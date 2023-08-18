Vize işkenceye dönüştü

Yunanistan’ın Müslüman Türklere yönelik baskı ve sindirme politikası devam ediyor. Bu kez Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Hasan Küçük’e Yunanistan’a giriş yasağı getirildi. Küçük, 15 Ağustos’ta ailesiyle birlikte baba toprağı Batı Trakya’ya gitmek için İpsala-Kipi sınır kapısına gitti. Ancak Yunan makamları Hasan Küçük’ün girişine izin vermedi. Giriş yasağıyla ilgili konuşan Hasan Küçük, “Yunanistan politikasının Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak bana karşı takındığı bu tutum, kendilerinin yıllardır Batı Trakya Türklerine karşı eylemlerinin aleni şekilde dışa vurumudur. Her ne yaparsanız da yapın, bu mücadeleyi sekteye uğratamayacaksınız” dedi.