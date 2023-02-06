RTÜK deprem bölgesindeki radyo ve televizyonların ödemelerini erteledi

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RTÜK'ten yapılan açıklamada, Kurul'un, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden sonra bölgedeki yerel yayıncıların mali yükümlülüklerini hafifleten bir dizi karar aldığı belirtildi.
Depremzede medya hizmet sağlayıcılarının, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikler çerçevesince yerine getirilmesi gereken ticari iletişim geliri beyannamelerinin verilme sürelerinin ise ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayacak şekilde 4 ay ötelendiği belirtildi.