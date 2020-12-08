Skyroad en iyi gezi fotoğraflarına ödüllendiriyor

Albayrak Medya markalarından Skyroad, Türkiye turizmine katkı amacıyla “Türkiye’nin Seyahat Rotalarını Keşfet” konulu bir fotoğraf yarışması düzenliyor. Yıldız Holding ve Vakıfbank sponsorluğunda “#mutluetmutluol” sloganıyla gerçekleşen “Skyroad ile Keşfet” adlı yarışmada, en iyi fotoğraflara iki kategoride toplam 60 bin TL ödül verilecek ve her kategoride üç kişiye, toplam altı kişiye ödülleri teslim edilecek. Ayrıca üç kişiye de mansiyon ödülü olarak Giresun’da bulunan Birun Kümbet Dağ Evi’nde çift kişilik 5 gün tatil hediye edilecek.
HAYAT
Aylık gezi kültürü dergisi Skyroad çıktı
En çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak
Yarışmaya katılabilmek için üç şart bulunuyor. Instagram’da @Skyroad hesabını takip etmek, Türkiye’nin gezi noktalarında çektiği fotoğrafı Instagram’da #SkyroadileKeşfet etiketiyle paylaşmak ve yarışmanın “www.skyroadilekesfet.com” sitesinden başvurmak gerekiyor. İki kategoride değerlendirilecek olan fotoğrafların ilk kategorisinde jüri değerlendirmesine göre ilk üç fotoğraf seçilecek. Diğer kategoride ise Instagram’da en çok beğeni alan üç fotoğraf ödülleri almaya hak kazanacak.
HAYAT
Skyroad 1 yaşında
1-31 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak başvuruların yapılacağı yarışmanın jüri üyeleri ise şöyle: Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Fotoğraf Sanatçısı ve Foto Muhabiri Mustafa Seven, Fotoğraf Sanatçısı Sezgi Olgaç, Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç.
Yarışma Başvurusu: 1–31 ARALIK 2020 Değerlendirme: 1 OCAK–15 OCAK 2021 Ödül Töreni: 18 OCAK 2021 ÖDÜLLER Jüri Ödülleri Birincilik Ödülü:15.000 TL İkincilik Ödülü: 10.000 TL Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL Instagram Etkileşim Ödülleri (En çok beğeni alan fotoğraflar) Birincilik Ödülü:15.000 TL İkincilik Ödülü: 10.000 TL Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL Mansiyon Ödülleri Üç kişiye Birun Kümbet Dağ Evi’nde çift kişilik 5 gün tatil www.skyroadilekesfet.com
FOTOĞRAF 16
Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz.
Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda.
Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş.
Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali
Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz.
Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France
Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir.
Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın.
Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz.
Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında.
Peki Ne Yemeli?
Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin.
Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden.
Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın.
Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir.
.
Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı.
Skyroad hakkında
Seyahatten kültür-sanata, yemekten gündelik hayata farklı coğrafyaların yaşam kültürleri, şehir hayatının koşuşturmacasında gözden kaçan “sırlı” detaylar, Skyroad dergisinde nefes alıp veriyor.
Skyroad; “bu dünya bizim memleket” diyen, gezip keşfetmeye meraklı, “bizim gezegen”in sırlarını araştıran, “yaşarken gezmeyi, gezerken yaşamayı” şiar edinmiş okura farklı coğrafyalar kadar farklı hayatların da renk skalasını sunuyor.
Seyahat kavramını insan öyküleri, gündelik hayat ve gelenekle harmanlayan renkli yazı, röportaj, izlenim ve fotoğraflarıyla Skyroad, seyahat dergiciliğine yeni ve dinamik bir soluk getiriyor.
İçeriği Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan dergi, her ay yaklaşık yüzde 45’i yabancı uyruklu 450 bin uçak yolcusuna ulaşıyor. Dergi yabancı okur potansiyeliyle Türkiye coğrafyasını ve kültürünü tanıtma iddiasını da taşıyor.
Yola “gezi kültürü dergisi” olarak çıkan Skyroad, dijital platformda da takipçilerine yeni keşifler sunarak yoluna devam ediyor.
www.gzt.com/skyroad www.skyroad.com.tr
FOTOĞRAF 20
Sarıkamış - Kars Türkiye’nin en iyi kayak merkezlerinden bir olan Sarıkamış Kayak Merkezi, dünyada sadece Alp Dağları'na mahsus olan kristal kar özelliğiyle sayılı kayak merkezleri arasında. Nem oranının çok düşük olmasından dolayı yağan kar buzlanmayıp, yağdığı andaki kristalize formunu çok uzun süre muhafaza ediyor. Sarıçam ormanları içerisinde, toplam uzunluğu 12 kilometreyi bulan pistleri ile Sarıkamış, Türkiye’nin en iyi kayak merkezleri arasında yer alıyor.
