Hayat Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor
AKTÜEL

Sadakataşı yurt içi acil yardımlarını sürdürüyor

Sadakataşı Derneği, koronavirüs salgınından olumsuz olarak etkilenen vatandaşlarımız için başlattığı yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Dernek acil yardım ekipleri tarafından bin aileye gıda kumanyası, 200 aileye ise hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sadakataşı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.
Sadakataşı, ihtiyaç sahiplerine yardımlarını sürdürüyor.

Koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle maddi gelir seviyesinde azalma yaşayanlar, işini kaybedenler ve yaşlılar için Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu acil yardım çalışmaları devam ediyor.

Dernek tarafından ‘‘Büyük Türkiye Dayanışma Kampanyası’’ çağrısıyla başlatılan yardım faaliyetleri ülkemizin 81 ilinde de sürdürülüyor. Yardımlar İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere ulaştırılıyor.

Bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

Bin aileye gıda kumanyası

Sadakataşı acil yardım ekipleri yurtiçinde yapmış olduğu yardım çalışmaları kapsamında bin aileye salça, sıvı yağ, şeker, pirinç, bulgur, yeşil mercimek, un, tuz ve konserve ürünlerden oluşan gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

Bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

200 aileye hijyen kolisi

Koronavirüs salgınının yaşandığı ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyulan bu zamanlarda dernek 200 aileye kolonya, dezenfektan, maske, ıslak mendil, el sabunu, şampuan, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, kâğıt havlu, peçete ve tuvalet kağıdından oluşan hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştirdi.

Bin aileye gıda kumanyası dağıtıldı.

Yardım faaliyetlerine destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kampanyaya destek olarak bu süreçte mağdur olan ailelere yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler TÜRKİYE yazıp 2989’a SMS göndererek 10 TL destekte bulunabilir. Online bağış için https://bagis.sadakatasi.org.t... internet sitesini ziyaret edebilir. Banka hesap numaralarına internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Sadakataşı'ndan Türkiye'de 100 bin aileye gıda yardımı
HAYAT
Sadakataşı'ndan Türkiye'de 100 bin aileye gıda yardımı
Abone Ol Google News
Derhal çöpe atın!

Derhal çöpe atın!

Korunmak için taktığınız maskelerde büyük tehlike.
Bravo minibüsçü

Bravo minibüsçü

Balık istifi yolcu alan meslektaşlarını utandıracak hareket.
Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Kızlarım küçük sahip çıkarsınız değil mi?

Koronadan vefat eden kahraman doktorun son isteği ağlattı.
Silahlarla<br>sokaklara çıktılar

Silahlarla
sokaklara çıktılar

​ABD'de karantina karşıtı protestolara silahlı gruplar katıldı.
Oruca engel değil

Oruca engel değil

Koronavirüs Ramazan ayında daha da azalacak.
"Olağandışı" bir Ramazan...

"Olağandışı" bir Ramazan...

​Koronavirüs tedbirleri bu seneki Ramazan'ı farklı yaşatacak.

Altında dev anket

Altında dev anket

​2020 ve 2021 yılı için tahminlerini açıkladılar.

Tarihi<br>istihdam hamlesi

Tarihi
istihdam hamlesi

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak güzel haberi verdi
Yürüyüş aşkı bitmiyor

Yürüyüş aşkı bitmiyor

Bebek Sahili'nde koronavirüs ve cezaya aldırış etmediler.
Bileti iptal<br>olana iyi haber

Bileti iptal
olana iyi haber

İsteyene para iadesi, isteyene yeniden uçuş hakkı.
Üst üste<br>indirim geliyor

Üst üste
indirim geliyor

Bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.
İbrahimler için #evdekal

İbrahimler için #evdekal

​İki aylık bebeğine kavuşamıyor sadece uzaktan bakabiliyor.
Türkiye<br> ne büyük devlet

Türkiye
ne büyük devlet

Kaliforniya Üniversitesindeki Türk doktordan övgü.
İlaçta benzersiz uygulama

İlaçta benzersiz uygulama

Türkiye bu yöntemle dünyaya örnek oldu.
Terbiyesizliğin bu kadarı

Terbiyesizliğin bu kadarı

​Devletin uçak gönderip tahliye ettiği kadından parmak hareketi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.