Hayat Kışın direncinizi kuvvetlendirecek tarif Sütlü baharatlı keyif çayı
YEMEK TARİFLERİ

Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi: Sütlü baharatlı çay nasıl yapılır?

Kışın direncinizi kuvvetlendirecek tarif: Sütlü baharatlı keyif çayı

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak bir çay: Sütlü baharatlı keyif çayı. Sütü sade içemiyorsanız bu tarifi muhakkak deneyin. Tadına bayılacaksınız. Peki sütlü baharatlı keyif çayı tarifi nedir ve nasıl yapılır? İşte tarif...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sütlü baharatlı keyif çayı.
Sütlü baharatlı keyif çayı.

Lezzetli aromasıyla hem öksürüğünüzü kesecek hem de tadına doyamayacaksınız. Afiyetle için. Kolay gelsin...

Sütlü baharatlı keyif çayı.

Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi için malzemeler

1 Adet Çubuk Tarçın

1 Adet Yıldız Anason

1 Tatlı Kaşığı Kakule

1 Adet Kuru Kök Zencefil

1 Çay Kaşığı Kuru Siyah Çay

2 Su Bardağı Su

Servis Malzemeleri

1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Süt

1 Tatlı Kaşığı Bal

Sütlü baharatlı keyif çayı.

Sütlü baharatlı keyif çayı yapılışı

Bir cezveye çubuk tarçın, yıldız anason, kakule, kök zencefil ve 2 bardak suyu alın ve kaynatın. İki taşım kaynadıktan sonra siyah çay ekleyip 3 dakika demlenmeye bırakın. Fincanlara paylaştırın, sıcak süt ve balla servis edin.

Sütlü baharatlı keyif çayı kaç dakikada hazırlanır?

10 dakikada hazırlanan sütlü baharatlı keyif çayı 10 dakikada pişer.

Sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi 28,6.

Sütlü baharatlı keyif çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Sütlü baharatlı keyif çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.

Kekik çayı tarifi: Kekik çayı nasıl yapılır?
HAYAT
Kekik çayı tarifi: Kekik çayı nasıl yapılır?

Evde Filtre Kahve nasıl yapılır?
HAYAT
Evde Filtre Kahve nasıl yapılır?
Abone Ol Google News
Bir buçuk milyon kişi havadan öldü

Bir buçuk milyon kişi 'havadan' öldü

​Hindistan'da 'kirlilik' katliam boyutuna ulaştı.
Yusufelinde son 13 metre

Yusufeli'nde son 13 metre

​Dev iş makineleri vinçle havadan taşınıyor.
Arnavutlukta büyük çalışma

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 522 deprem konutu temel atma törenine video-konferansla katıldı.

​6 milyar dolarlık keşfin ilginç hikayesi..

​Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere müjdeyi verdi.

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak.

Türk şoför İngilizlerin gündeminde

Türk şoför İngilizlerin gündeminde

​Manş Tüneli'nden geçişler durdurulunca TIR kuyruğuna takıldı.
Milyarlar burada yatıyor

Milyarlar burada yatıyor

Altın rezervi bulunan dev saha havadan görüntülendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.