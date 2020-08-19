İzmir'de 'Meteor düştü' iddiası ortalığı karıştı: İlk açıklama Manisa'dan geldi

Dün akşam Ege çevresindeki bazı illerde ışık süzmesi fark edildi ve gökyüzü birkaç saniyeliğine aydınlandı. Bu nedenle de sosyal medya hesaplarında meteor düştü iddiası ortaya atıldı. Birçok kişi meteor düştü mü, hangi illere meteor düştü, meteor neden düşer gibi sorulara yanıt arıyor.

METEOR DÜŞTÜ MÜ?

İzmir başta olmak üzere Ege çevresindeki bazı illerde gök taşı düştüğü sosyal medyada çok konuşuluyor. Kullanıcılar şimdiye kadar meteor hakkında binlerce paylaşımda bulundu. Ancak konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İHA Manisa'da Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı belirtildi.

"METEOR DÜŞTÜ, YANGIN ÇIKTI"

Ege Bölgesi’nde bazı illerde görülen ve Manisa’nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.

Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

İHA Salihli’nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini söyledi.

“Şimşek çakar gibi bir ışık gördük”

Şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini anlatan Muhtar Konuk “Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii’nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu” dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi’nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.





REKLAM

GÖK TAŞI NEDEN DÜŞER?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya dünyanın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

FOTOĞRAF 10 Ağın ilçesinin Şenpınar Mahallesi mevkisinde bulunan 40 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki devasa çukur dikkat çekiyor. Yöre sakinleri tarafından Kup adı verilen çukurun yıllardır nasıl oluştuğu bilinmezken meteor düşmesi veya toprak çökmesi sonucunda oluştuğu söyleniyordu. Kup çukuru ile ilgili son noktayı Fırat Üniversitesi (FÜ ) İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, koydu. Çukurun karstik bir obruk olduğunu belirten Prof. Dr. Şengül, kesinlikle meteor çukuru olmadığını vurguladı. “Kesinlikle meteor çukuru değildir” <br> <br> Çukur hakkında bilgi veren FÜ İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Şengün, “Ağın ilçesinde Kup çukuru olarak bilinen yapı, meteor çukuru mu diye gündeme geldi. Alanla ilgili yaptığımız çalışmalar sonucunda bu alanın karstik bir obruğa karşılık geldiği görülüyor.. Yer altındaki mağara sistemlerinin zamanla çökmesi sonucu meydana geldiğini ifade edebiliriz. Kesinlikle bu bölgenin meteor çukuru olmadığını söyleyebilirim. Bahsedilen alan il merkezine 87, ilçe merkezine yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta. Deniz seviyesinden yaklaşık 923 metre yükseltide bulunuyor... Derinliği yaklaşık 40 metre, çapı 150 metre ve çevre uzunluğu 500 metre civarındadır. Karstik bir obruktur, kesinlikle meteor çukuru değildir” dedi. Yaptıkları incelemeler sonucunda çukurun çökmeye bağlı olduğunu tespit ettiklerine değinen Prof. Dr. Şengül, “Çökmeye bağlı enkazın, yani eski mağara tavına ait enkazın çökme çukurunun tabanında bloklar halinde bulunduğu görmekteyiz... Nitekim bu tarz oluşumlar karstik bölgelerde eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda zaman zaman karşımıza çıkan oluşumlardır. Özellikle İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinde ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bu tarz oluşumlara rastlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ağın’da bulunan ve Kup diye ifade edilen yapı, obruktur ve karstik bir çukurdur” diye konuştu. “Yakın bir tarihte olduğunu düşünmüyoruz” <br> <br> Erozyona bağlı olarak yamaçlardan inen malzemenin dolması sonucunda enkazın örtülmüş olduğunu aktaran Şengül, “Tabanın da tarım yapılamamaktadır. Çukurun derinliği 40 metredir. Karstik çalışmalar neticesinde geçmiş jeolojik dönemlerde olduğu belirlenmiştir. Yakın bir tarihte olduğunu düşünmüyoruz. Bununla ilgili herhangi bir yaşlandırma çalışması yapılmadı... Bölgeye özgü orijinal yapının bu bölge fazla görülmeyen karstik çukurlardan bir tanesi olduğunu görebiliyoruz. Bu tarz oluşumlar turizme açıldığı takdirde insanların oldukça ilgisini çekebiliyor. İlla meteor çukuru olmasına gerek yok. Karstik bir çukurda turizm amaçlı destinasyon içerisine alınabilir”ifadelerini kullandı. Elazığ’daki Kup çukurunun gizemi çözüldü Elazığ'ın Ağın ilçesinde oluşumu hakkında çeşitli rivayetler olduğu için gizemini koruyan 40 metre derinliğindeki 500 metre genişliğindeki kup ismi verilen devasa çukurun karstik bir obruk olduğu ortaya çıktı.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





Gök taşları, Dünya atmosferine saniyede 11–72 km arasında değişen bir hızla girerler. Sürtünmeden meydana gelen ısıdan dolayı büyük bir kısmı eriyerek toz parçacıkları halinde yeryüzüne inebilir. Büyük gök taşları atmosferde gözlenebilir. Düzenli olarak her sene gerçekleşen meteor yağmurları bulunmaktadır. Bu yağmurlardan en çok bilineni ise Perseid yağmurudur.

Gözlendiği sırada atmosfere ve dünya'ya çarpmayı teğet geçen göktaşlarına meteor kayması denir. Diğer hepsi meteorit bulguları olarak bilinir. Nisan 2016 itibarı ile, dünyada kayıtlara geçmiş 1140 kayma gerçekleşmiştir. 38,660'dan fazla iyi belgelenmiş meteorit bulgusu olmuştur.

Gök taşları geleneksel olarak 3 geniş kategoride incelenir: taşlı göktaşları kayalardan oluşur. Bunlar genelde silikattan meydana gelir; demir göktaşları daha çok metalik demir-nikel alaşımından meydana gelir; ve taşlı-demir göktaşları hem metal hem de kaya materyali içerir.

REKLAM

HAYAT Prof. Dr. Bektaş: Meteor düşmelerini göreceğiz, daha yeni başladık

Modern sınıflandırmalar, göktaşlarını yapılarına, kimyasal ve izotopik bileşenlerine ve içerdiği minerale göre çeşitli gruplara ayırmaktadır: 2 mm'den küçük olan göktaşları mikrometeor olarak adlandırılır. Dünya dışı göktaşları atmosfer ile bağlı kalmadan diğer gök cisimlerine etki yapan nesnelerdir. Ay'da veya Mars'ta bulunurlar.

TEKNOLOJİ Dünya'ya çarpan 1500 tonluk meteor yeni fark edildi

OYNAT 00:58 Meteorun düşme anı böyle görüntülendi Finlandiya'nın kuzeyinde bulunan Laponya bölgesine meteor düştüğü bildirildi.Finlandiya Uzay Ajansından yapılan açıklamada, Laponya bölgesine düşen meteorun büyük olduğu ancak atmosferde yanarak yeryüzüne düşmesi nedeniyle herhangi bir tahribat meydana gelmediği belirtildi.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre ise gece geç saatlerde meteor ateş topunun bölgeyi kısa süre gündüz gibi aydınlatması nedeniyle vatandaşlar büyük korku yaşadı.Görüntüler, kuzey ışıklarını yakalamak için bölgede 24 saat çekim yapan güvenlik kamerasıyla kaydedildi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

OYNAT 00:00 Sahibinden satılık meteor Adıyaman'ın Kahta ilçesinde esnaf olan Ömer Faruk Yılmaz, gezerken bulduğu yaklaşık 1 kilogram ağırlığındaki meteor taşını satıp iş yerini büyütmeyi hedefliyor. Bulduğu meteor parçasını internet üzerinden satışa koyan Ömer Faruk Yılmaz meteor taşını satarak iş yerini büyütmek istiyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



