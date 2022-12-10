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SİNEMA

Gişe yerli filmle toparlanıyor: 2022'de gişe verileri

Salgın süreci sonrası toparlanmaya başlayan sinema salonlarından umut veren veriler geliyor. Önceki yıla göre ciddi artış söz konusu. En çok izlenen filmler arasında da yerli yapımlar dikkat çekiyor. 2022’de gişede ne olduğuna kısaca göz atalım istedik.

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Abdulhamit Güler Yeni Şafak
Gişe yerli filmle toparlanıyor: 2022de gişe verileri
Sinema salonu.

Türkiye’de sinema sektörü 2017 ve 2018’de 70 milyon bilet satış barajını aşıp rekorlar kırdıktan sonra düşüşe geçmişti. Üzerine bir de salgın süreci ve önlemler gelince sinema salonlarında kriz baş göstermişti. 2022 verileri ise eskiye dönüşü işaret ediyor. Zira toplam bilet satış rakamları önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 500 artış gösterdi. Henüz yılın tamamlanmasına 3 hafta varken 33 milyon bilet satışı söz konusu. Önümüzdeki günlerde Avatar ve benzeri beklene birkaç filmin etkisiyle 40 milyona ulaşılması bekleniyor.

GEÇEN YIL EN ÇOK İZLENEN FİLMLER

2022’de en çok izlenen film Bergen idi. Box Office Türkiye verilerine göre toplamda 5.5 milyon izlendi. Kesişme: İyi ki varsın Eren ise 2 milyon 377 bin ile ikinci sırada idi. Dr. Stranger 1.5 milyon gişe ile üçüncü, Thor Gök Gürültüsü ise 1.2 milyon ile dördüncü sırada. İlk 10’a baktığımızda TRT destekli yapımlar dikkat çekiyor. Ocak ve Ekim’de 2 ayrı bölümü ile vizyona giren Aslan: Hürkuş, toplamda 2 milyon izlenmeye ulaştı. Kesişme: İyi ki varsın Eren de TRT ortak yapımı idi.

Haftalık gişe verilerine baktığımızda Kasım için durağanlık söz konusu olsa da Aralık’ta ciddi artış bekleniyor. Yılbaşı temalı filmler ve tatilin etkisi ile sinema salonlarının hareketlenmesi bekleniyor. Geçen hafta 400 bin civarı bilet satılırken Aralık’ta hafta ortalamasının iki mislini geçmesi bekleniyor.

DİJİTALİN OLUMSUZ ETKİSİ VAR

Geçtiğimiz yıl salonlar uzun süre kapalı kaldığından ötürü toplamda 9 milyona ulaşmayan bilet satışı söz konusuydu. Haliyle sektör ciddi derecede etkilenmişti. Dijital mecraların varlığı sektöre nefes aldırsa da sinema salonlarının boş kalması kimsenin hoşuna gitmemişti.

Salgının etkisini kaybetmesi, önlemlerin azaltılması sonrası setlerin çoğalması ve ertelenen gösterimlerin yapılmasıyla birlikte 2023’ de daha umutlu bakıyoruz. Yine dijital mecraların etkisi ile sinema salonlarının kapasitesinin hak ettiği kadar dolmayacağı görülebiliyor. Ancak yeni yapımlar ve izleyicinin salonla yeniden barışması sonrası tablodaki ivmenin devam etmesi bekleniyor.

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