Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Burhan Kuzu uğurlandı
AKTÜEL

Burhan Kuzu defnedildi: Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı

Burhan Kuzu uğurlandı

Koronavirüs nedeniyle vefat eden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu, son yolcuğuna uğurlandı. Kuzu’nun cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs salgını neticesinde Burhan Hoca’yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun” dedi. Korona tedbirleri altında gerçekleşen törene, çok sayıda bakan ile AK Parti milletvekilleri katıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Burhan Kuzu
Burhan Kuzu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 65 yaşında vefat eden eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, son yolculuğuna uğurlandı.

Burhan Kuzu vefat etti
HAYAT
Burhan Kuzu vefat etti

Kuzu'nun cenazesi musallaya polislerin omzunda konuldu

  • Tören için Fatih Camii'ne getirilen Burhan Kuzu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda musallaya konuldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da törene katılarak, Kuzu'nun ailesine başsağlığı diledi. Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştirilen törene, Erdoğan'ın yanısıra, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Partili yöneticiler, eski bakanlar ile milletvekilleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burhan Kuzu mesajı

Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı
GÜNDEM
Bakanlardan Burhan Kuzu için taziye mesajı

Kuzu’nun cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Koronavirüs salgını neticesinde Burhan Hoca’yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun” dedi.

BU HÜKME HERKES UYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kılınan cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, Burhan Kuzu'nun ebedi yolculuğa uğurlandığını dile getirirken, şunları söyledi:

  • "Her nefis ölümü tadacaktır. Bu tabii sadece Burhan Hocamız için geçerli değil, şu anda burada saf tutmuş bütün Müslümanlar, müminler için geçerli olan bir hüküm ve bu hükme herkes uyacak. Bunun nerede, ne zaman, nasıl geleceği belli değil. İşte son İzmir'de yaşanan hadise ortada. Bakın 80'e yakın vefat var ve 1000'e yakın yaralı var. Bunların hiçbirisinin böyle bir akıbetle imtihan olacakları akıllarından belki de geçmiyordu ama işte geldi ve yakaladı. Rabbim bizlere iman, Kur'ân, İslâm üzere ölmeyi nasip etsin. Hep birlikte inşallah Kur'an yolunda yürüyeceğimiz bu yolda Rabbim sevgili Habibinin Livaü'l-Hamd ismiyle müsemma sancağı altında toplanmayı bizlere nasip etsin."

DAVASININ İNSANIYDI

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Burhan Hocamız hem nüktedandı hem de gerçekten İstanbul Üniversitesi’nde özellikle davasını bilen bir anayasa hukukçusunun olmadığı dönemde o, davasının bir insanı olarak görev yaptı. Oradan yetiştirdiği öğrencileriyle hep övündü. Doğrusu biz de onunla övündük. Parlamentoda beraber süren bir yolculuğumuz oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamında danışmanım olarak da görev yaptı. Orada da beraberce çalıştık.

KISA SÜREDE KAYBETTİK

Koronavirüs salgını neticesinde de Burhan Hoca'yı bu hastalıkla çok kısa sürede kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin, akıbeti hayrolsun."

  • Burhan Kuzu'nun ailesine ve tüm dava arkadaşlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, "Mekanı cennet olsun." dedi. Erdoğan, Kuzu'nun naaşına cenaze aracına kadar eşlik etti. Burhan Kuzu'nun cenazesi, Edirnekapı Mezarlığında defnedildi.
Abone Ol Google News
Viyanada silah sesleri

Viyana'da silah sesleri

​Saldırıda ölü ve yaralılar var.
Can kaybı 95e yükseldi

Can kaybı 95'e yükseldi

​İzmir'deki depremde ölü sayısı yükseliyor.
Ayrılmayın, erteleyin

Ayrılmayın, erteleyin

​Bakan Koca'dan İstanbul için uyarılar.
Vicdansızlara <br>3 tutuklama

Vicdansızlara
3 tutuklama

Depremle ilgili insanlık dışı paylaşımlar yapmışlardı.
İkizlerden acı haber

İkizlerden acı haber

​Ekipler ikizlerin cenazelerini enkazdan çıkardı.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Geçmiş olsun <br>canım yavrum

Geçmiş olsun
canım yavrum

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı.

Altı sulak araziymiş!

Altı sulak araziymiş!

İzmir'de 91 kişiye mezar olan binaların eski ve yeni görüntüleri.
Minik Elif'in ilk görüntüsü

Minik Elif'in ilk görüntüsü

Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı.
Dokuz kişi gözaltında

Dokuz kişi gözaltında

İzmir'deki depreme ilişkin soruşturmada yeni gelişme.
14 saat boyunca<br> elini bırakmamış

14 saat boyunca
elini bırakmamış

​İzmir'de enkaz altından çıkan dram.
Saatlerin <br>durduğu an: 14.51

Saatlerin
durduğu an: 14.51

İzmir depreminden sonra yürek burkan kare.
Enkaz altında bunları kaydetmiş

Enkaz altında bunları kaydetmiş

İzmir depreminde 10 saat sonra kurtarılmıştı.
Hepimize moral aşıladılar

Hepimize moral aşıladılar

Hayata tutunan çocuklar tüm Türkiye'ye ilham oldu.

Kira spekülatörlerine karşı yüzlerce kişi mesaj atıyor.
Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu
Dünya

Fransa'dan tartışılacak karar: Ülkü Ocakları'nın faaliyetleri durduruldu

Fransa İçişleri Bakanlığı, Milliyetçi Hareket Partisi bağlantılı, Türk milliyetçisi Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı. Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum

İzmir'de meydana gelen deprem felaketinin 65'inci saatinde 3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı enkazın altından sağ çıkarılmış, yaşanan gelişme milyonları sevince boğmuştu. Depremin simgesi haline gelen küçük kızın hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seni, kardeşlerin Elzem ve Ezel'i; İdil'i, İnci'yi ve daha birçok evladımızı bizlere bağışlayan Allah'a şükürler olsun. Geçmiş olsun canım yavrum..." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı
Spor

Türkiye'nin konuştuğu Ali Akman'ın gönül verdiği takım ortaya çıktı

TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor'da forma giyen Ali Akman'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 18 yaşındaki yeteneğin hangi takıma transfer olacağı merak konusu. Peki Ali Akman hangi takımı tutuyor? Genç oyuncunun sosyal medya hesabından daha önce yaptığı hamleler onun tuttuğu takımı da gözler önüne seriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.