​Tedbirler ölümleri azalttı

Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü’nün “Kovıd-19 Pandemi Yönetiminde Türkiye Örneği: Sağlık Politikası Uygulamaları ve Stratejileri” raporunda Türkiye’nin salgına karşı aldığı önlemlerin zamanlaması, kapsamı ve etkisi anlatıldı. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsünün raporunda, “Bu sayede ölüm oranları da oldukça düşük bir düzeyde kalmıştır” denildi.

TEST KAPASİTESİ ARTTI

Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede başarılı bir performans sergiledi ve sergilemeye de devam ediyor. Gerek sağlık sektöründe gerekse diğer sektörler aracılığı ile atılan adımlar sayesinde, hem vaka bulaşma ve artış hızı kontrol altına alındı hem de tanı ve tedavi süreçleri etkin bir şekilde yürütüldü. Bu sayede ölüm oranları da oldukça düşük bir düzeyde kaldı. Salgının yayılımını yavaşlatmak amacıyla uygulanan zorunlu maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kuralının yanı sıra test kapasitesi artırılarak takip sistemi kuruldu. Yurt içi ve yurt dışı seyahat kısıtlaması ve sosyal etkinlikler iptal edildi. Okullar ve iş yerlerinin geçici kapatılması ve sokağa çıkma yasağı gibi önlemler de salgın sürecinde devreye alındı.

SAĞLIK ORDUSUNUN ROLÜ BÜYÜK

Salgın yönetiminde yapay zeka ve dijital uygulamalardan daha fazla yararlanmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasını, 18 milyondan fazla cihaza indirildi. Sahada çalışan filyasyon ekiplerinin işlerini kolaylaştırmak için kısa sürede Filyasyon Takip Sistemi kullanıma sunuldu. Tüm sağlık hizmetleri ücretsiz sağlandı. Türkiye’nin sağlık ordusu başarının önemli etkeni olarak görüldü. Haziran 2020 itibarıyla Türkiye’de toplam sağlık sektörü çalışanı sayısı 1 milyon 101 bin 417, bunun 167 bin 960’ı hekim ve 214 bin 888’i hemşirelerden oluşuyor. Öte yandan, TÜBİTAK koordinasyonunda yedi farklı yerli aşı projesi ile yedi farklı ilaç geliştirme projesi yürütülüyor. Tedavide kullanılan Favipiravir isimli ilacın ise yerli sentezi üretildi. Filyasyon da salgının kontrol edilmesinde önemli rol oynadı.