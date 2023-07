Sinema Hollywood’dan büyük

Öncelikle şunu hatırlatmak gerek ki sinema kuramlarının ve akımlarının tamamına yakını Hollywood’a itiraz ederek doğmuştur. ABD merkezli sinema endüstrisinin kazanç esaslı, yapay mekanlarla uygulanan filmleri dünyanın dört bir yanında itiraza yol açtı. Rusya, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya başta olmak üzere sineması güçlü olan her ülkede aynı ses yükseldi ve Hollywood dışında yöntemler ve yollar çoğaldı.

Sinemayı felsefe aracı olarak kullanan yönetmenleri en başta saymak gerek. Japon yönetmen Yasujiro Ozu, sinema tarihinin en sahici ve kalıcı eserlerinden bazılarına imza attı. Tokyo Hikayesi, Geç Gelen Bahar, Güz Akşamı başta olmak üzere çok sayıda filmi insanın özüne dönmesine çağrı yapıyordu. Kapitalist sistemin sömürü ve tüketim odaklı şehirleşme döneminde (1950’ler) ustalık eserlerini ortaya koyan Ozu, dünyanın her köşesindeki izleyiciye başka sinemanın mümkün olabileceğini gösterdi.

Hollywood sadece Hollywood’dan ibaret değil elbet. Her ülkenin merkez sineması Hollywood demek oluyor. Mesela Hindistan sineması Bollywood’dur. Oysa Hindistan’da da sinema Bollywood ile sınırlı değil. Dünyanın en kalabalık ülkesi haline gelen Hindistan’da başka bir sinema kulvarında olan çok önemli isimler oldu. Satyajid Ray, ülke sinemasının sembol isimlerinden biridir. Apu’nun Dünyası, Ray’in bilinen filmlerinden ve Hindistan toplumunun modernleşmenin eşiğindeki sorunsallarına eğiliyor. Ray’in hemen bütün filmleri zaten böyledir.

Dünya büyük bir yer. Ve dünya Hollywood’dan büyüktür! Hemen her ülke için isimler sayılabilir. Angelopoulos, Kieslowski, Varda, De Sica, Miyazaki, Uluçay ve daha niceleri… Her biri sinemanın Hollywood’dan büyük olduğunu ortaya koymak için var olmuş sanki… Afrika’dan Kuzey Asya’ya, Kanada’dan Avustralya’ya uzanan ve her bir karış coğrafyayı kapsayan sinemanın temsil ettiği şey insanlık birikimidir. Sadece izlenmek, sadece bilet satışı, daha çok izlenme ve bilet satışı peşinde koşmayan, sinemanın sanat vurgusunun insanlık birikimine katkısını hedefleyen, bütün zamanlara hitap eden filmleri yapan kıymetli yönetmenler iyi ki var.