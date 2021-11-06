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BATMAN

Batmanlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürtçe şarkıyla karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle bir araya geldi. Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’nde gerçekleşen buluşmada gençler, Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gençleri ilgiyle dinledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Batmanlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğanı Kürtçe şarkıyla karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Batman'da gençlerle buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve şehir stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni için Batman'a geldi.

Açılış törenini gerçekleştirdikten sonra Diyarbakır Caddesi'nde gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri ve yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Erdoğan, burada vatandaşları selamladıktan sonra temasları çerçevesinde gençlerle buluşma için Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi’ne geçti.

'ŞEMLE' İSİMLİ ŞARKIYI SÖYLEDİLER

Gençler, buluşmada Kürtçe "Şemle" isimli şarkıyı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgiyle dinledi.

Batmanlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürtçe şarkıyla karşıladı​
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Batmanlı gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kürtçe şarkıyla karşıladı​
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'da gençlerle bir araya geldi. Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmada gençler, Kürtçe 'Şemle' isimli şarkıyı seslendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan o anları ilgiyle dinledi.

O anlar, AK Parti 23. ve 24. Dönem Van Milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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