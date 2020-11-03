Burhan Kuzu uğurlandı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzu'nun cenazesi musallaya polislerin omzunda konuldu
- Tören için Fatih Camii'ne getirilen Burhan Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da törene katılarak, Kuzu'nun ailesine başsağlığı diledi. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Erdoğan'ın yanısıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Partili yöneticiler, eski bakanlar ile milletvekilleri katıldı.
BU HÜKME HERKES UYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Burhan Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getirirken, şunları söyledi:
- "Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kur'ân, İslâm üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim sevgili Habibinin Livaü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."
DAVASININ İNSANIYDI
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesi’nde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık.
KISA SÜREDE KAYBETTİK
Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun."
- Burhan Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mekanı cennet olsun." dedi. Erdoğan, Kuzu'nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti. Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.