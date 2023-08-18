|
Gündem

Vize işkenceye dönüştü

Neslihan Önder
04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hasan Küçük.

Hasan Küçük.

Yunanistan’ın Müslüman Türklere yönelik baskı ve sindirme politikası devam ediyor. Bu kez Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Genel Başkanı Hasan Küçük’e Yunanistan’a giriş yasağı getirildi. Küçük, 15 Ağustos’ta ailesiyle birlikte baba toprağı Batı Trakya’ya gitmek için İpsala-Kipi sınır kapısına gitti. Ancak Yunan makamları Hasan Küçük’ün girişine izin vermedi. Giriş yasağıyla ilgili konuşan Hasan Küçük, “Yunanistan politikasının Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Genel Başkanı olarak bana karşı takındığı bu tutum, kendilerinin yıllardır Batı Trakya Türklerine karşı eylemlerinin aleni şekilde dışa vurumudur. Her ne yaparsanız da yapın, bu mücadeleyi sekteye uğratamayacaksınız” dedi.

#Politika
#BTTDD
#İslamofobi
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun Havza’da trafik kazasında 6 kişi yaralandı