Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu: Bizim için onur verici

Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, 14 Ağustos'ta, Beyrut'ta koronavirüse yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Adra'nın Beyrut'ta bir hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesiyle Türkiye devreye girdi. Çavuşoğlu, Beyrut'un Türkiye Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı arayarak tedavi için gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.

GÜNDEM Abdülhamit'in torunu Külliye'de: Osmanoğlu'nun yakasındaki rozet Erdoğan'ın dikkatini çekti

"Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı"

Emel Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak teşekkür etti. Adra mektubunda, 24 Ağustos-19 Eylül 2020 tarihlerinde Beyrut Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızda devletimizin alakasını buralarda hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta zatıaliniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu’na taziye telefonu

Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, insana şükretmeyen, Allah'a edemez. Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, fakat hastaneden çıktığımda bir müddet sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli olarak yazıyorum" ifadelerini kullandı.