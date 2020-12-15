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Hayat Soğuk algınlığına ne iyi gelir?
GENEL SAĞLIK

​Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Sonbahar ve kış aylarında sıklıkla yaşanan soğuk algınlığı genellikle bir hafta sürer. Hastalığı geçiren insanlarla temasta bulunmak, özellikle el hijyenine dikkat etmemek gibi birçok sebeple buluşan soğuk algınlığına ne iyi gelir? Detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Halk arasında ismi nezle olarak bilinen soğuk algınlığının sıklıkla yaşandığı mevsim geldi. Genellikle kış aylarında görülen soğuk algınlığına ne iyi gelir, belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konulur?

Detaylar haberimizde...

Soğuk algınlığının başlıca belirtileri şunlardır:

Ateş ( fazla yüksek olmaz),

Boğaz ağrısı, boğazda yanma,

Burun akıntısı, burunda tıkanıklık,

Hapşırma,

Kuru öksürme,

Gözlerde sulanma ve yanma hissi,

Kulaklarda dolgunluk,

Baş ağrısı,

Halsizlik ve yorgunluk

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Soğuk algınlığı (Nezle) tanısı nasıl konur?

Nezle tanısı hastanın şikayetleri ve hekimin hastayı muayene etmesi ile tanınır. Komplikasyon yoksa test yapmaya gerek yoktur.

Soğuk algınlığına ne iyi gelir?

Nane-limon

Zencefilli bal

Tarçınlı ballı süt

Limonlu ıhlamur

C vitamini

Boğaz pastilleri

Ekinezya çayı

Tavuk ve paça çorbası

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