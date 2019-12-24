Hayat Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor
KÜLTÜR SANAT

Ayda bir kez tiyatroya gitmek ömrü uzatıyor

İngiltere’de Londra Üniversitesi Akademisi’nin 12 yıl süreyle yaptığı araştırma sonuçlandı. Araştırmaya göre sanatın ömrü uzattığı belirlendi. Ayda bir kez tiyatroya giden kişilerin ölüm riski yüzde 30 düştü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Londra Üniversitesi Akademisi’nin yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; ayda bir kez tiyatroya veya müzeye giden kişilerin erken ölüm riskinin yüzde 30; birkaç ayda bir giden kişilerde ise riskin yüzde 14 azaldığı tespit edildi. Bilim insanları bu tespitlere 50 yaşın üzerindeki 7 bin kişiyle 12 yıl süren çalışma sonucu ulaştı.

Ruh sağlığını koruyor

Sağlıklı, uzun bir ömre sahip olmak için kimi beslenmesine dikkat ediyor, kimi spor yapıyor. Yeni bir araştırmaya göre, ayda bir kez tiyatroya giden kişilerin ölüm riski yüzde 30 düştü.

Araştırmada, sanatsal aktivitelerden alınan zevkin akıl ve psikolojik sağlığı koruduğu da belirlendi. Araştırmayı yürüten ekibin başında yer alan doktor Daisy Fancourt, “Sanatın sağlık açısından yararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlandı. Ayrıca bu araştırma, farklı sosyal faktörlerin insan sağlığına etkilerini aydınlatmak açısından da çok önemli" dedi.

Araştırma, sanatın sağlık sorunlarını önleyici etkisini ortaya koyan ilk araştırma olma özelliği de taşıyor.

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