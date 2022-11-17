Hayat Siirtte festival rüzgarı esiyor
KÜLTÜR SANAT

Siirt’te festival rüzgârı esiyor

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen “5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı. Önceki akşam gerçekleşen açılış töreninde Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı “Şifa Niyetine” oyunu sahnelendi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Siirt’te festival rüzgârı esiyor
​Siirt’te festival rüzgârı esiyor.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen “5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı. Önceki akşam gerçekleşen açılış töreninde Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı “Şifa Niyetine” oyunu sahnelendi. Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan otuz film “Jüri Özel Ödülü” ve “İbrahim Hakkı Özel Ödülü” için yarışacak. Festivalin üçüncü gününde Tevfik İleri’nin hayatını anlatan belgesel de izleyiciyle buluşacak. Festivalin ödül töreni yarın akşam Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da “Grup İmera” konseri ile son bulacak.

Hedefimiz butik ama etkili olmak
HAYAT
Hedefimiz butik ama etkili olmak
Bayrakla maça gittiler

Bayrakla maça gittiler

​Hayatlarının sürpriziyle karşılaştılar.
Sigortası indirimli olacak

Sigortası indirimli olacak

​İyi sürücülere yüzde 50.
Dökülen her damla kana ortaksınız

Dökülen her damla kana ortaksınız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açık ve sert mesaj.
Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

Teröristi Kobani'den adım adım izlemişler

​Kilit isim Azez'de yakalandı.
Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

Köpeklerden kaçarken otomobil çarptı

​Temizlik işçisi hayatını kaybetti.
Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

Üç yılda 21 milyar dolarlık petrol keşfi

​Günlük üretim 65 bin varile yükseldi.

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

İki ay yatarım dedi 18 yıl ceza aldı

​'Eşe karşı öldürmeye teşebbüs'
Dünya direkten döndü

Dünya direkten döndü

​Polonya'ya isabet eden füze Ukrayna'ya ait.
Birlik yürüyüşü

Birlik yürüyüşü

​Terör saldırısına karşı el ele.
33 milyon insan bir tablo etmedi

33 milyon insan bir tablo etmedi

​Pakistan'a bu kadar duyarlı olmadık.
Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Oktar'a 8 bin 658 yıl hapis cezası

Cinsel istismar da var eziyet de
Trump 2024 için resmen aday

Trump 2024 için resmen aday

​'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'
Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

Diyarbakır'da ilk maç ilk galibiyet

​Milli Takımımız, İskoçya'yı hazırlık maçında 2-1 mağlup etti.
Bir anlık dalgınlık<br>hayatına mâl oluyordu

Bir anlık dalgınlık
hayatına mâl oluyordu

Telefonla konuşurken hayatının şokunu yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.