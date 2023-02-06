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RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kararıyla, depremlerden etkilenen 10 ilde faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamları ertelendi.

16:10 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldığı belirtildi.

  • Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların kanal/frekans ve yıllık kullanım ücretleri, kablo-uydu lisans taksitleri ve gecikme zamlarının 3 ay ertelendiği ifade edilen açıklamada, şubat, mart nisan aylarını kapsayacak düzenlemeye göre, yayıncıların "reklam geliri Üst Kurul payı"nın da 3 ay boyunca tahsil edilmeyeceği kaydedildi.

Depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme sürelerinin ise ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendiği belirtildi.

"ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERECEĞİZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin,
"Amacımız bu zor dönemde yayıncılarımızı ve çalışanlarını rahatlatmak. Fedakarca vazife yürüterek halkımızın bilinçlenmesine büyük katkıda bulunan medya sektörüne destek vermek görevimizdir. Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Ödemelerin ertelenmesiyle bölgedeki yerel radyo ve televizyonların ekonomik yüklerini en aza indirgemeyi hedefliyoruz."
açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem

Gece saat 04.17'de Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Kayseri, Malatya, Ankara, Diyarbakır, Gaziantep'te de hissedildi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Artçı sarsıntılar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı ilk açıklamada "İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir." dedi. İçişleri Bakanı Soylu ise, "Bütün ekiplerimiz teyakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır' diye konuştu. Depremin acı bilançosunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 912 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 5 bin 385 vatandaşımızın yaralandığını ve 2 bin 818 binanın da yıkıldığını belirtti. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...


#Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
#RTÜK
#Deprem
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