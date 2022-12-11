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Salon-dijital rekabeti kızışıyor

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Salon-dijital rekabeti kızışıyor
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Gişe rakamlarıyla istenilen seviyelere bir türlü ulaşamayan sinema salonları ve Türkiye’de popüler kültürün başat aktörlerinin yeni filmlerini kendi mecralarına transfer eden dijital platformalar arasında rekabetin giderek kızıştığı görülüyor. Özellikle pandemi döneminde zor zamanlar geçiren sinema salonları 2023 yılına girerken hâlâ eski günlerini yakalayamadı. Son yıllarda yükselişe geçen dijital platformlar ise televizyon yayıncılığıyla rekabetin ötesine geçerek artık sinema filmleriyle de gündeme gelmeye başladı. Yılın son ayında iki yerli komediyle; Şahan Gökbakar’ı yıllarca gişe rekortmeni yapan “Recep İvedik” serisinin 7. filmi ve başarılı dizileriyle sevilen komedyen Gülse Birsel’in “Yılbaşı Gecesi” filmiyle ses getiren Disney+, sinema salonlarına ciddi bir rakip olduğunu gösterdi. Fakat aynı dönemde yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği “Çakallarla Dans 6” filmi vizyona girdiği hafta sonu, sezonun en iyi gişe açılış rakamına ulaşırken, “Bergen” filminden sonra yılın en iyi açılışını yapan yerli film olarak sinema salonlarına yeniden ümit oldu.

“Film sinema salonunda mı izlenir, dijital platformda mı?” sorusu tartışılmaya devam ederken yönetmen Şeker’e, Şahan Gökbakar’ın sosyal medya hesabında yaptığı “Recep İvedik” filminin neden dijital platformdan vizyona girmesinin daha iyi olduğunu konusundaki açıklamasını sorduk.

TÜRK SİNEMASININ NEFERİYİZ

Şeker, “Çakallarla Dans”ın kendisine has bir seyircisi olduğuna değinerek, “Filmin hayranlarıyla gönülden gönüle kurduğumuz bir köprü var. Böylesine bir dönemde bile seyircinin yoğun ilgi göstermiş olması bunun ıspatı. 200 bin rakamı gerçekten çok iyi bir rakam, çünkü uzun süreden beri kapalı gişe salonlar olmamıştı. Bize de ekip olarak büyük bir motivasyon kaynağı oldu açıkçası. Sektör de çok mutlu oldu, çok fazla telefon alıyoruz sinema salonu sahiplerinden; ‘Allah razı olsun, sayenizde aylar sonra rahatladık’ gibi şeyler söylüyorlar. Biz Türk sinemasının neferiyiz. Tüm sektör olarak hepimiz aynı gemideyiz ve Türk halkı da bunu her zaman destekledi, desteklemeye de devam ediyor” diyor.

Şahan Gökbakar’ın sinema salonları ile dijital platformları kıyaslamasının kategorik olarak hatalı olduğuna işaret eden Murat Şeker, şunları söylüyor: “Türk sinemasının gişe rekortmeni şahıs olmamış olsa başka türlü algılayabilirdik. Ama bunu söyleyen şöhretini sinemadan alan insan söylediğinde bu biraz talihsiz olarak değerlendirilir. Çünkü dijital platformlar televizyonun ikamesi, alternatifidir sinemanın değil. Bu aslında biraz şuna benziyor; maçı izlemek için stadyuma gitmek yerine evden daha ucuza hem de hiç zahmet etmeden maçı izleyebilirsin. Ama hiçbir aktivite bir futbol maçına özellikle bir derbi maçına ki bizim popüler gişe filmleri ona tekabül ediyor, stadyumda izlemekten daha keyifli olabilir mi? Yani bir arada aynı şeyleri hissetmesi duygusu nasıl karşılaştırılabilir. Dijital platformlar da televizyon da olduğu gibi evde oturularak bireysel, evde tüketilen oluşumlar. Sinema ise kitlesel, bir arada olmayı gerektiren bir eğlence biçimi. Dolayısıyla Şahan’ın örneği yanlış, mantıksız ve talihsiz bir paylaşım olmuş.”

SEKTÖRE AYIP EDİLİYOR

Şeker, Gülse Birsel ile Şahan Gökbakar’ın dijital platforma iş yapmasını ayırmak gerektiğine değinerek, “Gülse Birsel de bir televizyon yıldızı, genelde de şu an daha çok aslında televizyon dizilerinin versiyonları dijital platformlarda yapılıyor. Sinemadan platforma transfer olan az örnek var Gülse Birsel zaten özünde bir televizyon yıldızı. Dolayısıyla Şahan’la durumu farklı. Türkiye’de bütün şanını şöhretini sinemaya borçlu bir insan kendi seyircisine ve sektöre ayıp ediyor. Kaldı ki platform yöneticilerinin bile bu Şahan’ın bu değerlendirmesinden memnun olacaklarını düşünmüyorum. Ayıca Recep İvedik filminin bir sinema salonunda galası yapılacak ve vizyondaki filmlerde şu an reklamı da dönüyor. Madem sinemalara gidilmemesi öneriliyorsa neden oraya reklam veriyorsun” ifadesinde bulunuyor.

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