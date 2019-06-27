Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem Annesinin yerini söylemeyen doktor kızını kurşun yağmuruna tuttu
BALİKESİR

Annesinin yerini söylemeyen doktor kızını kurşun yağmuruna tuttu

Balıkesir'de aracıyla takip ettiği kızını otomobiline çarpıp durdurarak tabancayla öldüren zanlı, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Eşiyle boşanma davası süren zanlının, pratisyen hekim olan kızına 11 el ateş ettiği ve takip için aracına GPS cihazı yerleştirdiği belirlendi.

Haber Merkezi AA
Cani baba, doktor kızını öldürdü.
Cani baba, doktor kızını öldürdü.

Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobiline GPS cihazı yerleştirdiği kızını aracıyla takip ederek tabancayla öldüren zanlı kaçmaya çalışırken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, pratisyen hekim Gülnur Y. (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere Antalya'dan Balıkesir'e geldi.

Eşiyle boşanma davası süren Mustafa Ali Y. (67), aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başladı.

11 el ateş açtı

  • Baba Mustafa Ali Y, Şapçı mevkisinde kızının kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yoldan çıkardı. Annesinin nerede olduğunu soran Mustafa Ali Y, tartıştığı kızını otomobiline götürerek 11 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Gülnur Y'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaya olarak kaçmaya çalışan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibiyle kırsal alanda silahıyla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa Ali Y'nin market işletmeciliği yaptığı, silahının ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Mazbatasını aldı

Mazbatasını aldı

​Ekrem İmamoğlu, mazbatasını İl Seçim Kurulu'ndan aldı.
Alternatif yollardaindirim yapılsın

Alternatif yollarda
indirim yapılsın

​FSM'deki çalışma trafiği kitledi: Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli için indirim talebi.
Son 3 gün!

Son 3 gün!

Ödemeler hafta sonu da tahsil edilecek.
S-400<br>bitmiş bir alımdır

S-400
bitmiş bir alımdır

​Milli Savunma Bakanı Brüksel'de Jeffrey ile görüştü.
F-16'dan<br>Fatih'e selam

F-16'dan
Fatih'e selam

Olası bir tacize karşı havadan koruyorlar.
Osmanlı reddetmişti<br>Araplar kabul edecek mi?

Osmanlı reddetmişti
Araplar kabul edecek mi?

İsrail, ABD eliyle Filistin'i ilhak etmenin peşinde.
Meclis'e geliyor

Meclis'e geliyor

Kasadaki ​40 milyar TL bütçeye aktarılacak.
Vicdansız yakalandı

Vicdansız yakalandı

​Yolda yürürken ağacı kıran şüpheli gözaltında.

Yağışlar serinletecek

Yağışlar serinletecek

​Meteoroloji'den yurt geneli için son dakika uyarısı.
Kritik ismin <br>cezası belli oldu

Kritik ismin
cezası belli oldu

​Eski YARSAV Başkan Yardımcısına FETÖ'den ceza.
Türkiye F-35<br>pazarı değil ortağı

Türkiye F-35
pazarı değil ortağı

Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Jetler takip etti

Jetler takip etti

​Hindistan yolcu uçağı acil iniş yaptı.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.
Türkiye'de de bunun adımını atacağız

Türkiye'de de bunun adımını atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora verildi.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Askerlik teklifi yasalaştı
Gündem

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı imzalamasının ardından 6 ayı dolduranlar terhis olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yasayı ne zaman imzalayacağı sorusu da netlik kazandı. AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün TBMM’de kabul edilen Askerlik Kanunu’nu imzalamışlardır" açıklamasını yaptı. Askerlik süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını kalıcı hale getirerek askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu
Gündem

Polis telsiz yerine cep telefonuna yöneldi: WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçlerinin görev yerlerinden ya da katıldıkları operasyonlardan sosyal medya üzerinden fotoğraf paylaşmasının neden olduğu sıkıntılar herkesin malumu. Ancak, özellikle son dönemlerde daha da artan 'bilgi akışını cep telefonu üzerinden sağlamak' refleksi çok daha büyük sıkıntılara neden olabilir. Polis ve askerlerin güvenli hatlar yerine doğrudan WhatsApp ve benzer uygulamalar üzerinden tüm akışı sağlamasının 'geri dönülmez zararlar' verebileceğine işaret eden uzmanlar yerli ve milli yazılımların önemine değindi.
Gezi'nin finansörüne tahliye yok
Gündem

Gezi'nin finansörüne tahliye yok

Gezi ayaklanmasının finansörü olarak tutuklanan Osman Kavala'nın tahliye talebi reddedildi. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 18-19 Temmuz 2019'da Silivri'de sanık avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilmesine hükmetti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.