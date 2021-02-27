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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu’na taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmanlı Hanedanı Reisi Harun Osmanoğlu’nu telefonla arayarak, Şam’da vefat eden ağabeyi Abdülkerim Dündar Osmanoğlu için taziyede bulundu.

Haber Merkezi İHA
Erdoğan, Dündar Osmanoğlu’nun kardeşi ve Osmanlı Hanedanı’nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dilediklerini sundu.
Erdoğan, Dündar Osmanoğlu’nun kardeşi ve Osmanlı Hanedanı’nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dilediklerini sundu.

Sultan II. Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu şehzade Abdülkerim Dündar Osmanoğlu, Şam’da hayatını kaybetmişti. Erdoğan, Dündar Osmanoğlu’nun kardeşi ve Osmanlı Hanedanı’nın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu’nu telefonla arayarak başsağlığı dilediklerini sundu. Osmanoğlu da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederek, sürekli kendisine dua ettiğini söyledi.

Harun Osmanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ’Payitaht Abdülhamid’ dizisini seyrettiğini, dedesinin başına gelenleri aynen Cumhurbaşkanının yaşadığına dikkat çekerek, kendisine, mazlumların yanında yer aldığı ve onlara sahip çıktığı için her namazında dua ettiğini söyledi.

İHA

Erdoğan’a, müslümanlara güzel hizmetler ettiği için Allah-ü Teala’nın kendisine yardımcı olduğunu belirten Harun Osmanoğlu, bütün müslümanların Türkiye’ye baktığını hatırlatarak, Erdoğan’ın İslamiyet’in kılıcı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Harun Osmanoğlu’nun eşi Farizet Hanımefendi ve kızı Nurhan Osmanoğlu Hanımefendi ile de görüştü.

Harun Osmanoğlu, eşi ve kızı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaş gününü de kutlayarak, hayırlı uzun ömürler diledi.

Görüşme sırasında, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat da taziye ziyareti için Osmanoğlu ailesinin evindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Hanedan Reisi Harun Osmanoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi
OYNAT 01:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmanlı Hanedan Reisi Harun Osmanoğlu'nu telefonla arayarak başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şam'da vefat eden Abdülkerim Dündar Osmanoğlu'nun kardeşi ve hanedanın en büyüğü olan Harun Osmanoğlu ile telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Harun Osmanoğlu'na 'Biz de dualar bekleriz' sözünün ardından Osmanoğlu, 'Devamlı dua ediyoruz sizlere' diyerek yanıt verdi.


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