Sadakataşı'ndan Türkiye'de 100 bin aileye gıda yardımı

Sadakataşı Derneği 50 bin gıda kumanyası, 50 bin sosyal yardım kartı ve hijyen kolisi dağıtımları gerçekleştirecek.

Tüm dünya gibi ülkemizi de etkileyen koronavirüs (Kovit-19) sebebiyle ekonomik gelir seviyesinde gerileme yaşayanlar, işlerini kaybedenler, evlerinden çıkamayan yaşlılar ve hastalar için Sadakataşı Derneği 50 bin gıda kumanyası, 50 bin sosyal yardım kartı ve hijyen kolisi dağıtımları gerçekleştirecek.

Dernek Genel Başkanı Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada bugünden itibaren başlayan yardım faaliyetleri boyunca 50 bin aileye gıda kumanyası, 50 bin aileye belirledikleri marketlerden alışveriş yapabilecekleri 100 TL değerinde sosyal yardım kartı ve binlerce aileye hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştireceklerini belirtti.

Tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek yardımlar, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere yapılacak.

Büyük Türkiye Dayanışma Kampanyası

Yardım kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal; ‘‘Bütün dünyayı saran Koronavirüs sebebiyle Ülkemizde bu mücadele büyük bir hassasiyet ve özveri ile sürdürülmektedir. Salgınla mücadelenin yanında bu durumun getireceği sonuçları ile ilgili hükümetimizin aldığı tedbirler oldukça önemlidir.

Bu süreci en hafif kayıplarla atlatmak için yetkililerin uyarılarını dikkate alarak toplum olarak büyük bir dayanışma içinde olmamız gerekmektedir. Herkesin üzerine düşeni en iyi şekilde yerine getirme dönemidir.

Sağlık hizmetlerinin yanında ekonomik zararlarında asgariye indirilmesi hususunda hükümetimizin verdiği çabaların yanında kimsesiz, yardıma muhtaç ve İşlerinden ayrılmak zorunda kalarak gelir seviyesindeki değişiklikler nedeniyle sosyal ve ekonomik desteğe ihtiyacı olanlara el atmak görevimizdir. Gün en yakınımızdakilerle dayanışma ve yardımlaşma günüdür. Bu vesileyle Büyük Türkiye Dayanışma Kampanyası başlatıyoruz.

Tüm Türkiye’de gerçekleştirilecek yardımlar, İçişleri Bakanlığı öncülüğünde, valilikler ve kaymakamlıkların koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu’nun tespit ettiği ailelere yapılacak.

100 bin aileye gıda yardımı

Yaşadığımız bu süreçle birlikte yaklaşan Ramazan ayını da gündeme alıp Sadakataşı Derneği olarak ülke genelinde ilk etapta 50 bin aileye kumanya ve 50 bin aileye sosyal yardım kartı ve binlerce aileye hijyen kolisi dağıtımı gerçekleştiriyoruz.

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Bu vesileyle Sadakataşı Derneği olarak hali vakti yerinde olan hayırseverleri ekonomik daralma yaşayan vatandaşlarımıza destek olmaya çağırıyoruz.’’ İfadelerini kullandı.

Yardım faaliyetlerine destek olmak için

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu kampanyaya destek olarak bu süreçte mağdur olan ailelere yardım ulaştırmak isteyen hayırseverler ACİL yazıp 2989’a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Online bağış için https://bagis.sadakatasi.org.t... internet sitesini ziyaret edebilir. Banka hesap numaralarına internet sitesinden ulaşabilirsiniz.