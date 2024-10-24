Kekik çayı, kekik bitkisinin yapraklarının sıcak suda demlenmesiyle elde edilen doğal bir içecektir. Kekik çayı nasıl yapılır sorusunun cevabı oldukça basittir. Peki kekik çayı nasıl yapılır? İşte kekik çayı tarifi ve hazırlanışı.

Kekik çayı tarifi için malzemeler

Kekik çayı, içeriğindeki antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Kekik çayı nasıl yapılır ve tüketilir diye merak ediyorsanız, taze veya kurutulmuş kekik yapraklarını kaynar suda demleyerek hazırlayabilirsiniz. İşte kekik çayı malzemeleri:

2 tatlı kaşığı kuru kekik

2 su bardağı su

Sofralarda sık sık kullanılan baharatlardan biri olan kekik, özellikle de et yemeklerine çok yakışıyor. Faydaları saymakla bitmeyen bu baharat çay olarak da sık sık tüketiliyor. Kokusu muhteşem olan kekik çayı nasıl yapılır? İşte tarifi…

Kekik çayı tarifi Nasıl yapılır?

Kekik çayı, doğal ve sağlıklı bir içecek olmasıyla bilinir. Kekik çayı nasıl yapılır ve tüketilir diye merak ediyorsanız buyrun o vakit kekik çayı hazırlamaya:

Öncelikle suyu derin bir cezvede kaynatın.

Su kaynadıktan sonra ocaktan alın ve içerisine kekiği ilave edin.

Yaklaşık 15 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Ardından süzün.

Tercihen içerisine birkaç damla limon damlatabilirsiniz.

Kekik çayınız hazır.

Kekik çayı kaynatılır mı?

Kekik çayı güçlü bir şifa içeceğidir ve taze kekik yapraklarını sıcak suya akıtarak ve 15-20 dakika demlenerek yapılabilir.

Kekik çayı günde kaç bardak içilebilir?

İşte kekik çayı günde kaç bardak içilir sorusunun cevabı… Kekik çayını tüketme tavsiyesi olarak alternatif tıp uzmanları, Günde 2 fincan kekik çayı , yıl boyunca,10 günlük aralarla 2 veya 3 haftalık kürler dahilinde içilmesini gerektiği belirtiyorlar.

Kekik çayı limonla içilir mi?

Kekik çayı , içerisine bir adet limon sıkılarak içildiği vakit balgam söktürücü görevi de görür.

Kekik çayı ne kadar tüketilmeli?

Uzmanlar, kekik çayının gün içerisinde en fazla 2 bardak içilebileceğini belirtirler. Daha fazla içilmesi durumunda, bazı yan etkiler görülebilir. Ayrıca kekik çayı devamlı olarak tüketilmemelidir.

Kekik suyu ne kadar tüketilmeli?