Hayat Sosyal medya fenomeni Beni engelliyor dediği kızını döverek öldürdü
AKTÜEL

Sosyal medya fenomeni 'Beni engelliyor' dediği kızını döverek öldürdü

İngiltere'de yaşanan korkunç bir olayın detayları sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya çıkınca gündeme bomba gibi düştü. 23 yaşındaki anne, 3 yaşındaki kızını feci şekilde döverek öldürdü. Cani kadının bunu yapma sebebi ve cinayetten sonra yaptığı paylaşımlarsa adeta saç baş yoldurdu.

Haber Merkezi Diğer
​Sosyal medya fenomeni Beni engelliyor dediği kızını döverek öldürdü
Nicola Priest ve kızı

23 yaşındaki Nicola Priest, geçen hafta kızı Kaylee-Jayde'nin geçen yıl 9 Ağustos'ta Birmingham'da yaşadığı dairede, göğsünden ve karnından yaralarla ölü bulunmasının ardından cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zavallı çocuğu annesiyle birlikte dövdüğü ve eziyet ettiği ortaya çıkan Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan inceleme sonucu küçük kızın karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Birmingham Crown Court, tıbbi muayenelerinde daha sonra çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığını gösterdi.

Esenler'de baba 20 yaşındakini kızını boğarak öldürdü
GÜNDEM
Esenler'de baba 20 yaşındakini kızını boğarak öldürdü

CAN ÇEKİŞİRKEN BİLE PAYLAŞIM YAPTI

Metro'da yer alan habere göre duruşmada annenin kızı yerde yatar ve can çekişirken bile sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı ve sosyal medyaya hastalık derecesinde bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Anne Nicola Priest bir Tiktok hesabı açarak öldürdüğü zavallı kızının fotoğraflarını emojiler ve dokunaklı şarkı sözleri, 'seni çok özledim meleğim' gibi mide bulandıran şeyler eşliğinde paylaşmış olması.

Kızını uykusunda öldürdü!
GÜNDEM
Kızını uykusunda öldürdü!

Annesinin yerini söylemeyen doktor kızını kurşun yağmuruna tuttu
GÜNDEM
Annesinin yerini söylemeyen doktor kızını kurşun yağmuruna tuttu
Abone Ol Google News
Ağaçlar PKKnın emriyle yakıldı

'Ağaçlar PKK'nın emriyle yakıldı'

​PKK'dan kaçan Biçer örgütün kirli yüzünü anlattı.
Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

​Filipinler'de 7,1 büyüklüğünde deprem.
Sosyal medyayaolumlu bakmıyorum

'Sosyal medyaya
olumlu bakmıyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

​Son yirmi dört saatin bilançosu belli oldu.

​Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

'Güvenli bölgeleri terk etmeyin'

​İçişleri Bakanlığı'ndan sel bölgesindeki vatandaşlara uyarı.

Bozkurt savaş alanı gibi

Bozkurt savaş alanı gibi

​Sel sularına kapılan 5 kişi yaşamını yitirdi.

​Bozkurt Belediye Başkanı Yanık: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz.

Antalya'yı duman kapladı

Antalya'yı duman kapladı

Burdur'da çıkan orman yangını neden oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.