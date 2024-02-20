KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İş Sanat’ta

İş Sanat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nı ilk kez sahnesinde ağırlamaya hazırlanıyor. 5 Mart’ta, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50. yılında gerçekleşecek konserde, ünlü piyanist Rüya Taner solist olarak yer alacak. Şef Rengim Gökmen’in yönetimindeki konserin repertuvarında Ali Hoca’nın Kıbrıs Kapriçyosu’ndan Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssoh’un eserlerine kadar çok sayıda önemli çalışma yer alacak. 21 Nisan 2014'te kurulan KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, şef Ali Hoca, orkestra koordinatörü Mustafa Kofalı ve konzertmeister Nihat Ağdaç ile Ocak 2015’te çalışmalarına başladı.Kurulduğu günden bu yana klasik müziğin önemli isimleriyle sahne alan orkestra; İdil Biret, Gülsin Onay, Fazıl Say, Alexander Markov, Emre Elivar, Soyong Yoon, Knut Weber, Krzystof Meisinger gibi isimlerle konser verdi. Antoni Pirolli, Josef Suilen, Stanley Dodds’un da aralarında bulunduğu orkestra şefleriyle başarılı konserlere imza atan orkestra; çağdaş, çok sesli ve evrensel müzik kültürünü geliştirmeyi, ülkenin müziğini uluslararası sahnelerde tanıtmayı amaçlıyor.

Rüya Taner

ROMANTİK DÖNEM ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin önde gelen konser piyanistlerinden Rüya Taner, müzik eğitimine babası Yılmaz Taner ile başladı. Piyano öğrenimini Mithat Fenmen ve Tulga Çetiz ile Ankara Devlet Konservatuvarı’nda gerçekleştirdi. Taner, 1983’te “Üstün Yetenekli Çocuklar Yetiştirme Yasası” kapsamında KKTC Devlet Bursu ile Londra’daki Guildhall School of Music and Drama’da, Prof. Joan Havill’in öğrencisi oldu. Sanatçı, “Ulusal Mozart Yarışması”, “Oxford” ve “Hatfield” yarışmaları, “Franz Liszt Yorumları”nda birincilik elde etti, 1998’de “Wigmore Hall”de vermiş olduğu resitalle müzik eleştirmenleri tarafından övüldü. Rüya Taner, 2001 yılından bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı “Özel Sanat Danışmanlığı”nın yanı sıra, “Kuzey Kıbrıs Bellapais Müzik Festivali” Sanat Danışmanlığını da yürütüyor.

Romantik dönem eserlerin seslendirileceği bu özel konseri kaçırmak istemeyenler 5 Mart Salı akşamını ajandalarına not edebilirler. Konserin biletleri, Maximum Kart sahiplerine yüzde 10 indirimle Biletix gişelerinden ve Biletix web sitesinden satın alınabilecek. Öğrenci ve 65 yaş üzeri için 20 TL’den satılacak konser biletleri sadece İş Kuleleri ana gişeden temin edilebilecek. Detaylar için İş Sanat’ın, sitesi ve sosyal medya hesapları incelenebilir.







