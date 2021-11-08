Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi
Batman'da yapımı tamamlanan Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesinin açılışı yapılmıştı. Kütüphane, Uluslararası IFLA tarafından 'Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi.
Batman'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017'de, Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında şehit olan 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ismi verildiği kütüphanenin inşa çalışmalarına 2 sene önce başlanıp, 7 bin 500 metre kapalı alana ve aynı anda binlerce kişiye hizmet verebilecek kapasiteye sahip.
150 bin kitabın bulunduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca Batman'a kazandırılan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük kütüphanesi olma özelliğini taşıyor. Kütüphanede oyun alanları, çalışma salonları, bireysel çalışma salonları, engelli, çocuk ve yetişkin bireyler için okuma salonları atölyeler, sinema salonu, konferans salonu ve bilgisayar salonu bulunuyor.
Dünyada tanınmayı hak eden kütüphaneler arasında yerini aldı
Kütüphane, Uluslararası IFLA tarafından 'Yılın Halk Kütüphanesi Yarışması'nda dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi.