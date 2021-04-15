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Hayat Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı
AKTÜEL

Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı

Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı

Karaman’da polis uygulama noktasında koronavirüs testi pozitif olduğu ortaya çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı.

Haber Merkezi İHA
Testi pozitif çıkan yolcunun bulunduğu otobüsteki 47 kişi karantinaya alındı
Yolcular kontrollerin ardından karantinaya alındı

İsmi açıklanmayan erkek bir yolcu, koronavirüs testi pozitif olmasına rağmen Adana’ya gitmek için Muğla’nın Bodrum ilçesinden Kahramanmaraş’a giden yolcu otobüsüne bindi. Otobüs Karaman girişindeki polis uygulama noktasında ekipler tarafından kontrol edilmek üzere durduruldu. Otobüsteki yolcuların kimlik ve HES kodu sorgusunu yapan ekipler, arka koltukta oturan ve Bodrum’dan Adana’ya gittiği öğrenilen erkek yolcunun testinin pozitif olduğunu tespit etti. Bunun üzerine otobüs uygulama noktasında bekletilmeye başlandı. Çağrılan filyasyon ve polis ekibinin gelmesiyle yolcularla birlikte otobüs Hamidiye Mahallesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Nefise Sultan Öğrenci Yurdu’na götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu otobüsteki 44 yolcu ile birlikte 2 şoför ve bir muavin yurda yerleştirilerek karantinaya alındı.

KİMLİK KONTROLÜNDE POZİTİF ÇIKTI

Bodrum’dan Kahramanmaraş’a gittiklerini söyleyen otobüsün ikinci kaptanı Recep B., "Otobüste 44 yolcu bulunuyordu. Polis uygulama noktasında otobüs durduruldu ve kontroller yapıldı. Arkada oturan erkek bir yolcunun kimlik kontrolünde pozitif olduğu ortaya çıktı. Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu” diye konuştu.

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