Palandöken - Erzurum Palandöken dağları, Doğu'nun en popüler kayak merkezlerinden biri. Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak mekanlarından bir olan Palandöken, yüksek irtifa, kaliteli kar, uzun kış ile sınırsız kayak keyfi sunuyor. 20’den fazla kayak pisti olan Palandöken Kayak Merkezi'nde olimpik pistler de var.
Uludağ - Bursa Türkiye’nin en iyi kayak merkezi denince akla gelen ilk yer Uludağ Kayak Merkezi. Alp ve Kuzey disiplini ile “Tur Kayağı” ve “Helikopterli Kayak” uygulamaları bakımından uygun coğrafya şartlarına sahip olan Uludağ, yeni başlayan kayakçılardan, profesyonellere kadar her seviyeye hitap eden pistlere sahip.
Kartalkaya - Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde bulunan Bolu’nun incisi Kartalkaya Kayak Merkezi, çam ağaçları ile kaplı. Bolu merkeze 45 dakika uzaklıkta olan bu merkezde de farklı zorluk seviyelerine hitap eden pistler mevcut.
Kartepe - Kocaleli İstanbul'a en yakın mesafedeki kayak merkezi olan Kartepe Kayak Merkezi, doğal güzelliği ve özellikle Sapanca gölü sayesinde her yıl çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor. Kartepe kayak merkezinde farklı zorluk derecelerinde 4 farklı kayak pistinde kayak keyfi yaşayabilirsiniz.
Zigana - Gümüşhane Karadeniz Bölgesinde yer alan Zigana Kayak Merkezi, Gümüşhane ili sınırları içinde. Kayak merkezinin büyük bir kısmı ormanla kaplı. Kar kalınlığı ise 100 ile 150 santimetre arasında. Doğayla iç içe olan bu kayak merkezi, saatte 843 kişiyi ağırlayacak kapasiteye sahip.
Ergan - Erzincan Munzur Sıra Dağları'nın eteklerinde bulunan 2 bin 970 metre yüksekliğindeki Ergan Kayak Merkezi, havaalanı ve şehir merkezine 20 dakika mesafede. Toplam 12 kilometre uzunluğundaki 4 adet piste sahip olan Ergan, Erzurum ve Kars’a kadar gitmek isteyenlerin tercihi oluyor.
Güneykaya – Ağrı 1999 yılından itibaren faaliyette olan Güneykaya Kayak Merkezi, Ağrı’da bulunuyor. Sürekli kar yağışının olmasından dolayı kayak severlerin gözdesi haline gelen Güneykaya, dağcıların da en favori uğrak yerlerinden biri. Kar kalınlığı 1-2 metreyi bulabilen merkezde, Aralık ve Nisan ayları arasında kayak sporunu yapabilirsiniz. Türkiye içindeki diğer kayak merkezleri ile kıyaslanacak olursa, zor bir piste sahip olduğu söylenilebilir.
Yalnızçam - Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi, Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın kesişme noktasında yer alıyor. Ardahan şehir merkezine yakın olan merkez 2 bin 715 metrede bulunuyor. Yalnızçam'da farklı zorluk seviyelerinde en uzunu 4 kilometre olmak üzere 4 adet pist bulunmakta.
Tatvan – Bitlis Tatvan kayak merkezi Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunmakta. Nemrut Dağının eteklerinde bulunan bu kayak merkezi Nemrut kayak merkezi olarak da bilinir. Bitlis’in en uzun ve en büyük kayak merkezi olarak kayak sezonu aralık ayından başlayıp mart ayına kadar devam etmekte. Van Gölü manzarası ile kayak yapacağınız keyifli vakitler geçireceğiniz bu yer kayak için her seviyeye uygun pistleri sahip. Van gölünün en güzel manzaralarına sahip olmasından dolayı çok fazla ziyaretçi alıyor.
Erciyes - Kayseri Sönmüş bir volkanik dağ olan Erciyes Dağı, 3 bin 916 metreye ulaşan zirvesi ile Türkiye'nin en yüksek beşinci dağı. Her türlü zorluk seviyesine hitap eden 30’dan fazla pisti bulanan Erciyes, her kış olduğu gibi bu kış da kayak severleri bekliyor.
Hazarbaba - Elazığ Hazarbaba Dağı’nda konumlu, Hazar gölüne yukarıdan bakmakta olan, bin 850 metre yükseklikteki kompleks Elazığ’da yer alıyor. 1999 yılında faaliyete giren ve yoğun kar yağışı görülen kayak merkezinde, kar kalınlığı 3 metreye kadar yükselebiliyor. Gerek profesyonel, gerek ise amatör kayakçıların rahatlık ile kullanabildiği pistleri mevcut.
