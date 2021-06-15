Soğan çuvalından file yaparak voleybol öğrendiler: Bu kızların en büyük hayali 'A Milli Takım forması' giyebilmek

Gelen file ve direkleri öğretmenleriyle okul bahçesine taşıyarak kuran çocuklar, hediye edilen milli takım formalarını da giyerek çok sevdikleri voleybolu oynamaya başladı.

Düziçi ilçesine bağlı Pirsultanlı köyündeki Kırahallı İlkokulu'nda okuyan 10 kız öğrenci, televizyonda izledikleri voleybol sporunu öğrenmek istediklerini okul öğretmenleri Ahmet Güzel'e söyledi. Evden getirdikleri soğan filelerini okulun bahçesine diktikleri iki tahta kazık arasına geren çocuklar, diğer okullardan gelen toplarla voleybol oynamaya başladı.

TVF sosyal medyadan görünce okula file yolladı

Çocukların durumunu sosyal medyadan gören Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, okula voleybol file ve direkleri ile milli takım forması gönderdi.

Gelen file ve direkleri öğretmenleriyle okul bahçesine taşıyarak kuran çocuklar, hediye edilen milli takım formalarını da giyerek çok sevdikleri voleybolu oynamaya başladı.

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AA

Okul öğretmeni Ahmet Güzel, 6 yıldır görev yaptığı okulda çocuklara spor sevgisini aşılamak için çok çalıştığını söyledi.

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"Hepsi evden çuval getirdi"

Çocukların kendisinden voleybol öğrenmek istediğini belirttiğini aktaran Güzel, "Ben de bütün çocuklara evlerine gidip birer soğan filesi almalarını söyledim. Getirdikleri fileleri, okul bahçesine çaktığım iki tahta kazık arasına gererek voleybol filesi elde ettik. Diğer okullardan gelen toplarla da çocuklara pası, manşeti, şutu öğrettim" dedi.

AA

"Milli takım formasını görünce aşırı heyecanlandılar"

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın çocukların voleybol sevgisini sosyal medyada gördüğünü ve kendileriyle iletişime geçtiğini belirten Güzel,

diye konuştu.

"Sağ olsun başkanım bize voleybol file ve direkleri ile milli takım forması gönderdi. Çocuklar, gelen hediyeleri görünce çok sevindiler. Hele milli takım formasını görünce aşırı heyecanlandılar. Okul, salgın nedeniyle kapalı kaldığı için malzemeleri kurup oynama şansınız olmamıştı. Okulumuzun tekrar açılmasıyla filemizi bahçemize kurduk ve çocuklarla voleybol oynamaya başladık"

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AA

"İnancım tam"

Çocukların voleybolu çok sevdiğini ve gelecek planları içinde önemli yer kaplamaya başladığına dikkat çeken Güzel,

ifadelerini kullandı.

"Eda abla gibi olmak istiyorum"

"Özellikle ülkemiz kadın milli voleybol takımını izledikten sonra bir çoğu ileride ablaları gibi olmayı istemeye başladı. Bu beni çok mutlu etti. Gelecekte bu sporu en iyi şekilde yapacaklarına inancım tam"

Öğrencilerden 3. sınıfa devam eden Hürü Karaman, voleybol oynamayı çok sevdiğini ifade ederek, "İleride iyi bir voleybolcu olup milli takıma girmek ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. En çok Eda abla gibi olmak istiyorum. Onu çok seviyorum" dedi.

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4. sınıf öğrencisi Emine Karaman da daha önce okulda çok zor şartlarda voleybol oynadıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hedefim ülkemi temsil edebilmek"

"Öğretmenimizin yardımıyla evden getirdiğimiz soğan filelerini gererek voleybol filesi yapmıştık. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın gönderdiği file, forma ve toplar sayesinde artık daha rahat ve güzel oynayabiliyoruz. Benim de hedefim iyi bir sporcu olup milli takıma girmek ve ülkemi temsil etmek."

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