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Hayat Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor
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Sivas haberleri: Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde yaşayan Muhsin Mermer isimli bir vatandaş, buğday tarlasında bulduğu 56 kilogramlık ilginç taşı göktaşı olabileceği umuduyla bir aydır saklıyor. Akademisyenler tarafından taşın değerli olabileceğinin söylenmesi aileyi ve ilçe halkını heyecanlandırdığı için Mermer, taşı yatak odasında muhafaza ediyor.

Haber Merkezi İHA
70 yaşındaki Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı göktaşı sanıyor.
70 yaşındaki Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı göktaşı sanıyor.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, buğday tarlasında bulduğu ilginç taşı göktaşı sanıyor.

Taşın değerli olduğuna inanan Mermer, taşın çalınma ihtimaline karşı yatak odasında muhafaza ediyor.

Akademisyenler tarafından taşın değerli olabileceğinin söylenmesi aileyi ve ilçe halkını heyecanlandırdı.

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Taşın maddi bir değeri olması halinde elde ettiği parayla borçlarını ödeyeceğini ve geri kalan parayı hayır işlerinde kullanacağını belirten Mermer, günlerdir heyecanından uyuyamadığını söyledi.

Mermer, taşın çalınmasından korktuğu için yatak odasında saklıyor.

Göktaşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
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Gözpınar köyünde ikamet eden Köstek, sabah saatlerinde tarlasını sürmek için alana gitti. Tarlaya gittiğinde farklı taşlar gören Köstek, bunları toplayıp evine götürdü.
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Toplam 7 kilogram ağırlığındaki taşları büyük bir dikkatle toplayıp evine götüren Köstek, göktaşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.
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“Yetkililer taşları araştırsın” Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Köstek, sabah saatlerinde sürmek için tarlaya gittiğini söyledi. Köstek, “Tarlama çift sürmeye gittiğimde yağmur yağmıştı, yağmur yağdığı zaman arazimde parlayan bir şey gördüm. Gidip baktığımda taş gördüm aldım eve getirdim. İnternetten araştırma yaptım, bazı testler yaptım mıknatıs ile taşı tutuyor, kolonya testi yaptım ve sonradan tekrar arazime gidip taşları toplayıp eve geldim...
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Yetkililerin araştırma yapmasını istiyorum. Arazimin 250 metre kare alan içerisinde mıknatıs ile kontrol etikten sonra topladım. İnternetten araştırma yaptım bu taşlar için 2 milyon dolar istiyorlar ama benim dolarla işim yok, benim Türk lirası ile işim var...
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Topladığım meteorit taşları yaklaşık 7 kilo vardır. Meteorit taşlarını 2 milyondan satışa sunuyorum” dedi.
Göktaşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon istiyor
Batman ile Siirt sınırında bulunan Gözpınar köyünde ikamet eden Hamit Köstek isimli vatandaş, tarlasında bulduğu ve göktaşı olduğunu iddia ettiği taşlar için 2 milyon lira istiyor.


Heyecandan uyuyamıyor

Mermer, “Tarlada uğraşırken fark ettim. Taş benim dikkatimi çekti, eve getirdim. Arkadaşları çağırdım gösterdim, yetkililerden yardım istedim. Ben bu taşın göktaşı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu taş o araziye uygun değil. Bu orada tek başına bir taştı. Normalde 20-25 kilogram gelmesi gerekirken 59 kilo geliyor. Taşı zorlanarak kaldırıyorum. Taşa sahip çıkıyorum, sevincimden uyuyamadım günlerdir.

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GÜNDEM
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Bir aydır yastığımı taşın üzerine koyup yatıp uyuyorum götüren olur diye. Profesörler, bana resmini çekip atmamı ve bulduğum yeri onlara söylememi istediler. Ben de tam detayıyla yeri onlarla paylaşmadım.

Korktum, gelip götürürler diye. Televizyonda gördüklerimle aynı. Ben kendim göktaşına benzettim. Bu taşı yattığım yerde saklıyorum. Çaldırırım, alır götürürler diye korkuyorum. Göktaşının milyon dolarlara satıldığını söylüyorlar. Gerçekten yatak odamda saklıyorum. Uzmanların gelip taşa bakmasını istiyorum” dedi.

Türkiye'nin 3. büyük göktaşı nohut tarlasında bulundu
OYNAT 00:59
Türkiye'nin 3. büyük göktaşı nohut tarlasında bulundu
Türkiye'nin 3'üncü büyük göktaşı Çorum'da nohut tarlasında bulundu. NASA ve Ucla Üniversitesi tarafından incelenen göktaşı literatüre geçti. 68 kilogram ağırlığındaki taşın Türkiye'ye düşen en büyük kütleli 3. demirli göktaşı olduğu belirlendi.


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