Hayat Suat Arıkan Mançalı Adamla emekli olacak
KÜLTÜR SANAT

Suat Arıkan Mançalı Adam’la emekli olacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, bu akşam rol alacağı “Mançalı Adam” eserinin ardından emekli olacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Suat Arıkan Mançalı Adam’la emekli olacak
Suat Arıkan

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, bu akşam rol alacağı “Mançalı Adam” eserinin ardından emekli olacak. Üniversite eğitiminin ardından 1981’de geldiği İstanbul’da ilk günden itibaren Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahneye çıkan ve 41 yıllık kariyeri boyunca önemli rolleri yorumlayan sanatçı, AKM’ye ilk girdiğinde büyülendiğini, fuayesinden ve sahnesinden çok etkilendiğini söyledi. 41 sene önce başlayan opera serüvenini, Bask edebiyatının en önemli rollerini oynayarak geçirdi. Yurtdışında sayısız temsiller yaptı. Şan, stil bilgisi, müzikli diksiyon, sahne dersleri ile ensemble dersleri de veren sanatçı, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleşecek Mançalı Adam temsilinde sanatseverlerle buluşacak.

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