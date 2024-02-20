Koleksiyonu ile tarihe ışık tutuyor

Müzik sevdası ile birlikte kaset satın alıp biriktirmeye başlayan Emre Kılıç, zaman içerisinde eski parçaların sevdalısı oldu. 10 yaşında Kızılay Karanfil Sokak’taki kasetçilerde başlayan yolculuğu bugün yaşadığı eve sığmaz hale geldi. Koleksiyonunun ilk parçalarını kasetlerle oluşturan Kılıç, daha sonra alanını genişleterek birçok sanatçının, oyuncunun ilk yayınlarını almaya, dergiler, gazeteler biriktirmeye başladı. Kılıç’ın elinde tarih, edebiyat, kültür ve sanat alanına ışık tutacak birçok parça bulunuyor.

Bunların yanı sıra Türkiye’yi gezerek farklı şehirlerdeki köylerden nesneler topladı. Evinde kasetten tespihe, broştan rozete, gazete kuponundan telefona, posterden afişe, hatıra paralarından anahtarlığa birçok objeyi özenle muhafaza ediyor. Bulduğu parçalar arasında tarihe ışık tutacak; Osmanlı İmparatorluğu döneminden kalma tapular, Cumhuriyet’in ilk yıllarında, henüz Soyadı Kanunu çıkmadan önce kullanılan nüfus kâğıtları, Kurtuluş, Çanakkale ve Kore savaşlarından kalma miğferler, silah ve bıçaklar var.

FARKLI DİNLERİN TESPİHLERİ VAR

Koleksiyon macerasının Karanfil Sokak’taki kasetçiler sayesinde başladığını söyleyen Kılıç, “Evimizde çift kasetli bir teyp vardı. Müzik sevdam oradan geliyor. Karanfil Sokak'a gidip harçlıklarımla kaset alırdım. Koleksiyonumun ilk parçası Bendeniz ve Harun Kolçak kasetleriydi. Kasetlerin ardından kitap, dergi, CD, plak, tespih almaya başladım. 12 yaşımda ilk tespihimi aldım. Başta amatördüm, sonra usta işi tespihlere geçtim, ardından doğal taş derken farklı dinlerin tespihlerini toplamaya başladım” dedi.

HER PARÇA YENİ BİR BİLGİ

Tarihi çok eskilere dayanan birçok parçayı arayıp bulduğunu belirten Kılıç, “Osmanlı İmparatorluğu’ndan kalma tapular, zarf açacakları, bıçaklar, tespihler, Cumhuriyet’in ilk yıllarından, daha Soyadı Kanunu çıkmadan önce kullanılan nüfus cüzdanları, Kurtuluş, Çanakkale, Kore savaşlarından kalma tüfekler, askeri miğferler, mühimmat sandıkları mevcut. Koleksiyon yapmak sadece biriktirmek değildir. Bir parçayı bulduğunda onunla ilgili araştırma yapman gerekiyor. Bu araştırma esnasında birçok yeni bilgi ediniyorsun” diye konuştu.

Gittiği yerlerde önce köyleri gezdiğini, köylerin tarihi ürünler açısından zengin olduğunu söyleyen Kılıç, 81 ilin tamamını ve birçok ülke gezdiğini ifade etti. Kılıç, “Bir yere gittiğimde önce antika pazarını, sahafı sorarım. Sonra müzeleri ve şehri karış karış gezmeye başlarım. Zaman içerisinde bir parçaya baktığımda orijinal olup olmadığını anladığımı fark ettim” ifadelerini kullandı.

MÜZELERDE BİLE YOK

Müzelerde bile olmayan birçok parçaya sahip olduğunu vurgulayan Kılıç, “Bazen sanatçılar adına açılan müzeleri gezdiğimde bende olan birçok parçanın bu müzelerde olmadığını görüyorum. Neşet Ertaş, Edip Akbayram, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Üç Hürel, Barış Manço, Asu Maralman gibi birçok sanatçının orijinal kâğıt baskı kasetleri var. Bazı kasetlerin bende olduğuna inanmıyorlar. Mesela İbrahim Tatlıses’in Alman baskı “Ayağında Kundura” şarkısı. Ahmet Kaya’nın yasaklı dönem kasetleri. Bunlar sadece sayabileceğim birkaçı” şeklinde konuştu.







