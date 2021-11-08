Şehit Şenay Aybüke Kütüphanesi dünyada tanınmayı hak eden 32 kütüphaneden biri olarak seçildi

Yusuf Yargun da ders çalışmak için kütüphaneye geldiğini ifade ederek, \"Kütüphane gerek dış görünüşü gerekse de iç ortamı olarak çok güzel. Kaynaklar bayağı geniş. Çok kitap var. Aradığımız her türlü kaynağı bulabiliyoruz.\" şeklinde konuştu.