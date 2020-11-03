İklim değişikliği yeni tehlikelere kapı aralıyor: Sivrisinek tehlikesi milyonlarca insanın kabusu olabilir

Bir yanda yok olan binlerce kilometrelik sahil şeritleri, sular altında kalan şehirler, bir yanda bitmeyen yangınlar, fırtınalar, salgın hastalıklar. Bir film senaryosunun parçası gibi duran tüm bu olaylar, iklim değişikliğinin durdurulamaması halinde en geç 100 yıl sonra dünyanın somut gerçekleri olacak. Önlem alınmadığı takdirde gelecekte dünyayı bekleyen bu korkunç senaryo etkilerini hissettirmeye başlarken, Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), iklim değişikliği nedeniyle yaşanan afetlerin her yıl artacağı uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı örgütün yeni yayımladığı ‘2020 İklim Durumu Raporu’nda, iklim değişikliği kaynaklı felaketler nedeniyle uluslararası insani yardıma ihtiyaç duyan insan sayısının 2030 yılına kadar yüzde 50 artabileceğine dikkat çekildi.

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DMÖ raporuna göre, 2018 yılında 108 milyon insan, sıcak hava dalgaları, küresel ısınma, orman yangınları, fırtınalar, kuraklıklar ve artan kasırgalar nedeniyle yardıma muhtaç kaldı. 16 uluslararası kuruluş ve finansman kurumu tarafından derlenen raporda, son 50 yılda hava ve iklim kaynaklı olaylar nedeniyle 11 bini aşkın felaket yaşandığı ifade edildi. Bu felaketler nedeniyle dünya çapında 2 milyon kişi hayatını kaybetti, 3,6 trilyon dolarlık ekonomik zarar meydana geldi.

FOTOĞRAF 12 Güneydoğu Asya kökenli olan ve Avrupa kıtası ülkelerinde görülen Asya Kaplan Sivrisineği son yıllarda İstanbul’da da görülmeye başladı. Oldukça istilacı ve saldırgan olduğu belirtilen bu sinek için Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Necla Birgül İyison ve ekibi biyopestitit geliştirmek için çalışmalara başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İyison, “Son zamanlarda İstanbul’a kadar geldi. Çok agresif bir sinek. Giysilerin üzerinden bile ısırıyor ve kanla besleniyor. En önemli özelliği, diğer sivrisinekler gibi bunlar da hastalık taşıyor. Bu sivrisineğe karşı kimyasal pestisitler kullanıyor. Sinekler bu kimyasallara karşı bir direnç oluşturuyor. Bu yüzden etki etmiyor. Biz de biyoloji olarak bir pestisit üretimi yapmak istedik. Bir bakteri türü besin olarak sineklerin larvalarına veriliyor. O larvalarla beslendiği zaman bağırsaklarında aktif hale geliyor ve bu da onların ölümüne sebebiyet veriyor. Bu laboratuvarda o bakteri proteini yapılıyor. Bunların mekanizması bilinmiyor, bu yüzden yapılarını anlamak için proteinlerin çalışmalarını inceliyoruz” diye konuştu. Asya Kaplan Sivrisineğinin kolayca mutasyona uğradığını ve ilaçlara karşı direnç kazandığını kaydeden İyison, “Kimyasal ilaçlar uzun süre verildiğinde ya da dozu tam bilinmediğinde sivrisinekler buna karşı bir direnç geliştiriyorlar. Bu direncin oluşmaması için biyolojik bir ilaç geliştirmek istedik. Sineğin mekanizmasını öğrenerek ilerleyen zamanlarda farklı biyolojik ilaçlar geliştirmek istiyoruz” dedi. Özellikle Kilyos, Sarıyer ve Beykoz’da sıkça görülen sinekten bölgede yaşayan vatandaşlar da rahatsız. Kilyos’ta yaşayan Mustafa Baltacı, “Vampir sivrisinek diyorlar. Isırdığı yeri yara yapıyor. Önceki yıllarda yoktu bu sene görüldü. Yaralarım hala duruyor. Isırdığı zaman geçmiyor ve çok kaşınıyor. Sarıyer, Beykoz, Kilyos bölgesinde çok var. Evimiz bahçeli, bahçede oturduğumuz an herkesi sokuyor. Özellikle çocukları çok ısırıyor” dedi. Vatandaşlardan Satılmış Çetinkaya da “Bu yıl hiç görmediğim sinekleri gördüm. Daha önce yoktu. Evime girdiğinde gördüm. Kene ve sinek karışımı gibi bir şeydi. Farklı bir sivrisinek. Hiç görmemiştim” diye konuştu. Cumali Gürler de “Dışarı çok çıkmıyorum bu süreçte ama birkaç defa dışarı çıktığımda sokmuştu. Kaşıntısı, kızarıklığı fazlaydı. 3-4 gün sonra anca geçti” ifadelerini kullandı. Aynı anda birden fazla virüsü taşıyan sinek Türkiye'yi sardı: İlaçlara karşı direnç kazanan Asya Kaplanı'na çözüm aranıyor Son yıllarda Türkiye'de de görülmeye başlanan ve sarı humma, zika, Batı Nil virüsü enfeksiyonu gibi çok sayıda hastalığı taşıyabilen Asya Kaplan Sivrisineği'ne karşı, Boğaziçi Üniversitesi tarafından biyopestitit çalışmaları başladı. Çalışmalar sonucunda kimyasal ilaçlara karşı direnç kazanan Asya Kaplan Sivirisineği'ne biyolojik yöntemlerle çözüm aranacak. BiP'te paylaş

