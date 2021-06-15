Hayat Peyami Safa ölümünü 60ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı
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Peyami Safa ölümünü 60'ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Yazar Peyami Safa, ölümünün 60'ıncı yıl dönümünde Edirnekapı Şehitliği'ndeki mezarı başında anıldı. Dualar edilen anma töreninde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, ”Peyami Safa yaşam mücadelesinde öksüzlük, yetimlik, hastalık ve yoksulluk dahil büyük mücadeleler vermiştir. Aynı zamanda üslubuyla Türk Edebiyatında çığır açmış edebiyatçı gazeteci ve fikir adamıdır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Peyami Safa ölümünü 60ıncı yıl dönümünde mezarı başında anıldı
Peyami Safa'nın kabri Edirnekapı Şehitliği'nde bulunuyor.

Türkçe'yi en iyi kullanan yazarlardan biri olan yazar Peyami Safa ölümünün 60'ncı yıl dönümünde, Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma törenine İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı ile ünlü yazarın sevenleri katıldı.

“PEYAMİ SAFA’NIN MUZDARİP BİR HAYATI OLMUŞ”

Dualar edilen anma töreninde konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, “Peyami Safa hem yaşantısı hem hayat mücadelesi hem de eserleri ve fikirleriyle yakın tarihimizin önemli şahsiyetlerinden biri. Peyami Safa’nın doğumundan itibaren muzdarip bir hayatı olmuş. Daha bir buçuk yaşında babasını kaybetmiş, sonra kendisi çok ağır hastalıklar geçirmiş. Peyami Safa, yoksulluğu yaşamış ve yoksulluktan dolayı rahat bir eğitim hayatı bile sürdürememiş Zaten Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Peyami Safa’nın çocukluğunda yaşamış olduğu hastalığın izlerini taşır” dedi.

“TÜRK EDEBİYATINDA ÇIĞIR AÇMIŞ EDEBİYATÇI GAZETECİ VE FİKİR ADAMIDIR”

Dr. Coşkun Yılmaz, sözlerine şu şekilde devam etti:

  • “Peyami Safa, Türk fikir hayatının hemen hemen bütün safhalarının içinde bulunmuştur. Çok önemli kalem erbaplarıyla girdiği kalem atışmalarıyla ünlüdür. Necip Fazıl, Nazım Hikmet, Ahmet Haşim bu kişilere örnektir. Peyami Safa yaşam mücadelesinde öksüzlük, yetimlik, hastalık ve yoksulluk dahil büyük mücadeleler vermiştir. Aynı zamanda üslubuyla Türk Edebiyatında çığır açmış edebiyatçı gazeteci ve fikir adamıdır.”

"Vefa gösteren vefa bulur" diyen Dr. Coşkun Yılmaz, “Peyami Safa gibi önemli insanlar bizim anmamıza çok ihtiyaç duymuyor olabilir. Bu anmalarla kendi vicdanımıza kendi dönemimize, geleceğimize ve geçmişimize karşı görevimizi yerine getiriyoruz” dedi.

“TÜRK DİLİNE ÇOK KATKILARI OLAN BİRİSİ”

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı da “Peyami Safa ünlü bir edebiyatçımız. Türk diline çok katkıları olan birisi. Bugün burada ölüm gerçeğini anlatan birtakım ayetlerden sureler seçerek okumaya çalıştık” diye konuştu.

“PEYAMİ SAFA’YI ANMAK İÇİN BURAYA GELDİM”

Törene katılan 13 yaşındaki Mustafa Yeşilgül, “Peyami Safa’nın kitaplarını okudum. Bence çok güzel kitaplar yazan bir yazar. Ölüm yıldönümünde Peyami Safa’yı anmak için buraya geldim. Peyami Safa’nın en çok Cingöz Recai eserini seviyorum” dedi.

Sosyal Medya: Peyami Safa'nın usta kaleminden


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