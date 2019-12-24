Hayat Tanburi Sadun Aksüt için saygı gecesi
KÜLTÜR SANAT

Tanburi Sadun Aksüt için saygı gecesi

Türk Mûsikisi’nin usta sazendelerinden Tanburi Sadun Aksüt için Esenler'de saygı gecesi düzenleniyor. Yaklaşık 40 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağışlamıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tamburi, besteci, yazar Sadun Aksüt
Tamburi, besteci, yazar Sadun Aksüt

Esenler Belediyesi, İTÜ Türk Mûsikisi Devlet Konservatuarı işbirliğiyle tanburi, besteci ve yazar Sadun Aksüt’e özel saygı gecesi düzenliyor.

Türk müziğine 100'den fazla beste kazandıran 87 yaşındaki tanburi Sadun Aksüt’ün hayatını anlatan bir video gösterimiyle başlayacak gecede, TRT Sanatçısı Yaprak Sayar, Sadun Aksüt’ün ve Selahattin Pınar’ın eserlerinden oluşan bir repertuarla konser verecek.

Paha biçilmez emanetler
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Paha biçilmez emanetler

Türkiye’nin müzikal hafızası olarak da nitelendirilen Aksüt'ün kişisel arşivinden seçilen kıymetli eserlerden oluşan bir sergi de, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nin fuaye alanında sergilenecek. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde yaklaşık 40 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştiren Aksüt, yaşamı boyunca oluşturduğu arşivini İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’ne bağışlamıştı.

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İTÜ Rektörü Mehmet Karaca ve Sadun Aksüt’ün de katılacağı "Ustaya Saygı- Sadun Aksüt" programında, kurumunuzu temsilen bir arkadaşımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

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