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Rapor, hükümetleri doğal afetlere hazırlık, müdahale ve afetlerin etkilerini hafifletme becerilerini geliştirebilecek erken uyarı sistemlerine daha fazla kaynak ayırmaya davet etti. DMÖ Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, “Covid-19 pandemisi, iyileşmesi yıllar alacak büyük bir uluslararası sağlık ve ekonomik kriz doğursa da iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıllarda insan yaşamı, ekosistemler ve ekonomiler üzerinde oluşturacağı tehdide kulak vermemiz gerekiyor. Salgın, aynı zamanda iklim değişikliği karşısında yaşanan direnç ve adaptasyona yönelik daha sürdürülebilir bir yolda ilerlemek için bize bir fırsat sunuyor” dedi.

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Sivrisinek istilası kapıda

İklim değişikliğiyle bağlantılı salgın hastalıklar da insanlığı tehdit ediyor. Yeni bir araştırmaya göre, sera gazı emisyonları artmaya devam ederse 2080 yılı itibarıyla 400 milyonu Avrupa’da olmak üzere yaklaşık 1 milyar insan sivrisinek türleri yoluyla bulaşan viral hastalıklara maruz kalabilir. Normalde yaşam alanları tropikal enlemlerle sınırlı olan istilacı sivrisinekler, küresel ısınma nedeniyle artık Avrupa ve Türkiye için de tehdit haline geldi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünde görev yapan Dr. Taylan Doğaroğlu, geçmişte coğrafi farklılıklar nedeniyle lokal bir sorun olan sivrisinek istilalarının dünya geneline yayılmasına ilişkin şunları söyledi:

“Günümüzde bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan biri olan küresel ısınmanın olumsuz etkileri birçok alanda şiddetli bir şekilde hissedilmeye devam ediyor. Son dönemde bu açıdan gündemde olan bir konu da istilacı sivrisinekler. Sivrisinekler bilindiği gibi her dönemde toplumlar üzerinde çeşitli hastalıklar ile ciddi sağlık sorunlarına neden olmuştur. Bu sağlık sorunları geçmişte coğrafi bariyerler ve iklimsel sınırlamalar nedeniyle belirli bölgelerde lokalize olmuş ve global sorunlar haline nadiren gelebilmişlerdir. Ancak özellikle son dönemde insan nüfusunun ve özellikle ticari aktivitelerin çok fazla artması, sivrisineklerin bu bariyerleri aşarak dünya geneline yayılabilmelerine olanak sağlamıştır. Bu yeni alanlara giriş yapan sivrisinekler, küresel ısınmanın etkileri sonucunda uygun üreme ortamları bulabilmekte ve gittikleri ortamlara çok daha kolay adaptasyon sağlayabilmektedirler.”

