Sosyal medya fenomeni 'Beni engelliyor' dediği kızını döverek öldürdü

23 yaşındaki Nicola Priest, geçen hafta kızı Kaylee-Jayde'nin geçen yıl 9 Ağustos'ta Birmingham'da yaşadığı dairede, göğsünden ve karnından yaralarla ölü bulunmasının ardından cinayet suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Zavallı çocuğu annesiyle birlikte dövdüğü ve eziyet ettiği ortaya çıkan Priest'in 22 yaşındaki erkek arkadaşı Callum Redfern de cinayet suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yapılan inceleme sonucu küçük kızın karın ve göğüs bölgesine aldığı sayısız darbe nedeniyle hayatını kaybettiği anlaşıldı. Birmingham Crown Court, tıbbi muayenelerinde daha sonra çocuğun kırık kaburgalar, alt bacak kırıkları ve kırık göğüs kemiği dahil olmak üzere geçmişe dayanan yaralanmalara maruz kaldığını gösterdi.

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CAN ÇEKİŞİRKEN BİLE PAYLAŞIM YAPTI

Metro'da yer alan habere göre duruşmada annenin kızı yerde yatar ve can çekişirken bile sosyal medyadan paylaşımlar yaptığı ve sosyal medyaya hastalık derecesinde bağımlı olduğu ortaya çıktı.

Anne Nicola Priest bir Tiktok hesabı açarak öldürdüğü zavallı kızının fotoğraflarını emojiler ve dokunaklı şarkı sözleri, 'seni çok özledim meleğim' gibi mide bulandıran şeyler eşliğinde paylaşmış olması.

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