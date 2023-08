Son Adam’ın kehanetleri

Graninville’in kitabının yayın serüvenine dair ön sözden edindiğim bilgilere göre, “Son Adam”ın, yazarının intiharından hemen sonra başlayan yayımlanma süreci oldukça ilginç. İ.F. Clarke’ın açıklamaları, bu süreci aydınlatıcı detaylarla bize sunuyor. 1805 yılında yazarın intiharından on ay sonra, kitap “The Last Man or Omegarus and Syderia: A Romance in Futurity” adıyla İngilizceye çevrilmiş. Ancak ilginç olan şu ki; çeviri, adeta telifli bir eser gibi sunularak, İngiliz okurlara isimsiz bir yazarın eseriymişçesine tanıtılmış. Çevirmen, kendi adını kitabın künyesine koymadığı gibi, yazar Grainville’in adını da çıkararak kitabı, İngiliz okurlarına anonim bir eser maskesiyle sunmuş. Yıllarca İngiltere’deki edebiyat çevrelerinde anonim olarak bilinen kitabın esasında Grainville’in “Son Adam” eserinin çevirisi olduğu, sonradan fark edilmiş. Kitap Fransa’da ilk yayımlandığında dikkat çekmemesine rağmen, sonraki yıl ortaya çıkan anonim çevirinin İngiltere’de telifli bir eser olarak ün kazanması ve aynı dönemde saygın yazarların bu çeviriden esinlenerek benzer hikayeler yazmaları ilgi çekici olmuş. İ.F. Clarke, iki metni karşılaştırdığında, İngilizce çevirinin bazı “edebi tercihlerle açıklanamayacak farklılıklar” içerdiğini keşfetmiş ve bunların çoğunlukla kitabın İngiliz okurlarının beğenisine uygun hale getirilme çabasından kaynaklandığını vurgulamış. İşin en önemli tarafı da orijinal eserin Fransa’da, anonim çevirinin ise İngiltere’de belirli çevrelerce değer görmesi ve bu iki eserden hangisinin gerçek eser hangisinin çeviri olduğunun 2000’li yıllara kadar anlaşılamamasıdır. Fihrist Kitap ekibi, bu durumu kültürlerarası iletişimin kör noktalarından biri olarak değerlendiriyor ve Pierre Versins ve İ. F. Clarke gibi akademisyenlerin çabaları sayesinde, “Son Adam”ın 21. yüzyılda yeni okurlarla buluşma fırsatı yakaladığını söylüyor. Bu eser okuyucuyu insanın varoluşu ve sonlu doğası üzerine derin düşüncelere sürüklüyor.