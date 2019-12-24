Hayat Devrim Erbilden rekor fiyat Dev tablo 657 bin liraya satıldı
KÜLTÜR SANAT

Devrim Erbil’den rekor fiyat: Dev tablo 657 bin liraya satıldı

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü'nü alan ressam Devrim Erbil'in 40 parçaya ayrılan 10 metrekarelik dev İstanbul tablosu, yapılan iki ayrı açık arttırma sonucunda 657 bin liraya satıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devrim Erbil, resimlerinde İstanbul'u işlemesi ile tanınıyor.
Devrim Erbil, resimlerinde İstanbul'u işlemesi ile tanınıyor.

Devrim Erbil’in İstanbul Art Show Sanat Fuarı için özel tasarladığı 40 parçaya ayrılan 10 metrekarelik dev İstanbul tablosu, yapılan iki ayrı açık arttırma sonucunda 657 bin liraya satıldı.

Fuarın “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” teması çerçevesinde, parçalanma, saçılma, dağılma göndermeleri bulunan yapıt, bir performansla 40 eşit parçaya ayrılarak satışa çıkarılmıştı. Parçalar, fuar süresince düzenlenen iki ayrı açık arttırmayla toplamda 657 bin liralık bir fiyatla alıcı buldu.

Tablonun bütün hali

Parça parça satıldı

Açık arttırma sırasında katılımcılar arasında yoğun bir rekabet gözlendi. Başlangıç bedeli olarak 9 bin liradan satışa sunulan 50x50 santimetre büyüklüğündeki tablolar, zaman zaman 20 bin liranın üzerine çıkan fiyatlara erişti. Bazı sanatseverler, birden fazla parçayı almayı tercih etti.

Tablonun parçaları tek tek satıldı

Tekrarı olmayacak

Devrim Erbil İstanbul Art Show için tek seferlik olarak gerçekleştirdiği bu performansın benzerini yeniden gerçekleştirilmesi söz konusu olmadığından, yapıttaki tablolar önemli bir koleksiyon değeri taşıyor.

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