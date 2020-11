Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor Servis mahalleye çıkmıyor: Fedakar anne oğlunu her gün 2 kilometre sırtında taşıyor Giresun'da Kahraman Köyü'nde yaşayan Nazmiye Özdemir, ortaokul öğrencisi olan engelli oğlu Tolga'yı her gün 1 kilometre sırtında taşıyor. Araçların mahalleye çıkmaması nedeniyle her gün oğlu için fedakarlık yapan anne Özdemir, yetkililere yol yapılması için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi 03 Kasım 2020, 09:25 Son Güncelleme: 03 Kasım 2020, 09:30 İHA