Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı: Petrole dayanan ekonomi için alternatif arıyorlar

Suudi Arabistan'dan Türkiye ve diğer bazı ülkeler için "ziyaret vizesi" kolaylığı.
Suudi Arabistan Turizm Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan Krallığı'nın ziyaret vizesi kapsamını altı ülkeye genişlettiği belirtildi.
UMRE ZİYARETİNİ DE KAPSIYOR
Adı geçen ülkelerden Suudi Arabistan'a ziyaret vizesi alanların umre ziyareti yapabilecekleri gibi turistik ziyarette de bulunabilecekleri bilgisinin yer aldığı açıklamada, ancak söz konusu vizenin Suudi Arabistan'da çalışmayı kapsamadığı kaydedildi.
Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde 2016 yılında turizmi geliştirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve kültürel alanları ziyarete açmıştı.