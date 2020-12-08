Skyroad en iyi gezi fotoğraflarına ödüllendiriyor

“Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara iki kategoride toplam 60 bin TL ödül verilecek.

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı amacıyla “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “#mutluetmutluol” sloganıyla gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara iki kategoride toplam 60 bin TL ödül verilecek ve her kategoride üç kişiye, toplam altı kişiye ödülleri teslim edilecek. Ayrıca üç kişiye de mansiyon ödülü olarak Giresun’da bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nde çift kişilik 5 gün tatil hediye edilecek.

HAYAT Aylık gezi kültürü dergisi Skyroad çıktı

En çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak

Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram’da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye’nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram’da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. İki kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların ilk kategorisinde jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek. Diğer kategoride ise Instagram’da en çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak.

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HAYAT Skyroad 1 yaşında

1-31 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç.

Skyroad yarışma afişi.

Yarışma Başvurusu: 1–31 ARALIK 2020

1–31 ARALIK 2020 Değerlendirme: 1 OCAK–15 OCAK 2021

1 OCAK–15 OCAK 2021 Ödül Töreni: 18 OCAK 2021

18 OCAK 2021 ÖDÜLLER

Jüri Ödülleri

Birincilik Ödülü:15.000 TL

İkincilik Ödülü: 10.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL

Instagram Etkileşim Ödülleri (En çok beğeni alan fotoğraflar)

(En çok beğeni alan fotoğraflar) Birincilik Ödülü :15.000 TL

:15.000 TL İkincilik Ödülü : 10.000 TL

: 10.000 TL Üçüncülük Ödülü : 5.000 TL

: 5.000 TL Mansiyon Ödülleri

Üç kişiye Birun Kümbet Dağ Evi’nde çift kişilik 5 gün tatil

www.skyroadilekesfet.com

FOTOĞRAF 16 Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz. Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda. Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş. Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz. Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir. Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın. Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz. Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında. Peki Ne Yemeli? Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin. Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden. Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın. Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir. . Büyülü bir masal diyarı: Strazburg Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı. BiP'te paylaş

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Skyroad hakkında

Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik hayata farklı coğrafyaların yaşam kültürleri, şehir hayatının koşuşturmacasında gözden kaçan “sırlı” detaylar, Skyroad dergisinde nefes alıp veriyor.

Skyroad; “bu dünya bizim memleket” diyen, gezip keşfetmeye meraklı, “bizim gezegen”in sırlarını araştıran, “yaşarken gezmeyi, gezerken yaşamayı” şiar edinmiş okura farklı coğrafyalar kadar farklı hayatların da renk skalasını sunuyor.

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Seyahat kavramını insan öyküleri, gündelik hayat ve gelenekle harmanlayan renkli yazı, röportaj, izlenim ve fotoğraflarıyla Skyroad, seyahat dergiciliğine yeni ve dinamik bir soluk getiriyor.

İçeriği Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan dergi, her ay yaklaşık yüzde 45’i yabancı uyruklu 450 bin uçak yolcusuna ulaşıyor. Dergi yabancı okur potansiyeliyle Türkiye coğrafyasını ve kültürünü tanıtma iddiasını da taşıyor.

Yola “gezi kültürü dergisi” olarak çıkan Skyroad, dijital platformda da takipçilerine yeni keşifler sunarak yoluna devam ediyor.

www.gzt.com/skyroad

www.skyroad.com.tr