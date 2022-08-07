Hayat Semptom gösteren 2 kişiden 1i pozitif
GENEL SAĞLIK

Semptom gösteren 2 kişiden 1’i pozitif

Kovid-19 vaka sayıları her geçen hafta yükseliyor. Hastaneye başvuruların arttığını söyleyen uzmanlar, belirtisi olan her 2 kişiden 1’inin pozitif çıktığını belirtiyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Semptom gösteren 2 kişiden 1’i pozitif
Arşiv.

Kovid-19 vaka sayılarındaki yükseliş sürerken hastalığa bağlı can kayıpları da artmaya başladı. Koronavirüse bağlı ölümler bir önceki haftaya göre yüzde 57 yükseldi. Son açıklanan verilere göre Türkiye’de her gün ortalama 22 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor.

AY SONUNDA SAYI ARTABİLİR

Uzmanlar hastaneye başvuran semptomatik bireylerin yüzde 50’den fazlasının pozitif çıktığını belirtti. Önce vaka sayısının artmaya başladığını ardından da bu artış ile birlikte hastaneye başvuruların ve yoğun bakıma yatışların arttığını söyleyen uzmanlar can kayıplarının da yükselişe geçtiğini vurguluyor. Hastaneye yatan ve yoğun bakıma alınan hastaların birçoğunun 75 yaş ve üstü, bağışıklık sistemi düşük ve altta yatan hastalığı bulunan kişiler olduğu ifade ediliyor. Ağustosun sonuna doğru can kaybı konusunda daha ağır bir tablonun beklendiğini paylaşan uzmanlar, teşhislendirilmeyen her vakanın başkalarının ölümüne neden olabildiği uyarısında bulunuyor. 11-17 Temmuz tarihli tabloda vefat sayısı 96 iken 18 -24 Temmuz haftasında bu sayı 157’ye yükselmişti.

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