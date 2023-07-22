Sinemanın kalbi İstanbul’da atıyor

Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da başlayan 12 Punto bitmek üzere. Finale kalan 12 proje senaryolarını geliştirmek ve ortak yapım imkanlarını netleştirmek için görüşmeler yapıyor. Bu yıl beşincisi düzenlenen organizasyon sanki onlarca yıldır var ve dünyanın her yerinden önemli isimler geliyor. Cannes, Venedik, Berlin başta olmak üzere dünyanın en önemli festivallerinin direktörleri, seçicileri şu an İstanbul’da. Bire bir görüşmeler ve program dahilindeki eğitimlerle geniş yelpazede fayda imkanı söz konusu.

BÜTÇE VE TANITIM İMKANI

Ülkemizde bir sinemacının en çok ihtiyaç duyacağı şeylerin başında bütçe ve ilişki ağı gelir. Uzun metraj bir film için bütçe toparlamak hiç kolay değil. Bunun için Türkiye’deki destek organizasyonlarının peşine düşmek yetmiyor. Dünyanın dört bir yanındaki festival ve fon programlarına dahil olmak, projenizi tanıtmak zorundasınız. 12 Punto işte tam da bunu ayağınıza getiriyor. İyi projeler kendine ortak buluyor, senaryolar sisteme dahil oluyor. Türk sinemasının uluslararası alandaki bilinirliği ve iş birliği imkanları artıyor.





KİMLER YOK Kİ!

Peki, kimler burada?

Saraybosna Film Festivali Cinelink Direktörü Amra Baksic Camo, Trieste FF When East Meets West Direktörü Alessandro Gropplero, Sundance Film Festivali Programcısı Ana Souza, Cannes FF Marche du Film Programlar &Eğitimler Direktörü Aleksandra Zakharchenko, Yapımcı (Slovenya) Bostjan Virc, Yapımcı (Fransa) Clement Le Bras, Cannes FF Quinzaine des Cineastes Programcısı Daniella Shreir, Rotterdam FF Seçim Komitesi Üyesi Delly Shirazi, Karlovy Vary FF Endüstri Ofisi Direktörü Hugo Rosak, Alpha Violet Eş CEO’su Keiko Funato, Doha Film Enstitüsü Film Programcısı Majid Alremaihi, Intramovies Satın Alma ve Prodüksiyon Birimi Yöneticisi Marco Valerio Fusco, Tallinn Black Nights FF Endüstri Direktörü Marge Liiske, Venedik FF Seçim Komitesi Üyesi Paolo Bertolin, Locarno FF Seçim Komitesi Üyesi Stefan Ivancic, Sırbistan Film Merkezi Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Una Domazetoski ve Yapımcı (Karadağ) Velisa Popovic…

Bu isimler halihazırda dünya sinema endüstrisini ve festivallerini yöneten isimler. Her birinin ayrı kıymeti var. Hepsini tek bir program altında bulundurmak ve 12 Punto’daki bütün finalist yönetmen ve yapımcılarla görüştürebilmek büyük başarı.





JÜRİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR

12 Punto’da ödüllere karar verecek jüri üyeleri ise ayrı bir gösterge. Filmleri Cannes ve Berlin’de çok defa ödül alan ve ilk filmiyle Oscar’da ipi göğüsleyen Bosna Hersekli yönetmen Danis Tanovic jüride. Ayrıca yine Cannes ve Berlin başta olmak üzere yapımcısı olduğu filmlerle çok sayıda ödül alan, Oscar heykelciği bulunan Polonyalı yapımcı Ewa Puszczynska da dikkat çekiyor. Bosna Savaşı sırasında, Saraybosna kuşatması sürerken kurduğu Saraybosna Film Festivali’ni, direktörlüğünü üstlendiği 27 yıllık süre zarfında dünyanın en önemli festivallerinden biri haline getiren ve Avrupa sinemasına yön veren isimlerden olan Mirsad Purivatra da değerlendirme kurulunda. Bir diğer isim Katar’ın başkenti Doha’da yer alan ve dünya sinemasının günümüzdeki en önemli kuruluşlarından biri olan Doha Film Enstitüsü’nün CEO’su Fatma Al-Remaihi… Ve Dünyanın en büyük ilk üç film marketi arasında yer alan “Berlin Film Festivali Avrupa Film Marketi’nin (EFM)” direktörü Dennis Ruh…

Senaryo danışmanları Isabelle Fauvel, Răzvan Rădulescu, Helen Beltrame-Linné, Akın Aksu ve sunum danışmanı Stefano Tealdi de bütün projelerde tecrübelerini aktarıp sonraki adımlar için tavsiyelerde bulundu.





KISA FİLMCİLER İÇİN BULUNMAZ FIRSAT

Sadece uzun metraj değil. Kısa filmde de 12 Punto’nun sektöre ciddi katkısı var. 12 projeye doğrudan destek veriliyor. Ayrıca senaryo danışmanı ile projeler ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor. Kısa filmciler de dünya sinema endüstrisinin önemli isimleriyle tanışıp kendilerini anlatma imkanı buluyor.





GENÇ SİNEMACILAR VE TECRÜBELİLER BİR ARADA

6 gündür devam eden organizasyonda son güne girildi. Sabahtan akşama kadar Feriye yerleşkesinin her köşesinde bir organizasyon, sinemacılar arasında toplantı ve görüşmeler yapıldı. Gencinden tecrübelisine sinemamızın birçok siması gözlerinde ışık ile organizasyon içinde. Sunumlar, danışmanlıklar, aksaklıklar ve geliştirici yaklaşımlarla sinema ile dopdolu günler geçti.

Finalist projelere gelince…

Anadolu coğrafyasının zenginliğine işaret edecek şekilde çeşitli hikayeler, zamanın ruhuna dayanan yenilikçi yaklaşımlar ve heyecan oluşturan fikirler söz konusu. İlk filmini çekecek genç yönetmenlerle tecrübeli isimlerin bir arada proje geliştirme aşamasında bulunması paha biçilemez bir imkan.



