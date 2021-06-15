Hayat Soğan çuvalından file yaparak voleybol öğrendiler Bu kızların en büyük hayali A Milli Takım forması giyebilmek
AKTÜEL

Soğan çuvalından file yaparak voleybol öğrendiler: Bu kızların en büyük hayali 'A Milli Takım forması' giyebilmek

Osmaniye'de, soğan filesiyle voleybol oynarken federasyonun yardımıyla yeni file, forma ve toplara kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşadı. File ve direkleri öğretmenleriyle okul bahçesine taşıyarak kuran çocuklar, hediye edilen milli takım formalarını da giyerek çok sevdikleri voleybolu oynamaya başladı. Minik kız öğrenciler, ileride iyi bir voleybolcu olup milli takımına girmek ve ülkelerini en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Haber Merkezi AA
Soğan çuvalından file yaparak voleybol öğrendiler: Bu kızların en büyük hayali A Milli Takım forması giyebilmek
Gelen file ve direkleri öğretmenleriyle okul bahçesine taşıyarak kuran çocuklar, hediye edilen milli takım formalarını da giyerek çok sevdikleri voleybolu oynamaya başladı.

Düziçi ilçesine bağlı Pirsultanlı köyündeki Kırahallı İlkokulu'nda okuyan 10 kız öğrenci, televizyonda izledikleri voleybol sporunu öğrenmek istediklerini okul öğretmenleri Ahmet Güzel'e söyledi. Evden getirdikleri soğan filelerini okulun bahçesine diktikleri iki tahta kazık arasına geren çocuklar, diğer okullardan gelen toplarla voleybol oynamaya başladı.

TVF sosyal medyadan görünce okula file yolladı

Çocukların durumunu sosyal medyadan gören Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, okula voleybol file ve direkleri ile milli takım forması gönderdi.

Gelen file ve direkleri öğretmenleriyle okul bahçesine taşıyarak kuran çocuklar, hediye edilen milli takım formalarını da giyerek çok sevdikleri voleybolu oynamaya başladı.

AA
  • Okul öğretmeni Ahmet Güzel, 6 yıldır görev yaptığı okulda çocuklara spor sevgisini aşılamak için çok çalıştığını söyledi.

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"Hepsi evden çuval getirdi"

Çocukların kendisinden voleybol öğrenmek istediğini belirttiğini aktaran Güzel, "Ben de bütün çocuklara evlerine gidip birer soğan filesi almalarını söyledim. Getirdikleri fileleri, okul bahçesine çaktığım iki tahta kazık arasına gererek voleybol filesi elde ettik. Diğer okullardan gelen toplarla da çocuklara pası, manşeti, şutu öğrettim" dedi.

AA

"Milli takım formasını görünce aşırı heyecanlandılar"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın çocukların voleybol sevgisini sosyal medyada gördüğünü ve kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Güzel, "Sağ olsun başkanım bize voleybol file ve direkleri ile milli takım forması gönderdi. Çocuklar, gelen hediyeleri görünce çok sevindiler. Hele milli takım formasını görünce aşırı heyecanlandılar. Okul, salgın nedeniyle kapalı kaldığı için malzemeleri kurup oynama şansınız olmamıştı. Okulumuzun tekrar açılmasıyla filemizi bahçemize kurduk ve çocuklarla voleybol oynamaya başladık" diye konuştu.

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"İnancım tam"

Çocukların voleybolu çok sevdiğini ve gelecek planları içinde önemli yer kaplamaya başladığına dikkat çeken Güzel, "Özellikle ülkemiz kadın milli voleybol takımını izledikten sonra bir çoğu ileride ablaları gibi olmayı istemeye başladı. Bu beni çok mutlu etti. Gelecekte bu sporu en iyi şekilde yapacaklarına inancım tam" ifadelerini kullandı.

"Eda abla gibi olmak istiyorum"

Öğrencilerden 3. sınıfa devam eden Hürü Karaman, voleybol oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "İleride iyi bir voleybolcu olup milli takıma girmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En çok Eda abla gibi olmak istiyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

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4. sınıf öğrencisi Emine Karaman da daha önce okulda çok zor şartlarda voleybol oynadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hedefim ülkemi temsil edebilmek"

"Öğretmenimizin yardımıyla evden getirdiğimiz soğan filelerini gererek voleybol filesi yapmıştık. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gönderdiği file, forma ve toplar sayesinde artık daha rahat ve güzel oynayabiliyoruz. Benim de hedefim iyi bir sporcu olup milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmek."

