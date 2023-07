Yapımcı Vahdet Erdoğan'dan yeni bir Anadolu hikayesi geliyor: C Takımı

Daha önce Sil Baştan Kaynanam ve Nasipse Olur filmlerinin yapımcılığını üstlenen Vahdet Erdoğan, yeni komedi filmi C Takımı'yla bir kez daha adından söz ettirecek. Klişe hikayelerin dışına çıkarak filmlerinde Anadolu kültürünü yansıtan ünlü yapımcı bir kez daha Türk sinemasına iz bırakacak. Kendisi de Sinoplu olan ünlü yapımcı Vahdet Erdoğan'ın yeni filminde 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun yıllar sonra yaşadıkları olaylar işleniyor. Ağustos ayında çekimleri başlanacak filmin genel öyküsünü genç yapımcı kendisi kaleme aldı. Vahdet Erdoğan'ın üçüncü filmi C Takımı'nın senaristliğini ise Barış Başar üstlendi. Eski lise arkadaşlarının 30 yıl sonra bir araya gelerek yaşadıkları maceraları konu alan filmin Cast çalışmalarıysa Vahdet Erdoğan'ın sahibi olduğu Greenart'ta devam ediyor. Vahdet Erdoğan'ın son filmi C Takımı'nın yönetmen koltuğuna bu kez ödüllü bir yönetmen oturdu. Yahşi Cazibe disiziyle Altın Kelebek Ödülü'nü alan Bora Onur Vahdet Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği C Takımı filminin yönetmenliğini yapacak.