Yıldız - Sivas Sivas’ın kuzeyinde yer alan ve şehre 58 kilometre mesafede bulunan Yıldız Dağı Kayak Merkezi, 2 bin 552 metre yükseklikte farklı zorluklarda 7 adet pistle kayak severleri bekliyor.
Ilgaz - Kastamonu Kastamonu ve Çankırı illeri sınırında zirvesinde yer alan Ilgaz Kayak Merkezi, 2 bin 850 metre yükseklikte. Ilgaz Milli Parkı içinde yer alan kayak merkezinde kayak keyfi aralık ayında başlayıp nisan ayında bitiyor.
Elmadağ Kayak – Ankara Ankara sınırları içerisinde bulunan Elmadağ Kayak Merkezi, kış mevsiminde sürekli kar yağışı alan ve kar kalınlığının 60 santimetreyi buluyor. Elmadağ Kayak Merkezi Ankara ODTÜ, Hacettepe Üniversiteleri ve Gençlik ve Spor Müdürlüğüne ait üyeler tarafından kullanılmak ile birlikte sporculara açık vaziyette. Kompleks içerisinde, Hava Kuvvetlerine ait bir adet teleski tesisi ile kafeterya ve kar üstü aracı bulunuyor.
Salda - Burdur Salda Gölü'ne ev sahipliği yapan Burdur, Yeşilova ilçesine 17 kilometre bulunan Salda Kayak Merkezi'nde Salda Gölü’nün harika manzarası eşliğinde kayak keyfi yapılabilir. Yazın tatilcilerin akınına uğrayan Salda, 2 bin 79 metre yükseklikte bulunan kayak merkeziyle de tatilcileri bekliyor. En uzunu bin 600 metre olmak üzere farklı zorluklarda pisti bulunan merkezde göl manzarasının da keyfini çıkartabilirsiniz.
Denizli Pamukkale'den sonra Denizli'nin ikinci beyazı olan ve Nikfer Bozdağ'da 2 bin 420 metrede kurulu olan Denizli Kayak Merkezi, Muğla'ya yakındığı ile yazlıkçıların kışın tercih ettiği yerlerden biri. Farklı zorluklardaki pistlerde kayak yaptıktan sonra Güney’e doğru inip biraz da sıcak havaların tadını çıkartabilirsiniz.
Davraz - Isparta Kayak merkezleri denince akla Doğu illeri geliyor ama Güney’de de keyifle kayak yapılabilecek merkezler var. Onlardan biri de Isparta’da yer alıyor. Antalya'ya yakınlığı ve gelişmeye müsait konumuyla Akdeniz'in en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi olan Davraz Kayak Merkezi'nde Eğirdir Gölü’nün manzarası eşliğinde kayak yapılabilir. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesi ile yeni başlayan kayakçılara güven veren merkez, ortalama 8 ila 10 kilometreye ulaşan parkurlara sahip.
Saklıkent - Antalya Akdeniz'e ve Ekvator'a en yakın kayak tesislerinden birisi olan Saklıkent Kayak Merkezi, özellikle Şubat sonu ve Mart aylarında Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz sloganı ile öne çıkıyor. 500 dağ evi ve kayak tesislerinden oluşan kayak kompleksi kışın dahi tatilcilerin Antalya’dan vazgeçememesini sağlıyor. Torosların Beydağları kısmında yer alan kayak merkezi aralık-nisan ayları arasında yaklaşık 4 ay kaliteli kayak imkanı sunuyor.
Bozdağ - İzmir Ege’nin incisi İzmir’de de kayak yapmaya ne dersiniz? Bozdağ kayak merkezi bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık olarak 3 metreyi bulmakta. Bölge, gerek coğrafi özellikleri gerekse de iklim özellikleri sayesinde kayak yapmak için oldukça elverişli. Bozdağ kayak merkezi, gerek konaklama yerleri gerek manzarası ile her yıl birçok ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.
Gündüz kayak öğleden sonra deniz
Türkiye'nin en iyi kayak merkezlerinde tatil yapmaya ne dersiniz? Türkiye'nin dört bir yanında hâkim olan soğuk hava kimi yerde yağmur kimi yerde de kar yağışı şeklinde etkisini gösteriyor. Günlerimizi okul, iş arası geçirirken soğuk hava nedeniyle dışarda fazla vakit geçiremiyoruz. Sömestr tatilinin yaklaşması ile insanlar kendini farklı yerlere atmak istiyor. Keyifli vakit geçirmek isteyenler için hiç şüphesiz kışın gidilecek en iyi yerler kayak merkezleri. Palandöken, Sarıkamış, Uludağ ilk aklımıza gelen kayak merkezleri. Fakat yazın denize girdiğiniz illerde kışın da kaymaya ne dersiniz. Antalya "Gündüz Kayak, öğleden sonra deniz" sloganı ile öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin en iyi kayak merkezleri: