorulacak"

CHP'li vekilin "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözlerine sert tepki.

Nijeryalılardan <br>Esenyurt'ta ayin

Nijeryalılardan
Esenyurt'ta ayin

Polis 'parti var' ihbarıyla baskın yapınca şoke oldu.
Nasıl kült haline geldi?

Nasıl kült haline geldi?

​Dünya Müslümanlarının hayal gücünü canlandırdı.
Fransa polisinin <br>son kurbanı

Fransa polisinin
son kurbanı

Suriye'de yaşamadığı şiddeti Fransa polisi yaşattı.
Evlatlarımızı geri getirin!

Evlatlarımızı geri getirin!

​Ermenistan'da kriz çözülemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.