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Türkiye, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri

Akdeniz havzasında iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Türkiye, zaman zaman aşırı yağış, zaman zaman ise aşırı kuraklık olarak kendini hissettiren ‘aşırı hava’ olaylarından fazlasıyla nasibini alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Daha kurak dönemler, daha yağışlı dönemler, yağışın şiddetinde ve sıklığında artışlar ve hortum gibi hava olayları son yıllarda çoğalmaya başladı. Bunun nedeni küresel iklim değişikliğidir” dedi.

FOTOĞRAF 8 SİNEKLER MEVCUT İLAÇLARA KARŞI DİRENÇLİLER <br> <br> Haziran ayının yağışlı geçmesinin ardından sivrisinek sayısında artış meydana geldi. Özellikle dere yatağına ya da durgun sulara yakın yerlerde yaşayan İstanbulluların bir süredir sivrisineklerle başı dertte. Avcılar, Başakşehir, Küçükçekmece bölgesinde yaşayan vatandaşlar camlarını açamadıklarını belirtirken, sinek ısırığının uzun süre geçmediğini ve yaraya dönüştüğünü belirtiyor. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay da son zamanlarda sinek ısırığı şikayetiyle hastanelere gidenlerin sayısının arttığını belirtti. Kutlubay, Son zamanlarda gerek Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gerek diğer hastanelerin dermatoloji bölümlerine yoğun sayıda böcek, sinek ısırığı sebebiyle yaygın alerjiden dolayı polikliniklere başvuran hasta sayısında artış var. Son birkaç yıldır hem karasineklerin hem sivrisineklerin sayısında artış var. Sivrisineklerin ya da karasineklerin cinsinde bir değişiklik yok fakat belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var. Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor. Dolayısıyla bunlar daha çok artıyor. Özellikle havaların sıcaklığının artması, yağmurların yağması sineklerin artmasını sağlıyor diye konuştu. TÜM VÜCUTTA KABARMA, KIZARMA, ŞİŞLİK OLABİLİYOR <br> <br> Alerjisi olan kişilerin dikkatli olması uyarısında bulunan Doç. Dr. Kutlubay, Bize gelen hastalar ya ısırdıkları bölgede kızarıklık, şişkinlik ya da yara tarzında oluşabiliyor ya da alerjik atopik dediğimiz kişilerde sadece ısırdıkları bölgelerde değil de tüm vücutta kabarma, kızarma şişlik olabiliyor. Hastanın alerjik durumu varsa, bu çocuk ve yetişkin de olabilir tüm vücutta, gözde, dudakta şişme çok çok ileri vakalarda anafilaktik reaksiyonlar yani solunum durması, nefes almada zorluklar gibi birtakım belirtilere bile neden olabilir dedi. SİVRİSİNEKLER FESLEĞEN VE BİBERİYE KOKUSUNA GELMİYOR <br> <br> Sivrisineklerden korunmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Doç. Dr. Kutlubay, Fesleğen, biberiye gibi bitkiler eğer ortamda varsa onların kokusuna sivrisinekler pek gelmezler. Kimyasal ya da bitkisel sinek kovucular var. Limon, lavanta, okaliptüs, karanfil, tarçın yağı sinek kovucu özelliği bilinen yağlar. Sivrisinekler daha çok parlak giysilere gelirler. Yağlanması fazla olan kişileri ısırırlar. '0' kan grubunda olan kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı algılayarak bu kan grubundakilere geliyor. 