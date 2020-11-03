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Hayat Servis mahalleye çıkmıyor Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor
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Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor

Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor

Giresun'da Kahraman Köyü'nde yaşayan Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi olan engelli oğlu Tolga'yı her gün 1 kilometre sırtında taşıyor. Araçların mahalleye çıkmaması nedeniyle her gün oğlu için fedakarlık yapan anne Özdemir, yetkililere yol yapılması için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
Ortaokula giden doğuştan engelli Tolga Özdemir, servis araçlarının rampa yüzünden yukarı çıkmaması nedeniyle annesinin desteğiyle okula ulaşıyor.
Ortaokula giden doğuştan engelli Tolga Özdemir, servis araçlarının rampa yüzünden yukarı çıkmaması nedeniyle annesinin desteğiyle okula ulaşıyor.

Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Kahraman Köyü’nde ikamet eden Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi 16 yaşındaki doğuştan engelli oğlu Tolga Özdemir’i servis araçlarının çıkamadığı mahalle yolundaki rampa yüzünden düz yola kadar 1 km sırtında taşımak zorunda kalıyor.

nin Kahraman Köyü Karaçatak Mahallesi’ndeki evlerine yol olmasına rağmen araçların rampa yüzünden ulaşım sağlayamadığını belirten anne Nazmiye Özdemir, “Çanakçı Grup Yolu’ndan evimize yaklaşık bir kilometrelik mesafe var. Bu yol açıldı ama araçlar çıkamıyor ve yine yolu yürümek zorunda kalıyoruz. Her şeyi yine sırtımızda taşımak zorunda kalıyoruz. 16 yaşında doğuştan engelli oğlum Görele Ortaokulu 2. sınıfta okuyor. Onu da sırtımda taşıyarak yola götürüp getiriyorum. Tek isteğimiz yol betonlansa araç ulaşımı sağlansa yeterlidir. Ben de rahatsızım belimde fıtık var ve aynı zamanda astımım var. Bir de artık her geçen gün kilo alan ve büyüyen bir çocuğum var. Daha ne kadar daha taşıyabilirim bilemiyorum. Yetkililerden ve hayırseverlerden yolumun yapılmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

İHA
Anne Nazmiye Özdemir, oğlu Tolga'yı her gün sırtında taşıyarak okula gitmesini sağlıyor.

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