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Kızına destek olmak için başladı: Viranşehirli anne yöresel kıyafetiyle kortta raket sallıyor
FOTOĞRAF 23
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Viranşehir ilçesindeki Sarıbal Mahallesi sakinlerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla yapılan tenis kortu, mahallede hemen her kesimin ilgisini çekiyor.
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Kent merkezine 90 kilometre uzaklıktaki yaklaşık 100 haneli Sarıbal Mahallesi'nin sakinlerinin tenise ilgisi, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı'nın yönlendirmesiyle her geçen gün artıyor.
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Bakan Kasapoğlu'nun talimatının ardından mahalleye yapılan halı saha, voleybol ve tenis kortunu içeren çok amaçlı alan, başta kadın ve çocuklar olmak üzere yöre halkının spora merakını artırdı.
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Tenise başlayanlar arasında bulunan yöresel kıyafetli kadın ise renkli görüntüler oluşturuyor.
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KIZINA DESTEK OLMAK İÇİN BAŞLADI Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi (40), mahalleye yapılan tenis kortu sonrası uzaktan izlediği bu spora kızının ısrarıyla başladı.
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Yöresel kıyafetleriyle tenis kortuna çıkan Karakeçi, tenis kortunun yapılmasının ardından mahallede yaşayanların bu spora ilgi göstermeye başladığını söyledi.
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Kızının tenise büyük bir ilgisinin olduğunu anlatan Karakeçi, Bizim bir beden eğitimi öğretmenimiz vardı, burada toprak kort yaptı.
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Orada oynadılar, daha sonra kızım da tenisi sevmeye başladı.
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'Anne ben oynayacağım.' demeye başladı, ben de ona destek olmak için 'Hadi birlikte oynayalım.' dedim ve oynamaya başladık.
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Şimdiye kadar hiç tenis oynamadığım için ilk başta zor oldu tabii ama alıştık. ifadelerini kullandı.
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Karakeçi, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'na tesisler için teşekkür ederek, mahallelerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle tenis maçı yapmak istediğini söyledi.
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Kendilerini gören diğer çocukların da anneleriyle korta çıkmayı istediklerini aktaran Karakeçi, şunları kaydetti:
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Ben ilk başta çekindim ama sonra gelip oynadım, köyümüzdeki diğer kadınlar da önce sıcak bakmadı, daha sonra onlar da sıcak bakmaya başladı.
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İnşallah onlar da gelir hep birlikte oynarız.
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Eşim de sonuna kadar bize destek veriyor. Eşim tenis oynamıyor ama o da futbol oynuyor.
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Bütün komşu köydeki kadınlar gelsin oynayalım, ben burada oynadım, onlar da gelsinler oynasınlar.
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Bizim buradaki kadınlar çekiniyor, ayıptır diye, sporda ayıp yoktur gelsinler oynayalım. Kızımla birlikte oynamak çok güzel bir duygu. Ben bazen onu yeniyorum bazen de o.
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Sekizinci sınıf öğrencisi Büşra Karakeçi ise annesiyle tenis oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, Ben annemden rica ettim, o da beni kırmayarak benimle tenis oynadı. Şimdi çok güzel zaman geçiriyoruz. diye konuştu.
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HEDEF; KADINLARIN SAYISINI ARTIRMAK Bölge halkını tenisle tanıştıran beden eğitimi öğretmeni Yusuf Avcıbaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan tesisler sonrası burada yaşayan kişilerin spora olan ilgisinin daha da arttığını belirtti.
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Bölgedeki kadınları da spora yönlendirmek istediklerini anlatan Avcıbaşı, Fatma Karakeçi ile başladık, inşallah diğer kadınları da spora yönlendireceğiz, onlar da sosyal aktivite olarak boş zamanlarını burada geçirecek. ifadelerini kullandı.
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Kızına destek olmak için başladı: Viranşehirli anne yöresel kıyafetiyle kortta raket sallıyor
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Şanlıurfa'nın kırsal mahallelerinden Sarıbal'da yapılan tenis kortuna ilgi artarken, yöresel kıyafetleriyle kadınlar da bu spora ilgi göstermeye başladı. Mahalle sakinlerinden 3 çocuk annesi Fatma Karakeçi (40) de mahalleye yapılan tenis kortu sonrası uzaktan izlediği bu spora kızının ısrarıyla başladı.


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