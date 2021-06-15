Hayat Suriyeli ikiz bebekler Türkiyede sağlığına kavuştu
GENEL SAĞLIK

Suriyeli ikiz bebekler Türkiye’de sağlığına kavuştu

Suriye’nin İdlib kentinde dünyaya gelen ve solunum yetmezliği şikayetiyle Türkiye'ye sevk edilen prematüre ikiz bebekler, şifa buldu. 17 günlük Raziye ve Meryem bebekler, tedavilerinin ardından görevlilere teslim edilerek ülkelerine gönderildi.

Haber Merkezi İHA
Suriyeli ikiz bebekler Türkiye’de sağlığına kavuştu
Raziye ve Meryem bebekler tedavilerinin ardından taburcu oldu.

İdlib'de Raziye ve Meryem bebekler erken doğumla dünyaya gelince solunum sıkıntısı nedeniyle cihaza bağlandı. Entübe halde Hatay'a gelen ikiz bebekler, yoğun bir destek ve tedavinin ardından solunum cihazından ayrıldı.

İHA

"Taburcu edildiler"

İkizlerin hastaneye geldiğinde durumlarının çok kötü olduğunu belirten Uzm. Dr. Volkan Can “Yoğun bir mesaimiz oldu. İlk olarak solunum sorunuyla ilgili müdahaleler yaptık. Daha sonra tedrici olarak beslenmeleri artırıldı. Yapılan bütün müdahaleler neticesinde bebeklerimiz sağlığına kavuştu. Şu an aşıları da yapılarak taburcu edildi” diye konuştu.

İHA

  • Yeni doğan bebeklerin birçoğunda bu tür komplikasyonlarla karşılaşıldığını belirten Can, yerinde ve zamanında müdahalelerle bebeklerin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

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