Süleyman Çelebi’nin 2. kitabı mı?

Yazar, el yazmasının Süleyman Çelebi’ye ait olduğunu eğitimci, yazar ve kütüphaneci, Muallim Cevdet İnançalp’in kitaptaki notlarından anlaşıldığına işaret etti. Türkmen; “Muallim Cevdet bir katip tarafından 1677-1678 yılları arasında istinsah edilen (bir yapıta bakarak örneğini elle yazma) bu eseri buluyor. Muhtemelen bir sahafta bulup, inceledi; Süleyman Çelebi’ye ait olduğuna karar verdi. Daha sonra bu fikrini İsmail Saib Sencer’e söyledi. Onun da fikri aynı olunca eserin Süleyman Çelebi’ye ait olduğunu yazdı. Kitabın sonuna da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin Müdürü İsmail Saib Sencer’in tasdik ettiğini not düştü” dedi.

Eserin Süleyman Çelebi’ye ait olduğuna dair başka kanıtlar da olduğuna dikkat çeken Nihal Çağman Türkmen, kitabın sonunda yer alan beyitleri örnek verdi: “Kitap, mevlidin sonunda yer alan şu beyitlerle bitiyor: ‘Dahı her kime irişür bu kitâb/ Kılmaya bize hatâsi-çün itâb/Hem Süleyman hakīre rahmet it/ Yoldaşun îmân yirüni cennet it.’ Burada geçen isim, kitabın yazarını belirler. Kitabı istinsah eden kişi de ‘Süleyman Efendi’nin kitabının yazımı bitti’ diye not düşmüş. Eserde isim Süleyman Çelebi olarak geçmiyor fakat yazıldığı dönemi düşündüğümüzde başka bir Süleyman olmayınca, bulgular Süleyman Çelebi’yi işaret ediyor. 40 yaşından itibaren yazdığını düşünürsek; 1410-1422 arası kaleme alması muhtemel. Elimizdeki nüshanın yazıldığı tarih ise 1677-78’e denk geliyor ama istinsah tarihi geç olabilir.”