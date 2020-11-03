Burhan Kuzu uğurlandı

Tek dertleri depremzedeler: Ne uyku ne de yorgunluk umurlarında

İzmir depremin yaşandığı ilk günden itibaren enkaz altında kalanların yardımına koşan arama kurtarma ekipleri, geç kalmadan göçük altındakiler mücadele ediyorlar. Bunu yaparken ne uyku ne de yorgunluk onları işlerinden alıkoyamıyor.