Halk arasında ismi nezle olarak bilinen soğuk algınlığının sıklıkla yaşandığı mevsim geldi. Genellikle kış aylarında görülen soğuk algınlığına ne iyi gelir, belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konulur?
Detaylar haberimizde...
Soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır:
Ateş ( fazla yüksek olmaz),
Boğaz ağrısı, boğazda yanma,
Burun akıntısı, burunda tıkanıklık,
Hapşırma,
Kuru öksürme,
Gözlerde sulanma ve yanma hissi,
Kulaklarda dolgunluk,
Baş ağrısı,
Halsizlik ve yorgunluk
Soğuk algınlığı (Nezle) tanısı nasıl konur?
Nezle tanısı hastanın şikayetleri ve hekimin hastayı muayene etmesi ile tanınır. Komplikasyon yoksa test yapmaya gerek yoktur.
Soğuk algınlığına ne iyi gelir?
Nane-limon
Zencefilli bal
Tarçınlı ballı süt
Limonlu ıhlamur
C vitamini
Boğaz pastilleri
Ekinezya çayı
Tavuk ve paça çorbası