Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Sivasta bir çiftçi tarlasında buldu Normalden iki kat daha ağır araştırılmasını istiyor
SİVAS

Sivas'ta bir çiftçi tarlasında buldu: Normalden iki kat daha ağır araştırılmasını istiyor

Sivas'ta bir çiftçi tarlasında buldu: Normalden iki kat daha ağır araştırılmasını istiyor

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde bir çiftçi, tarlada bulduğu, bölgede bulunmayan türde ve normalin iki katı ağırlığındaki ilginç taşın araştırılmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
Muhsin Mermer isimli vatandaşı bulduğu taş.
Muhsin Mermer isimli vatandaşı bulduğu taş.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhsin Mermer, traktörü ile tarlada çalıştığı sırada ilginç bir taş buldu.

Bölgede bu güne kadar görülmeyen türde ve renkteki taşı traktörüne alıp evine taşımak isteyen Mermer, taşın normalin iki katı ağırlığında olduğunu fark etti.

İzmir'de 'Meteor düştü' iddiası ortalığı karıştı: İlk açıklama Manisa'dan geldi
GÜNDEM
İzmir'de 'Meteor düştü' iddiası ortalığı karıştı: İlk açıklama Manisa'dan geldi

Hacmi ile bir kişinin rahatlıkla kaldırabileceği taşı iki kişi güçlükle yerinden kaldırabiliyor.

Mermer, bu tarzda bir taşın bölgede ilk kez görüldüğünü belirtip, "Tarlada çalışırken çapaya takıldı. Bölgemizde görülen türde bir taş değil. Merak ederek traktöre koymak istedim. Çok ağır olduğunu fark ettim. Normalde 20-25 kilo gelmesi gerekirdi. Eve taşıyıp tarttığımda 59 kilo olduğunu tespit ettim. Gök taşı olabilir. Bu nedenle taşın incelenmesini istiyorum" dedi.

Gök taşının 22 milyon yıllık yolculuğu Türkiye'de son buldu
OYNAT 00:32
Gök taşının 22 milyon yıllık yolculuğu Türkiye'de son buldu
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ozan Ünsalan, bir grup bilim insanıyla, Bingöl?ün Sarıçiçek Köyü?ne 2015 yılında düşen gök taşının izini sürdü. Doç. Dr. Ünsalan, nadir görülen bu göktaşının Mars ve Jüpiter arasındaki 4 Vesta asteroidinin güneyindeki kraterden 22 milyon yıl önce koptuğunu tespit ettiklerini söyledi.


Abone Ol Google News
İşte ilk fotoğraf

İşte ilk fotoğraf

Türkiye nefesini tuttu, müjdeyi bekliyor...
4 indirimbirden bekleniyor

4 indirim
birden bekleniyor

Doğal gaz keşfi iddiaları heyecana yol açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadenizde bulundu

Eyüp Sultan'da dua etti

Eyüp Sultan'da dua etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, büyük müjde öncesi ziyaret.

​Yüzlercesi aynı anda havalanıp hedefe yöneliyor.

Aferin size çocuklar

Aferin size çocuklar

Arkadaşının omzuna çıkıp bayrağı düzeltti...
Sağlıklı Ev projesini anlattı

Sağlıklı Ev projesini anlattı

Dünyada deniz manzarasının yerini orman manzarası aldı

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

3 saatte 64 milyonluk rekor satış

Erciyes Küçük Sanayi sitesi Yapı Kooperatifi tarafından hayata geçirildi.
Araçlar mahsur kaldı

Araçlar mahsur kaldı

​İstanbul'da yağış sonrası yollar göle döndü.

Yunanistan'ın Türkiye ile savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık.
Bakasetas'da <br>sona doğru

Bakasetas'da
sona doğru

​​Fenerbahçe, bir transferi daha bitiriyor.
Faturalar<br>3 ay ertelenecek

Faturalar
3 ay ertelenecek

​Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.