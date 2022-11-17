​Siirt’te festival rüzgârı esiyor.

Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından düzenlenen “5. Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı. Önceki akşam gerçekleşen açılış töreninde Altan Erkekli ve Veysel Diker’in rol aldığı “Şifa Niyetine” oyunu sahnelendi. Bu yıl 10 ülkeden 182 film başvurusunun yapıldığı festivalde, finale kalan otuz film “Jüri Özel Ödülü” ve “İbrahim Hakkı Özel Ödülü” için yarışacak. Festivalin üçüncü gününde Tevfik İleri’nin hayatını anlatan belgesel de izleyiciyle buluşacak. Festivalin ödül töreni yarın akşam Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro’da “Grup İmera” konseri ile son bulacak.

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