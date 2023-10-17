Suudi Arabistan'dan Türkiye kararı: Petrole dayanan ekonomi için alternatif arıyorlar

Vize, bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilerin, o ülkeye giriş yapabilmesi için gerekli olan izin belgesidir. Vize, genellikle bir pasaporta işlenir ve kişinin kimliğini, pasaport numarasını, ülkeye giriş ve çıkış tarihlerini, ziyaret amacını ve diğer bazı bilgileri içerir. Vize türleri nelerdir, vize işlemleri nasıl yapılıyor, kimlere hangi vize türleri verilir, vize için gereken evraklar nedir gibi soruların cevabını vermeye çalışacağız. İşte Vize türleri ve tüm detayları.