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POLİTİKA

CHP'li Başarır hakkında RTÜK incelemesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki toplamıştı. RTÜK, yayın hakkında üst kurul uzmanlarınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'li Ali Mahir Başarır'
CHP'li Ali Mahir Başarır'

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın katıldığı bir televizyon programında "Türk ordusu Katar'a satılmıştır" sözleri büyük tepki toplamıştı. RTÜK, yayın hakkında üst kurul uzmanlarınca inceleme başlatıldığını duyurdu.

CHP'li Başarır ne demişti?

Özel bir televizyon programında skandal bir olay yaşandı. Programın konuklarından CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Tank-palet fabrkiasında Katar'ın ortaklığına ilişkin anlaşmayı gündeme getirirken Türk ordusuna hakaret eden sözler sarfetti. Başarır ,''Öyle bir noktadayız ki; Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. 20 milyon dolara satıldığı söyleniyor, 50 milyon dolara satılmış…' dedi. Konuşmasına müdahale eden Pof.Dr. Yaşar Ali Hacısalihoğlu ve kamuoyu Araştırmacısı Hilmi Taşdemir, "Türk ordusuna satılmış diyemezsin..Ordu satılmaz. Türk Milletinin silahlı kuvvetlerine bunu nasıl söylersin...Aslanlar gibi Türk ordusu… '' sözleriyle tepki gösterdiler. İki tartışmacı küstah vekilin konuşmasını engelledi.


Ayrıntılar geliyor...

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CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır'dan skandal sözler: Türk ordusu satılmıştır
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, HaberTürk'e konuk oldu. CHP, İYİ Parti, SP ve HDP'nin hazırladığı iddia edilen anayasa taslağı ile ilgili konuşulduğu esnada söz hakkı alan Başarır, Türk Silahlı Kuvvetleri için “Devletin ordusu Katar'a satılmıştır” ifadesini kullandı.


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