2023'ün zaferini ilan ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni ile Üsküdar’da Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programı ve Sepetçiler Kasrı’nda Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni’ne katıldı. Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni’ndeki konuşmasında Erdoğan, Fatih Sultan Mehmet’in emaneti bu güzel şehre sürekli yeni eserler, hizmetler, yatırımlar kazandırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

43 MİLLET BAHÇESİNDEN 13’ÜNÜ TAMAMLANDI

Erdoğan, ilk olarak 1995’teki belediye başkanlığıyla çıktığı İstanbul’a hizmet yolculuğunu Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak da sürdürdüğünü belirterek “Bugüne kadar 81 ilimizde 66 milyon metrekare alana sahip 404 millet bahçesini projelendirdik. Bunlardan 111’ini tamamlayarak hizmete sunduk. Hedefimiz 2023 yılında 404 millet bahçesinin tamamını bitirmektir” dedi.

İstanbul’a kazandırılacak 43 millet bahçesinin toplamda 17,7 milyon metrekare büyüklüğe sahip olduğunu dile getiren Erdoğan, bunların 13’ünü tamamlayarak İstanbulluların istifadesine sunduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1999 depreminin bölgedeki şehirlerin tamamıyla birlikte İstanbul’un da zaaflarını ortaya serdiğini ve önceliklerini değiştirdiğini belirtti.

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OYNAT 00:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bay Kemal sen YPG ile beraber oldun, onları da gömeceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'Suriye'de terör örgütüyle mücadelemizi veriyoruz. Biz bu mücadeleyi verirken Bay Kemal Suriye ile ahbaplık yapıyor. Bay Kemal, sen Suriye'deki teröristlerle beraber ol. PKK ile YPG ile beraber ol. PYD ile beraber ol. Onları da gömeceğiz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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MARMARA İÇİN YENİ KARAR

Bugün, İstanbul ile 6 ili kapsayan “Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi”nin ilanıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararının da Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Marmara Denizi Karadeniz’e, Hazar Denizi’ne ve Macaristan’a ulaşan büyük bir parçanın özelliklerini yansıtan nadir alanlardan biridir. Aldığımız bu kararla ekolojik, doğal, tarihi, kültürel, estetik değerleri yüksek olan Marmara Denizimizi koruma altına alarak, bölgedeki çevre sorunlarını tek elden takip edip çözüme kavuşturabileceğiz. Dünya markası İstanbul’u tarihine, şanına ve güzelliğine yakışır bir konuma getirmekte kararlıyız.”

İP DE CHP DE PKK İLE HAREKET EDİYOR

Vesayetin ayak oyunlarından terör örgütlerinin saldırılarına, darbe girişimlerinden küresel ekonomik tuzaklara kadar nice engeli aşarak Türkiye’yi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını belirten Erdoğan, “Gabar’da terörü gömdük. Bestler Deresi’nde terörü gömdük. Yine aynı şekilde Bay Kemal ve avanesi, bunlar PKK terör örgütüyle beraber hareket ettiler, onları da gömdük. Şimdi ne yapıyorlar? Terör örgütünün başı cezaevinde. Bunlar da onlarla beraber hareket ediyorlar. İP de onlarla beraber, CHP’de onlarla beraber, diğerleri de onlarla beraber. Ne oldu size ya? Hani siz teröre karşıydınız? Hani terörün karşısındaydınız? Ne çabuk manevra yaptınız. Kusura bakmayın. Biz bu ülkeyi teröristlere, terör yandaşlarına... İsimlerini vermeyeceğim diğerlerinin, gerek yok” dedi.

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Gençlere taş çıkarttı

Cuma namazını Ümraniye’deki Hacı Nusret Yıldırım Camisi’nde kılan Erdoğan, buradan ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan öğrencilerin eğitim gördüğü Saray Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açılışı yapılacak Ümraniye Millet Bahçesi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada basketbol maçı oynayan gençleri görünce yanlarına gitti. Bir süre gençlerle basketbol oynayan Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

OYNAT 01:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Palet Türk Müziği Okulu’nda eğitime başlayan yavrularımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk Türk müziği ilkokulu olan Palet Türk Müziği İlkokulu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından çocuklarla şarkı söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda, 'Palet Türk Müziği Okulu'nda eğitime başlayan yavrularımla… Fidanlar ağaç olacak, bu topraklara kök salacak… ' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Tek bağımlı kalmayana kadar mücadele

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri Ortak Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, tek gayelerinin, ülkeye ve milletimize ruhu da bedeni de dipdiri nesiller kazandırmak olduğunu söyledi. Erdoğan, “İnşallah bu mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz” dedi. Tüm hayatını zararlı alışkanlıklar ve maddelerle mücadeleye adamış birisi olarak daima Yeşilay’ın yanında olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle devam etti: “İçki, madde ve kumar bağımlılığı tüm kötülüklerin anasıdır. Tütün kullanımı, hem kendimize hem çevremize zararlıdır. Teknoloji bağımlılığı, bizi insan yapan vasıflarımızdan uzaklaştırıp, gerçek olmayan bir dünyaya hapseder.”

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Sanatçılar bir yılda hazırladı

Alandaki vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu, sık sık slogan atarak destek verdi. Törende, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Rodos kuşatmasını anlatan, belediye bünyesindeki sanatçılarca 1 yılda hazırlanan tablo hediye etti.

2023 kritik dönemeç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, güney sınırlarından Kafkasya’ya, Akdeniz ve Ege’den Karadeniz’e kadar dört bir yanın güvenlik krizleriyle sarsılırken sadece Türkiye’nin çıkarlarını korumakla kalmayıp dostlara da güven ve destek veren bir yere yükselmeyi başardıklarını kaydetti. Bedeller ödendiğini ve ödemeye de devam edildiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“İnşallah şu Karadeniz’den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak. Demokrasisi bu kadar güçlü ve evelallah 20 yıldır daha da onu güçlü kılmaya çalışan bir ülkeyiz. Demokrasiyi güçlendirmede attığımız bu adımlarla elhamdülillah dünyada örnek bir ülke halindeyiz. Hepsinin karşılığını bugün aldık, alıyoruz. Bizden sonraki nesillere de güçlü bir miras bırakıyoruz. Hiç şüphesiz karşımızdakiler boş durmuyor. Türkiye’yi terör örgütleriyle darbecilerle beşinci kol faaliyetleriyle uluslararası sistemdeki çarpıklıkların sağladığı imkanlarla köşeye sıkıştırma çabaları kesintisiz sürüyor.

BU YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK

Dünyada kuralların bu kadar pervasızca çifte standartta uygulandığı bir dönem pek az görülmüştür. Ülkemiz söz konusu olduğunda her türlü hak, hukuk, adalet, nezaket ortadan kalkmaktadır. Buna karşılık bizim kendi menfaatlerimizi savunmamız ve bu doğrultuda gereken adımları atmamız karşısında hemen bir araya gelenlerin bet, o kötü sesi ortalığı inletmektedir. Tabii, biz kimin ne dediğine, ne istediğine değil sadece milletimizin ne beklediğine, neye ihtiyacı olduğuna bakıyoruz. İşte bunun için ülkemiz ve milletimiz bakımından 2023 önemli bir dönemeçtir.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, konuşmasında “Haklı mıyız?” diyerek seslendiği kalabalık “Evet” yanıtını verdi. Erdoğan, “Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan diyerek bu yola devam ediyoruz. Allah’ın izniyle bu yükselişi devam ettireceğiz. Burada bir sıkıntı var mı?” diye seslendi.

Erdoğan ve Aliyev’in 18 yılı