'A' kan grubunda olanları ise daha az ısırır. Isırdıktan sona en güzel uygulama soğuk su, ya da buz tutmaktır. Limonu kesip, limon sürebilirler. Karbonat ya da aspirini eritip o karışımı o bölgeye sürebilirler. Alerjik bir durumu varsa ve reaksiyon geliştiyse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir ifadelerini kullandı. KUŞLARDAN ALDIKLARI VİRÜSÜ HAYVANLARA VE İNSANLARA BULAŞTIRABİLİYORLAR <br> <br> Geçen yıl Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan 4 kişide, sivrisineklerden geçtiği bilinen Batı Nil Virüsü tespit edilmişti. Avcılar'da yaşayan vatandaşlar bu yıl yine sivrisinek sorunuyla karşı karşıya olduklarını ve camlarını açamadıklarını belirtiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz sivrisineklerin hastalık taşıma riski olduğunu ifade ederek, Batı Nil Virüsüne karşı uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Yılmaz, Sivrisineklerden bulaşabilen hastalıklarda risk var. Bunlardan en önemlisi Batı Nil Ateşi virüsü, Rift Vadisi Humması ve Usutu Virüs. Usutu Virüsü Avrupa'da birkaç yıldır sıkıntı olmaya başladı. Biz Usutu Virüsü araştırmaya başladık. Batı Nil Ateşi Virüsünü araştırdık. Hem sivrisineklerde hem kuşlarda var. Kuşlarda var olan virüsü sivrisinekler kan emerek alıyorlar. Kuşlardan aldıkları virüsü daha sonra hayvanlara ve insanlara bulaştırabiliyorlar. Yani kan yoluyla naklediyorlar. Türkiye'de tek tük vakalar görülüyor. Eğer sinek popülasyonu artarsa ve artan popülasyonda çok sayıda sinek bu virüsü taşırsa bulaşma riski artıyor ifadelerini kullandı. GEÇEN SENE BU KADAR YOKTU <br> <br> Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşayan Yüksel Topçu da sinekler sebebiyle endişeli olduklarını ifade etti. Topçu, Bu sene ilaçlama da yapılmadı. Sadece bir kez gördük. Geçen sene dere yatağında salgın hastalık belirtisi vardı. Ondan sonra burada ilaçlama yapıldı daha sonrasında herhangi bir şey görmedik ama. Çok sinek var dışarıda oturamıyoruz derken, Küçükçekmece'de yaşayan Esma Barış ise Bu yıl çok arttı. Geçen sene bu kadar yoktu. İlaçlama aracı ilk kez dün geldi. Bacaklarımı soktular bir haftadır iyileşemedim. Alerjik durumum var hassasım. Bu yüzden beni özellikle kötü etkiliyor şeklinde konuştu. İstanbul'a sivrisinek kabusu Sinekler ilaçlara karşı direnç kazandı İstanbul'a sivrisinek kabusu Sinekler ilaçlara karşı direnç kazandı İstanbul'a sivrisinek kabusu: Sinekler ilaçlara karşı direnç kazandı İstanbul'da bir süredir vatandaşların kabusu haline gelen sivrisinekler sebebiyle hastanelere başvuranların sayısı arttı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi ve Dermatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zekai Kutlubay, "Belediyelerin kullandığı ilaçlara karşı direnç gelişmesinden dolayı sineklerin sayısında inanılmaz bir artış var. Sinekler mevcut ilaçlara karşı dirençliler. Mevcut ilaçlar bunları öldürmüyor" dedi. Kutlubay, " '0' kan grubunda olan kişiler farklı bir salgı üretiyor, bu salgıyı algılayarak bu kan grubundakilere geliyor. 'A' kan grubunda olanları ise daha az ısırır" ifadesini kullandı. Sinek sokmalarında uzun süren iyileşme sürecinde de şikayet eden vatandaşlar sivrisinek sayısının her geçen gün arttığını kaydediyor.

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Sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerine çıktıkça ve yeryüzü ısındıkça kuvvetli sağanak ve doluların daha etkili olduğunu belirten Toros, iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı yağış ve sellerin ülkeleri etkilemeye devam edeceğini kaydetti.

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Ancak, sellere neden olacak kadar şiddetli olsalar da yağışlar mevsim normalleri seviyesine bir türlü ulaşamıyor. Verilere göre Eylül ayında normalde 65 kilogram yağış alan İstanbul’a, bu yıl aynı ayda sadece 22 kilogram yağış düştü. Bu da susuzluk ve kuraklık tehlikesini ortaya koyuyor.

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“Küresel karbon emisyonları tehdit oluşturmaya devam ediyor”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ahmet Demirak’a göre ise Covid-19 krizi dünya ekonomisini eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya bırakırken aynı zamanda iklim değişikliğinin neden olacağı sorunların büyümesi halinde neler yaşanabileceğini de ortaya koydu.

“Küresel ısınmanın yol açtığı felaketlerin kontrolünü ele geçirmek için anahtar kelimeler; hızlı hareket etme ve sosyal işbirliğidir” diyen Demirak, şu anda tüm dünyada yaşanan durgunluk nedeniyle bir miktar düşüş yaşasa da küresel karbon emisyonlarının tehdit oluşturmaya devam ettiğini kaydetti.

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“Düşük karbonlu elektrik üretimi 2040 yılına kadar üçe katlanmalı”

Demirak’ın verdiği bilgiye göre, yılın ilk 8 ayını 2019 yılının aynı dönemi ile kıyaslayan “Karbon İzleme” (Carbon Monitor) adlı uluslararası oluşumun yaptığı çalışma, küresel emisyonların yüzde 6,5 azaldığını ve buna en büyük katkıyı kara taşımacılığı kullanımındaki düşüşün verdiğini ortaya koyuyor. Demirak, hem enerji güvenliğinin sağlanması hem de iklim hedeflerinin karşılanabilmesi için ‘temiz enerji’nin korona virüs sonrası ekonomik iyileşme çabalarının merkezinde yer alması gerektiğine dikkat çekti.

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FOTOĞRAF 8 Culicoides cinsi kan emici sineklerden bulaşan ve halk arasında 'üç gün hastalığı' olarak bilinen Bovine Ephemeral Fever (BEF), Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden başlayarak Adana ve birçok kentte görüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Adana Veteriner Hekimleri Odası iş birliğiyle, sinekle mücadele edilmeye başlandı. Hastalığı yayan sineklerin, sivrisinekle karıştırılmaması gerektiğini söyleyen Adana Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Nihat Köse, Bu sineklerin 1400 çeşidi var. Ülkemizde bu sineklerin 57 tanesi tespit edildi. Bunlar hayvanlardan kan emiyor. Culicoides cinsi sinekler, sivrisinekler gibi değil. Özellik bakımından biraz kambur ve kanatları benekli bir yapısı var. Sivrisinekler gibi suyun içine değil bataklıklara yumurta bırakıyorlar. Enfekte olan hayvandan kan emip, hasta olmayan hayvanlara BEF virüsü gibi hastalığı nakil ediyorlar. Sadece BEF virüsü değil, insanlara da hastalık bulaştırabiliyorlar. İnsanlara bulaştırdıkları hastalıklar arasında en yaygını körlük ve deri altı hastalıkları dedi. Sinekle mücadele etmenin kesin bir çözüm yolu olmadığını dile getiren Köse, Bu konuda vatandaşlar hayvanların üzerine bu sineklerin konmaması için ilaçlar sıkabilir. Bataklıklar kurutulup, ilaçlanabilir. Henüz bu hastalık için ruhsatlandırılmış bir aşı yok. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü bu konuda çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar sonucu Tarım Bakanlığı önemli bir yol kat etti. Aşı çalışmaları devam ediyor. Umarım önümüzdeki yıl da aşı bulunacak ve bu hastalıktan kökten kurtulmuş olacağız. Bu aşı çıkana kadar belediyelerimizi sinekle mücadeleye davet ediyorum. Ayrıca yurttaşlarımızı da besledikleri hayvanlarda hastalık görülür görülmez veteriner hekimine müracaat etmeleri gerektiğini vurgulamak istiyorum. Erken müdahale hastalığın seyrinde olumlu sonuçlar veriyor diye konuştu. Adana'da 'kör eden' sinek tehlikesi: Üç gün hastalığını yayan kan emici sineklerin istilası korkutmaya başladı Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile birlikte Doğu Akdeniz'de birçok hayvanın telef olmasına neden olan, 'üç gün hastalığı' olarak bilinen BEF'i yayan 'culicoides' cinsi kan emici sineklerin, insanlarda da körlüğe ve deri altı hastalıklara neden olduğu ortaya çıktı. BiP'te paylaş

