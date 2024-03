Samiha Anne

Hayatına, tepeden izlenen bir köy gibi baktığımda birçok güzellik fark ediyorum ancak dikkatimi fazlasıyla çeken şey, mektup yazma sevdan. Yanlış gördüğün, aksadığını düşündüğün, vicdanın göz ardı edildiğine inandığın her hususta muhatabından çekinmeksizin bir Müslüman kimliği sergilemekten geri durmadın. Yöneticiler de bundan nasibini aldı, başbakanlar da. “Sizden kim bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin, gücü yetmezse diliyle, buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin ki bu da imanın en zayıf hâlidir” hadisinin hayata yansıyan şekliyle mektup yazdın. Hiçbir şey başarılamasa da en azından tarafını belli ettin ve bu, hayran olunası bir duruş. Meramını satırlarınla anlatmaya çalıştın daima; o yüzden ben de gidişinin üzerinden bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen bende bıraktığın resimleri anlatmak için sana bir mektup yazmaya karar verdim.

Her insan özel olarak yaratıldı, inandık ama bazısı birtakım keskin vasıflarla donatıldı. Senin en güçlü tarafın görmek olmuş muhakkak ancak ötesi varmış. Gördüklerin bir taşa oyulur gibi hafızanda kök salmış. “Bir buçuk yaşımdan beri hayatımı safha safha hatırlarım” diyebilecek kaç kahraman gelmiştir yeryüzüne! Hatırlamalıydın çünkü son derece özel bir zamanda yaratılmıştın. Hızlı değişimlerin, yıkıcı yönelimlerin bir nisan yağmuru gibi ansızın patlamasına benzer bir döneme şahitlik etmeliydin. O derin ve titiz hafızana emanet edilmeliydi bütün hengâme ki bunca sene sonra biz de bilelim neler olup bittiğini. İki sultanı, yani Reşad ve Vahdettin’i, II. Meşrutiyet’i, İttihat ve Terakki dönemini, Balkan muharebelerini, Birinci Dünya Savaşı’nı, İstiklal Şavaşımızı, Osmanlı denen çınarın devrilişini ve cumhuriyetin kuruluşunu görmen gerekiyormuş. Her gün yeni bir rüzgâr, her gün yeni bir acı ama bir yandan da yeni bir umut…