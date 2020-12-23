Kışın direncinizi kuvvetlendirecek tarif: Sütlü baharatlı keyif çayı

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Sütlü baharatlı keyif çayı tarifi için malzemeler
1 Adet Çubuk Tarçın
1 Adet Yıldız Anason
1 Tatlı Kaşığı Kakule
1 Adet Kuru Kök Zencefil
1 Çay Kaşığı Kuru Siyah Çay
2 Su Bardağı Su
Servis Malzemeleri
1/2 (Yarım) Su Bardağı Sıcak Süt
1 Tatlı Kaşığı Bal
Sütlü baharatlı keyif çayı yapılışı
Bir cezveye çubuk tarçın, yıldız anason, kakule, kök zencefil ve 2 bardak suyu alın ve kaynatın. İki taşım kaynadıktan sonra siyah çay ekleyip 3 dakika demlenmeye bırakın. Fincanlara paylaştırın, sıcak süt ve balla servis edin.
Sütlü baharatlı keyif çayı kaç dakikada hazırlanır?
10 dakikada hazırlanan sütlü baharatlı keyif çayı 10 dakikada pişer.
Sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi ne kadar?
Zorluk seviyesi kolay olan sütlü baharatlı keyif çayının kalorisi 28,6.
Sütlü baharatlı keyif çayı yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?
Sütlü baharatlı keyif çayı için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 9 lira.