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“Dünyanın iklim hedeflerine ulaşabilmesi için düşük karbonlu elektrik üretiminin 2040 yılına kadar üçe katlanması gerekiyor” diyen Doç. Dr. Demirak, ülkelerin yenilenebilir enerji ve düşük karbonlu teknolojilere yatırımlarını artırmasının ve iklim dostu politikalara ağırlık verilmesinin ne denli gerekli olduğunun altını çizdi.

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“Nükleer enerji temiz enerji geçişinin anahtarıdır”

Küresel düzeyde sera gazı emisyonlarının en büyük sebebinin fosil yakıtlar olduğunu ifade eden Demirak, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarının artmasının, karbon yakalama gibi gelişmekte olan teknolojilerin umut verdiğini söyledi.

Demirak, “Küresel düzeyde sera gazı emisyonlarının en büyük sebebi fosil yakıtlardır. İklim sorununun ölçeği ve aciliyeti göz önüne alındığında, karbon emisyonlarını azaltmak için dünyanın temiz ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğu açıktır. Rüzgar enerjisinden sonra dünyanın en büyük ikinci düşük karbonlu elektrik kaynağı olan nükleer enerji temiz enerji geçişinin anahtarıdır. Nükleer enerjinin katkısı olmadan iklim hedeflerine ulaşmak mümkün değildir. Nükleer santraller bugün dünya elektriğinin yüzde 10’unu üretiyor. 442 reaktör, düşük karbonlu elektriğin neredeyse üçte birini üretiyor.

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Birleşik Krallık, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bangladeş, Pakistan ve Türkiye’nin de aralarında olduğu 19 ülkede 54 reaktör inşa ediliyor. Bazı ülkelerde politika kararları veya olumsuz piyasa koşulları nedeniyle yıllarca çalışabilecek nükleer santrallerin kapatılması ve buradan doğan açığın fosil yakıtlarla karşılanması aslında sera gazı emisyonlarını artırıyor. Türkiye de iklim değişikliğinden etkilenen ülkelerden biri olarak temiz enerji kaynaklarına yöneldi. Yenilebilir enerji kurulu gücünde dünyada 13’üncü, Avrupa’da 6’ncı sırada bulunuyoruz. Enerji çeşitliliği ve enerji arzının güvenliği konusunda tek eksiğimiz olan nükleer enerjiyi de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali tamamlayacağız” diye konuştu.

OYNAT 01,03 Kelebek ve sinekler ilçeyi istila etti! Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz sıcaklık, akşamları ise sinek ve kelebek istilası nedeniyle evlerine hapsoldu.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, gündüzleri sıcaktan korunmak için evlerinde geçiren vatandaşlar, akşamları ise kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, “Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz. Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek” dedi. BiP'te paylaş

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“Toplumsal dönüşüm gerçekleştirmemiz gerekiyor”

Türkiye’de iklim değişikliğinin getirdiği sorunların başta tarım ve turizm olmak üzere birçok sektörü olumsuz etkileyeceğinin altını çizen Demirak, “Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü çatısı altında İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı gibi birimlerin kurulması iklim değişikliği ile mücadelede önemli adımlar. Ayrıca küresel ısınmaya karşı mücadelede doğru stratejileri üretmek, ulusal politikalar ve eylem planları geliştirmek için Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ‘İklim Enstitüsü’nün kurulmasının çok önemli olacağını düşünmekteyim. Ekolojik çöküşü önlemek için bireyden kurumlara ve arzdan talebe kadar her düzeyde toplumsal dönüşüm gerçekleştirmemiz gerektiği açık” ifadelerini kullandı.