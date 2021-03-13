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Sultan Abdülhamid'in torunundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mektubu: Bizim için onur verici

Dışişleri Bakanlığı, Sultan Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Emel Adra’nın koronavirüs tedavisi için devreye girdi. Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta koronavirüse yakalanan Adra’nın hastanesi değiştirildi, tedavisi dakika dakika takip edildi. Tedavi sürecinde sağ elinde his kaybı yaşayan Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a mektup yazarak teşekkür etti. Adra mektubunda, "Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızda devletimizin alakasını buralarda hissetmek bizim için onur verici" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
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Sultan Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Emel Adra, 14 Ağustos'ta, Beyrut'ta koronavirüse yakalandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Adra'nın Beyrut'ta bir hastanede tedavi gördüğünü öğrenmesiyle Türkiye devreye girdi. Çavuşoğlu, Beyrut'un Türkiye Büyükelçisi Hakan Çakıl'ı arayarak tedavi için gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.

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"Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı"

Emel Adra, iyileşince Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazarak teşekkür etti. Adra mektubunda, 24 Ağustos-19 Eylül 2020 tarihlerinde Beyrut Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süre zarfında göstermiş olduğunuz destekleriniz için minnettarım. Uzak diyarlarda olmamıza rağmen şahsınızda devletimizin alakasını buralarda hissetmek bizim için onur verici. Sürgünden sonra kalplerde yer edinmek şahsım adına kıvanç kaynağı. Başta zatıaliniz olmak üzere, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'a, Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl'a, Konsolos Didem Büyükarslan'a ve Büyükelçi sekreteri Joyce Haddad hanımefendiye yakın ilgi ve destekleri için şükranlarımı sunarım.

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Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi, insana şükretmeyen, Allah'a edemez. Mektubu kendi el yazımla yazmak istiyordum, fakat hastaneden çıktığımda bir müddet sağ elimi kullanamadım. Bu yüzden bu mektubu tehirli olarak yazıyorum" ifadelerini kullandı.

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