Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor

Koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle maddi gelir seviyesinde azalma yaşayanlar, işini kaybedenler ve yaşlılar için Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu acil yardım çalışmaları devam ediyor.
Dernek tarafından ‘‘Büyük Türkiye Dayanışma Kampanyası’’ çağrısıyla başlatılan yardım faaliyetleri ülkemizin 81 ilinde de sürdürülüyor. Yardımlar İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere ulaştırılıyor.
Bin aileye gıda kumanyası
Sadakataşı acil yardım ekipleri yurtiçinde yapmış olduğu yardım çalışmaları kapsamında bin aileye salça, sıvı yağ, şeker, pirinç, bulgur, yeşil mercimek, un, tuz ve konserve ürünlerden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.
200 aileye hijyen kolisi
Koronavirüs salgınının yaşandığı ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulan bu zamanlarda dernek 200 aileye kolonya, dezenfektan, maske, ıslak mendil, el sabunu, şampuan, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kâğıt havlu, peçete ve tuvalet kağıdından oluşan hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.
Yardım faaliyetlerine destek olmak için
Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kampanyaya destek olarak bu süreçte mağdur olan ailelere yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler TÜRKİYE yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Online bağış için https://bagis.sadakatasi.org.t... internet sitesini ziyaret edebilir. Banka hesap numaralarına internet sitesinden ulaşabilirsiniz.