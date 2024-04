Suavi Kemal Yazgıç’ı özlemek

İlk kitabı Kırk Gri Hırka (2002, Eylül Yayınları), mecaz, sembol, istiare imkanlarını zorlayan ve her okurun başka anlamlar verebileceği bilmecelere, şifrelere imkan veren bir dille yazılmışlardı. Rahmetli Rasim Özdenören, bu kitap için “Her mecazda veya istiarede olduğu gibi, bu öykülerde de, yazar bizi bir tek hedefe yönlendirmiyor. Her öykünün bana söylediği veya verdiği bir bildiriyi bulup çıkartmam kolay ve mümkündür. Ancak bu bildirinin çıkartılması denendiğinde, öykünün, çıkartılan o bir tek bildiri ile mukayyet kalmayacağı da bellidir. Her okuyucu kendi dağarcığının elverdiği bilgi birikimi ve feraseti ölçüsünde bu öykülere yaklaşabilir ve onlardan istediği kadar “bildiri” devşirebilir.” (Yeni Şafak, 16.03.2003) yorumunu yapmıştı. Anlaşılan o ki ilk kitabında yer alan küçürek öykülerle kıyaslandığında, Suavi Kemal Yazgıç, bu kitabında, istiareli, sembolik dilden büyük oranda uzaklaşmış görünüyor.